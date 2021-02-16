Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor

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Charterfield platformu, 1973 yılında Steve Jobs tarafından doldurulmuş iş başvurusu formu için çevrimiçi bir müzayede düzenleyecek. Bu değerli belge 2018 yılında 175 bin doların üzerinde açık artırmaya çıkarılmıştı.

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Wozniak ile Apple'ı kurdular

Steve Jobs'ın bu formu Reed College'dan ayrıldıktan sonra doldurduğu belirtilmiş. Belgede Jobs, yalnızca bilgisayar ve hesap makinesi becerilerinden değil, aynı zamanda elektronik teknolojileri ve tasarım mühendisliğine olan ilgisinden bahsederek, edebi İngilizce yeterliliğini de ön plana çıkarıyor.

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Steve Job, üniversiteden ayrıldıktan bir yıl sonra, Steve Wozniak ile birlikte çalıştığı Atari'ye teknisyen olarak katıldı. Bu iki arkadaş daha sonra 1976 yılında Apple'ı kurdular. Son olarak müzayedenin 24 Şubat'ta başlayıp, 24 Mart'a kadar süreceğini de belirtelim.

https://charterfields.com/asset-sales/9719-online-auction-steve-jobs-memorabilia/

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