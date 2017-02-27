İzmir’in elektrikli otobüs filosunda testler başladı

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Çevreci ve ekonomik tam elektrikli otobüsler konusunda önemli bir atılım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tek şarjla 250 kilometre yol gidebilen otobüslerle test sürüşlerine başladı. Eğitimden geçirilecek 100 şoför ile başlayacak çalışmalarda test süreci 45 gün sürecek.

Tüm araçlar, 2015 yılında Avrupa’da “Yılın Şirketi” ödülünü alan ve Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü geliştiren Bozankaya imzasını taşıyor . 200kW bataryalara sahip. Belediye tarafından aktarılan resmi bilgilere göre klima açıkken 13 saat, klima kapalıyken 16 saat kesintisiz çalışabilecek denilen araçlar, yokuş aşağı giderken veya frenlerken pillerini şarj edebilecek geri kazanım özelliklerine sahip.

Sessiz oluşları ile de öne çıkan ESHOT’un yeni 20 otobüslük filosu için 100 şoföre eğitim verilecek. Sonrasında ise 45 gün sürecek bir deneme süresi ile hizmet sunulmaya başlanacak. Araçların şarjı konusunda da önemli çalışmalar yürüten belediye, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün Buca Gediz Ağır Bakım Tesisleri’nde bir güneş enerjisi santrali kurulumu yapıyor. Santral tamamlanınca araçların elektriği de buradan sağlanacak. O zamana kadar ise otobüsler şebekeden şarj edilecek.

http://www.izmirlininsesi.com/304zmirde-elektrikli-otobuumls-test-edildi.html