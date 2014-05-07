Izitru isimli yeni site ile üzerinde değişiklik yapılmış fotoğraflar bulunabiliyor

Fotoğraf düzenleme yazılımların özellikle mobil tarafta çeşitlenmesi ve kullanımlarının eskiye oranla kolaylaşması, üzerinde değişiklik yapılmış fotoğrafların sayısını ciddi oranda arttırdı. Fourandsix Technologies tarafından hazırlanan izitru.com adlı internet sitesi ise, bu şekilde manipüle edilmiş fotoğrafların bulunması için görev yapmaya başladı.

JPEG formatında yüklenen fotoğraflar ile çalışma göstere Izitru, yüklenen bu fotoğrafları özel algoritmasının yardımıyla 6 farklı analiz işleminden geçiriyor ve sitenin büyük iddiasına göre üzerinde değişiklik yapılmış fotoğraflar bulunabiliyor. Yapılan boyutlandırma işlemlerini dahi algılayabildiği söylenen site, analiz yaptığı fotoğraflar için özel bir bağlantı üretiyor ve böylece sosyal medya sitelerine akıllarda soru işareti bırakmayan fotoğraflar eklenebiliyor. Test için yüklenen fotoğraflar ise isteğe bağlı olarak silinebiliyor ya da Izitru bünyesinde depolanabiliyor.

Ücretsiz olarak kullanılabilen Izitru sitesine buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/05/07/is-it-true-new-service-detects-processed-photos