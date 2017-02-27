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İzmir’in elektrikli otobüs filosunda testler başladı

Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosunu kurma hedefiyle yola çıkan ESHOT, ilk etapta satın alınan 20 elektrikli otobüs ile testlere başladı. İşte konuya ilişkin tüm önemli detaylar:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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İzmir’in elektrikli otobüs filosunda testler başladı
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Çevreci ve ekonomik tam elektrikli otobüsler konusunda önemli bir atılım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tek şarjla 250 kilometre yol gidebilen otobüslerle test sürüşlerine başladı. Eğitimden geçirilecek 100 şoför ile başlayacak çalışmalarda test süreci 45 gün sürecek.

Tüm araçlar, 2015 yılında Avrupa’da “Yılın Şirketi” ödülünü alan ve Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştiren Bozankaya imzasını taşıyor . 200kW bataryalara sahip. Belediye tarafından aktarılan resmi bilgilere göre klima açıkken 13 saat, klima kapalıyken 16 saat kesintisiz çalışabilecek denilen araçlar, yokuş aşağı giderken veya frenlerken pillerini şarj edebilecek geri kazanım özelliklerine sahip.

Sessiz oluşları ile de öne çıkan ESHOT’un yeni 20 otobüslük filosu için 100 şoföre eğitim verilecek. Sonrasında ise 45 gün sürecek bir deneme süresi ile hizmet sunulmaya başlanacak. Araçların şarjı konusunda da önemli çalışmalar yürüten belediye, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Buca Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde bir güneş enerjisi santrali kurulumu yapıyor. Santral tamamlanınca araçların elektriği de buradan sağlanacak. O zamana kadar ise otobüsler şebekeden şarj edilecek.


http://www.izmirlininsesi.com/304zmirde-elektrikli-otobuumls-test-edildi.html Yorum Yaz
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deniz.gokcen1 2 yıl en beğenilen
İzmir'in CHP'li belediye olduğunu unutmayın. İzmir bu ülkeye çok fazla Türkiye'den ayrılıp tek başına küçük bir ülke olarak AB'ye bile girebilir.
4 Yanıt Yanıtla +138
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NoNickMan 2 yıl SigSauer6
SigSauer6
deniz.gokcen1

İzmir'in CHP'li belediye olduğunu unutmayın. İzmir bu ülkeye çok fazla Türkiye'den ayrılıp tek başına küçük bir ülke olarak AB'ye bile girebilir.

Köy statüsünde mi?

Komikmiş kardeş. İzmir'e şuan köy diye hitap edenlerin %99u akplidir. Ve işe bakın ki bu insanlar Türkiyenin değil Avrupanın en çöp şehri olan İstanbulda yaşarlar. Hayır ne biliyim Aydında filan yaşarsın, yav izmir çöp dersin Ankara yaşarsın dersin de yüzyılın megaköyü İstanbul'da oturan kardeşim, senin ne haddine izmire çöp demek !
SigSauer6deniz.gokcen1İzmir'in CHP'li belediye olduğunu unutmayın. İzmir bu ülkeye çok fazla Türkiye'den ayrılıp ...
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Yanıtla +104
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Xloud 2 yıl odyssa
odyssa
iyi halt etmişler. çok merak ediyorum körler için herhangi bir düzenlemesi var mı? otobüs geldiğinde nasıl anlayacağız? karşıdan karşıya geçerken vs*

Malesef var yapay motor sesi koymuşlar. Başka bir eksik bulunuz...
odyssaiyi halt etmişler. çok merak ediyorum körler için herhangi bir düzenlemesi var mı? otobüs geldiğinde nasıl anlayacağız? karşıdan karşıy...
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1 Yanıt Yanıtla +68
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1 Avatar
visceroid 2 yıl
Geçenlerde beberuhinin birisi konu açmıştı, otobüsler şöyle böyle diye. Selam olsun, anlamıştır şimdi...
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flowerhorn 2 yıl
Biri izmire sövmüş diğeri ab ye tek başına girer demiş
Bu neyin kafası arkadaş

İzmir Türkiyenin bir ilidir neyi tartışıyosunuz
Ortada güzel bi hizmet var ona bakın.
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cezaalp 2 yıl
Melih Gökçek bunu beğenmedi.
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Yalan Onlar İnanma 2 yıl
25 yaşındayım ve doğma büyüme İstanbulluyum.
Bu şehirden bıktım. Sırf kurtulmak için KPSS çalıştım ve İzmir'i kazandım. Güvenlik soruşturması biter bitmez İzmir'e gideceğim.
Sonunda kurtuluyorum şu şehrin binbir türlü pisliğinden.
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spacenet 2 yıl
Tek şarjla 250 KM gidiyor ama kaç kere şarj olabiliyor. O pilleri sonsuza kadar şarj edemezsiniz, bir müddet sonra değiştirmeniz gerekli. Değiştirme maliyeti ne kadar? Elektrik+pil maliyetini km'ye bölünce dizel veya CNG'den ucuz mu? Bence yakın bir maliyeti vardır, geçebilir bile. Pil yerine hidrojen kullanan yakıt hücresi teknolojisine yoğunlaşılması taraftarıyım. Pilin geleceğini pek parlak görmüyorum.
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tutankenshta 2 yıl spacenet
dar görüş... batarya teknolojisi sabit duruyor gibi saçma yorumlanır ancak...
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underlater 2 yıl
Aynı teknolojiyi ve elektrik üretim tesisini İstanbul'da da görmek isteriz. Hatta Üretim maliyetleri amorti edildikten sonra. Bizleri ucuza öğrencileri de bedavaya taşımalılar! Otobüsleri ayrıca solar panellerle de donatmalılar!
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Siyah Nur 2 yıl
Yav he heee... Ulaştırma master planı hee. Bursa BB'nin kentsel dönüşümünü modelleyen adama ulaştırma master planı de sen. İşkembe-i kübradan sallıyoruz biz, tek derdimiz İzmir'i kötülemek zaten. Bursa Bb'nin tramvay projesi nasıl berbat bişeyse aha İzmir'inki de öyle bişey. Sen hala master plan de. O master planı kimlerin hazırladığını, o ihalelerin kimlere verildiğini de biliyoruz merak etmeyin. Girmediğim mahallelermiş.. asamdvajçdmal ulan hiç güleceğim yoktu ya... O mahallelere giren adam zaten dediklerimiz görmüş demektir.
Yöndöş gözötö rörörö... Sön söldöröyö göçtön höhöhö... Çıkarın at gözlüklerinizi artık çıkarın... Bitirdiniz İzmir'i.. Güzelim şehir b.k kokuyor sizin yüzünüzden yeter gari. Hala aynı kafadasınız, kendi b.kunuzda boğulacaksınız, bu kadar taraftar olmayın.
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xchg 2 yıl Siyah Nur
He canım he, ama saygı göstermiyorlar diyenin hali ortada işte. Error verdi.
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Experimentation 2 yıl
hayırlı olsun
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Konudaki bazı üyeler dalga geçiyor heralde,yada haberi okumamışlar.Olum haberde OTOKAR'ın araçlarından alınmış,haberi hadi okumadınız resimlerine de mi bakamdınız arkadaş


Burası iyice saçma sapan bir forum olmaya başladı.
otokar.com.tr/...
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BlancpaiN 2 yıl
Kayseride de elektrikli otobüs imalatına geçicez yakında inş.
not: izmiri değil izmirlileri de değil izmirli olmayı ve izmirde yaşamayı bi halt sanan insanları sevmiyorum.
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izmir, elektrikli otobüs ve
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