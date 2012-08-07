Ivy Bridge'li Dell XPS 14 ve 15 modelleri ülkemize giriş yaptı





XPS 14 modelinde 14 inçlik HD+ Corning Gorilla Glass ekran, 13 inçlik kasa yapısı, alüminyum ekran kapağı kullanılmış. İşlemci tarafında ise son kullanıcı için Intel Core i5-3317U (3M Cache, 2.6 GHz'e kadar) / Intel Core i7-3517U (4M Cache, 3.0 GHz'e kadar), işletmeler için ise Intel Core i5-3427U (3M Cache, 2.8 GHz'e kadar) / Intel Core i7-3667U (4M Cache, 3.1 GHz'e kadar) versiyonlarına yer veriliyor.





Tüketiciler Intel HD Graphics 4000 yanında opsiyonel olarak NVIDIA GeForce GT 630M 1GB GDDR5 ekran kartını da tercih edebiliyor.





4GB/8GB DDR3 1333MHz RAM, 500GB 5400 RPM HDD / 500GB 5400 RPM HDD + 32GB mSATA SSD depolama seçenekleri, düşme sensörü, Intel Rapid Start teknolojisi ve Intel Smart Connect teknolojisi, arka aydınlatmalı chiclet klavye, Waves MaxxAudio 4 ile yüksek çözünürlüklü ses, USB 3.0, HDMI, 1.3MP webcam, 20.7mm kalınlık, 2.1kg'dan başlayan ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.





XPS 15 modelinde ise 15.6 inçlik Full HD Corning Gorilla Glass ekrana yer veriliyor. İşlemci tarafında ise son kullanıcı için Intel Core i5-3210M (3M cache, 3.1GHz'e kadar) / Intel Core i7-3612M (6M cache, 3.1GHz'e kadar), işletmeler için ise Intel Core i5-3320M (3M cache, 3.3GHz'e kadar) / Intel Core i7-3520M (4M cache, 3.6GHz'e kadar) versiyonları tercih edilmiş.





Tüketiciler NVIDIA GeForce GT 630M 1GB GDDR5 veya NVIDIA GeForce GT 640M 2GB GDDR5 ekran kartı arasında tercih yapabiliyor.





4GB-16GB arasında DDR3 1600MHz RAM, 1TB 5400 RPM HDD / 512GB SSD/ 500GB 5400 RPM HDD + 32GB mSATA SSD / HDD 750GB 7200 RPM veya 1TB 5400 RPM + 128 mSATA depolama seçenekleri, düşme sensörü, Intel Rapid Start teknolojisi ve Intel Smart Connect teknolojisi, arka aydınlatmalı chiclet klavye, DVD-RW / Blu-ray Disk sürücü, Waves MaxxAudio 4 ile yüksek çözünürlüklü ses, 8 saate kadar pil ömrü, USB 3.0, HDMI, 1.3MP webcam, 23.2mm kalınlık, 2.6kg'dan başlayan ağırlık şeklinde özellikleri mevcut.





Modellerin satış fiyatı henüz belli değil. Ancak yurtdışında XPS 14 modeli 1099$, XPS 15 modeli de 1299$ başlangıç etiketine sahip.