Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ivy Bridge'li Dell XPS 14 ve 15 modelleri ülkemize giriş yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
29
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dell'in yeni nesil Intel işlemcileriyle güçlendirdiği XPS serisine ait XPS 14 ve XPS 15 modelleri, ülkemize giriş yaptı.

XPS 14 modelinde 14 inçlik HD+ Corning Gorilla Glass ekran, 13 inçlik kasa yapısı, alüminyum ekran kapağı kullanılmış. İşlemci tarafında ise son kullanıcı için Intel Core i5-3317U (3M Cache, 2.6 GHz'e kadar) / Intel Core i7-3517U (4M Cache, 3.0 GHz'e kadar), işletmeler için ise Intel Core i5-3427U (3M Cache, 2.8 GHz'e kadar) / Intel Core i7-3667U (4M Cache, 3.1 GHz'e kadar) versiyonlarına yer veriliyor.

Tüketiciler Intel HD Graphics 4000 yanında opsiyonel olarak NVIDIA GeForce GT 630M 1GB GDDR5 ekran kartını da tercih edebiliyor. 

4GB/8GB DDR3 1333MHz RAM, 500GB 5400 RPM HDD / 500GB 5400 RPM HDD + 32GB mSATA SSD depolama seçenekleri, düşme sensörü, Intel Rapid Start teknolojisi ve Intel Smart Connect teknolojisi, arka aydınlatmalı chiclet klavye, Waves MaxxAudio 4 ile yüksek çözünürlüklü ses, USB 3.0, HDMI, 1.3MP webcam, 20.7mm kalınlık, 2.1kg'dan başlayan ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.

XPS 15 modelinde ise 15.6 inçlik Full HD Corning Gorilla Glass ekrana yer veriliyor. İşlemci tarafında ise son kullanıcı için Intel Core i5-3210M (3M cache, 3.1GHz'e kadar) / Intel Core i7-3612M (6M cache, 3.1GHz'e kadar), işletmeler için ise Intel Core i5-3320M (3M cache, 3.3GHz'e kadar) / Intel Core i7-3520M (4M cache, 3.6GHz'e kadar) versiyonları tercih edilmiş.

Tüketiciler NVIDIA GeForce GT 630M 1GB GDDR5 veya NVIDIA GeForce GT 640M 2GB GDDR5 ekran kartı arasında tercih yapabiliyor. 

4GB-16GB arasında DDR3 1600MHz RAM, 1TB 5400 RPM HDD / 512GB SSD/ 500GB 5400 RPM HDD + 32GB mSATA SSD / HDD 750GB 7200 RPM veya 1TB 5400 RPM + 128 mSATA depolama seçenekleri, düşme sensörü, Intel Rapid Start teknolojisi ve Intel Smart Connect teknolojisi, arka aydınlatmalı chiclet klavye, DVD-RW / Blu-ray Disk sürücü, Waves MaxxAudio 4 ile yüksek çözünürlüklü ses, 8 saate kadar pil ömrü, USB 3.0, HDMI, 1.3MP webcam, 23.2mm kalınlık, 2.6kg'dan başlayan ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.

Modellerin satış fiyatı henüz belli değil. Ancak yurtdışında XPS 14 modeli 1099$, XPS 15 modeli de 1299$ başlangıç etiketine sahip.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Proph 7 yıl en beğenilen
En azından bi gt650mi hakediyor bu laptop ,
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanner48 7 yıl
Ivy Bridge'li bir laptop için hem çok erken hemde win 8'in çıkmasına çok az kaldı. Biraz daha bekleyip üretici lisanlı win 8 yüklü bilgisayar almak daha mantıklı geliyor bana. Daha önce win XP'li bir laptop aldım 2,400 TL hala kullanmaktayım win vista çıkınca paraya kıyıp lisans CD'si aldım. Tam bir hüsran... Daha sonra win 7 herşeyi düzeltti ancak sürücü problemleri devam etmekte. Bana göre Kasım - Aralık gibi çok daha iddialı modeller giriş yapmış olacak ve fiyat da biraz oturmuş olacak.
Ülkemizde satışa sunulan laptopların ekran kartı seçenekleri oldukça kısıtlı. 1500 -2000 TL verip intel çözümünü sunan çok üretici var. Eski 560M ekran karlı bir laptop bile 4.000 TL - 5.000 TL. Yurt dışında 560M'i daha düşük konfigürasyonlarda sunan çok üretici var. Kaldı ki 7800M ya da 660M'i ülkemizde uygun fiyata bulmak imkansız.
Ivy Bridge'li bir laptop için hem çok erken hemde win 8'in çıkmasına çok az kaldı. Biraz daha bekleyip üretici lisanlı win 8 yüklü bilgisayar almak daha mantıkl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arel.gr 6 yıl
919€ kdv'li 14'' inspiron olmazmi,illaki XPS mi ?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hele durda bak,gelde alma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahadirzeren 7 yıl
Bende XPS 14'ü bekliyorum ama ne satıcılardan ne de Dell Türkiye'den bilgi alamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
YENİ XPS 15 TÜRKİYE DE NEZAMAN SATILACAK GÜNCEL BİLGİSİ OLAN VARMI ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahadirzeren 7 yıl
Verdiğiniz bağlantıdaki modeller Inspiron serisine ait, bu cihaz ise XPS serisi..
Ben henüz Türkiye'den satan yeri bulamadım, 14" modelinden almak istiyorum :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
helsloot 7 yıl
amazon'da satışta çok sağlam ve kaliteli görünüyor yorumlarda öyle ...


amazon.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Turkıyede nezaman satıs baslıyor veya basladı ıse nerelerde var bılgınız var mı ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astrax_35 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Turkıyede nezaman satıs baslıyor veya basladı ıse nerelerde var bılgınız var mı ?

burda satışı başlamış

pcdepo.com/...

pcdepo.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Türkiye de nerelerde satışa sunuldu ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Merakla bekledigim ve kesinlikle yeni bir bilgisayar alacak olsam bu ya dell xps serisinden biri ya da lenovo thinkpad serisinden birisi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mgoker 7 yıl
14" için ekran çözünürlüğü HD+ diyor? Ne ola ki?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hsna 7 yıl
Türkiye ne zaman satışa başlayacak acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CodeMachine 7 yıl
Her laptop için ekran kartı eleştirisi yapmak saçma. Bu haberdeki laptoplar ultrabok segmentide. Yani amaç taşınabilirlik, oyun en son. Hala millet ekran kartı eleştirisi yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4739 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, dell
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Tegra 3'lü oyun konsolu olur mu? ASUS Transformer Prime video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim