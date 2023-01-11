Apple toplam 900 milyon abone barındırıyor, geliştiricilere 320 milyar dolar ödendi

Tam Boyutta Gör Toplamda 2.32 milyar iPhone satışı yapan Apple diğer cihazları ile birlikte dev bir ekosistem haline gelmiş durumda. Cihaz haricindeki servisler ve yazılımlar da adeta para basmaya başladı.

Apple’dan rekor rakamlar

Yayınlanan istatistiklere göre 2022 sonu itibariyle Apple toplamda 900 milyon ücretli aboneye ulaşmış durumda. Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ gibi firmanın pek çok hizmeti büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte bazı kaynaklar üçüncü taraf hizmetlerin de bu rakama dahil olduğunu düşünüyor. Zira uygulama içerisinde ödenen ücretlerden Apple kesinti yaptığı için hepsini bu rakama dahil ediyor.

Bugüne kadar kaç iPhone satıldı? 17 sa. önce eklendi

2008 yılında başlayan App Store mağazası da bugüne kadar geliştiricilere 320 milyar dolar ödeme yaptı. Apple’ın en hayati bileşeni haline gelen App Store’un kendisi ne kadar kazandı açıklanmamış ancak yüzde 30 hesabıyla firmanın kasasına 165 milyar dolar gibi bir para girmiş oluyor. App Store her hafta 175 bölgeden 650 milyon ziyaretçiye ulaşıyor.

Diğer taraftan Shazam platformunda toplamda 70 milyar kez arama yapılmış. Apple Music kataloğu 100 milyon şarkıya ulaşırken Apple Arcade oyunlarındaki başarıların sayısı da 250 milyon olmuş.

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Apple dev bir ekosistem oldu