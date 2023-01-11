Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple toplam 900 milyon abone barındırıyor, geliştiricilere 320 milyar dolar ödendi

    Apple yazılım ekosisteminde bugüne kadar ücretli abone sayısı 900 milyon barajını geçerken App Store geliştiricilerine de toplamda 320 milyar dolar pay ödendi.  
    Oy Ver
    Apple Tam Boyutta Gör
    Toplamda 2.32 milyar iPhone satışı yapan Apple diğer cihazları ile birlikte dev bir ekosistem haline gelmiş durumda. Cihaz haricindeki servisler ve yazılımlar da adeta para basmaya başladı.

    Apple’dan rekor rakamlar

    Yayınlanan istatistiklere göre 2022 sonu itibariyle Apple toplamda 900 milyon ücretli aboneye ulaşmış durumda. Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ gibi firmanın pek çok hizmeti büyük ilgi görüyor. Bununla birlikte bazı kaynaklar üçüncü taraf hizmetlerin de bu rakama dahil olduğunu düşünüyor. Zira uygulama içerisinde ödenen ücretlerden Apple kesinti yaptığı için hepsini bu rakama dahil ediyor.

    2008 yılında başlayan App Store mağazası da bugüne kadar geliştiricilere 320 milyar dolar ödeme yaptı. Apple’ın en hayati bileşeni haline gelen App Store’un kendisi ne kadar kazandı açıklanmamış ancak yüzde 30 hesabıyla firmanın kasasına 165 milyar dolar gibi bir para girmiş oluyor. App Store her hafta 175 bölgeden 650 milyon ziyaretçiye ulaşıyor.

    Diğer taraftan Shazam platformunda toplamda 70 milyar kez arama yapılmış. Apple Music kataloğu 100 milyon şarkıya ulaşırken Apple Arcade oyunlarındaki başarıların sayısı da 250 milyon olmuş.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO M4 Pro
    Xiaomi POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız