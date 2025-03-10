Avrupa'da elektrikli otobüslerin payı %50'ye yaklaştı: Dizele veda edilebilir

Elektrikli otobüs satışları %46'ya ulaştı
Avrupa'da geçtiğimiz sene satılan şehir içi otobüslerin %46'sı tamamen elektrikli olurken, hidrojen yakıt hücreli otobüsler pazar payını ikiye katlayarak %3'e yükselirken, hibrit otobüsler %16 paya sahip oldu. Geri kalan %35 payı ise dizel ve benzinli otobüsler oluşturdu. 2023'de elektrikli otobüslerin payı %36 seviyesindeydi.
Avrupa'da elektrikli otobüs satışları hızla artarken, ülkemizde ne yazık ki aynı ivmeyi göremiyoruz. Çok az şehirde sınırlı sayıda elektrikli otobüs kullanımda bulunuyor. Elektrikli otobüslerin yüksek fiyatları şüphesiz bu durumda önemli bir etken. Ancak bu otobüslerin düşük işletme ve bakım maliyetlerinin uzun vadede dizel otobüslere üstün geldiğiyle ilgili birçok çalışma bulunuyor. Dileğimiz ileriki dönemde daha çok elektrikli şehir içi otobüsün kullanıma girmesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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