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    Avrupa'da elektrikli otobüslerin payı %50'ye yaklaştı: Dizele veda edilebilir

    2024'te Avrupa Birliği'nde satılan şehir içi otobüslerin neredeyse yarısı sıfır emisyonlu oldu. Satışların bu büyüme ivmesini sürdürmesi halinde, yakında Avrupa'da dizel otobüslere veda edilebilir.
    Avrupa'da elektrikli otobüslerin payı %50'ye yaklaştı Tam Boyutta Gör
    2024'te Avrupa Birliği'nde (AB) satılan şehir içi otobüslerin neredeyse yarısı (%49) sıfır emisyonlu oldu. AB'nin karbon emisyonları hedefinin ötesinde gerçekleşen satışlar büyüme ivmesini sürdürürse, yakında Avrupa'da dizel otobüslere veda edilebilir.

    Elektrikli otobüs satışları %46'ya ulaştı

    Avrupa'da geçtiğimiz sene satılan şehir içi otobüslerin %46'sı tamamen elektrikli olurken, hidrojen yakıt hücreli otobüsler pazar payını ikiye katlayarak %3'e yükselirken, hibrit otobüsler %16 paya sahip oldu. Geri kalan %35 payı ise dizel ve benzinli otobüsler oluşturdu. 2023'de elektrikli otobüslerin payı %36 seviyesindeydi.

    Avrupa'da elektrikli otobüslerin payı %50'ye yaklaştı Tam Boyutta Gör
    Ülkelere göre satışlara baktığımızda, Hollanda, Finlandiya ve İzlanda'nın %100 elektrikli otobüs satışlarıyla öne çıktığını görüyoruz. Büyük pazarlarda ise (yılda 1000'den fazla otobüs satışı yapılan), İspanya %57, Birleşik Krallık %56 ve İtalya %44 sıfır emisyonlu otobüs satışıyla başı çekiyor.

    Avrupa'da elektrikli otobüs satışları hızla artarken, ülkemizde ne yazık ki aynı ivmeyi göremiyoruz. Çok az şehirde sınırlı sayıda elektrikli otobüs kullanımda bulunuyor. Elektrikli otobüslerin yüksek fiyatları şüphesiz bu durumda önemli bir etken. Ancak bu otobüslerin düşük işletme ve bakım maliyetlerinin uzun vadede dizel otobüslere üstün geldiğiyle ilgili birçok çalışma bulunuyor. Dileğimiz ileriki dönemde daha çok elektrikli şehir içi otobüsün kullanıma girmesi.

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