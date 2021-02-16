Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor

    Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın 1973 yılında doldurduğu iş başvurusu formu, bu ayın sonlarına doğru Charterfields platformunda açık artırmaya çıkarılacak.
    16 Şubat 2021, 14:10 (Güncellendi, 1 gün)
    3b
    1
    10
    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor
    Tam Boyutta Gör

    Charterfield platformu, 1973 yılında Steve Jobs tarafından doldurulmuş iş başvurusu formu için çevrimiçi bir müzayede düzenleyecek. Bu değerli belge 2018 yılında 175 bin doların üzerinde açık artırmaya çıkarılmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu"

    Wozniak ile Apple'ı kurdular

    Steve Jobs'ın bu formu Reed College'dan ayrıldıktan sonra doldurduğu belirtilmiş. Belgede Jobs, yalnızca bilgisayar ve hesap makinesi becerilerinden değil, aynı zamanda elektronik teknolojileri ve tasarım mühendisliğine olan ilgisinden bahsederek, edebi İngilizce yeterliliğini de ön plana çıkarıyor.

    Steve Job, üniversiteden ayrıldıktan bir yıl sonra, Steve Wozniak ile birlikte çalıştığı Atari'ye teknisyen olarak katıldı. Bu iki arkadaş daha sonra 1976 yılında Apple'ı kurdular. Son olarak müzayedenin 24 Şubat'ta başlayıp, 24 Mart'a kadar süreceğini de belirtelim.



    https://charterfields.com/asset-sales/9719-online-auction-steve-jobs-memorabilia/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı otomobili: SSC Tuatara

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A azizfikri 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Mion
    ilginç bir yaklaşım. Çalarken görmüş olman, bunu yetkililere bilmemen büyk ayıp.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Namı değer keypunch;

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamın soyadı zaten iş yapıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    O Oktanzeynep 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bun[color=#141414]a milyar euroluk verecek insanların olmasıda komik
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E edwinnarc (Timo edwinnarc) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    Dünya’da sizin paraya yüklediğiniz anlamla farklı kişilerin yüklediği hatta yüklemeye gerek duymadığı bollukta kişiler de var. Bence 250 veya 350 bin dolar arasına alıcı bulur


    önemli kişilerin değerli evraklarını sahte ve profesyonelce hazırlayan bir sürü insan da var bu arada. Bunun tespiti bilirkişinin anlayabilme meziyetine kalmış
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Oktanzeynep
    satılan üründen elde edilen gelir vakıfa kalıyor. O' da bir yerele kullanılıyor falan. Verekn kişi paranın bir kişiye ya da küçük bir gruba gitmediğini bildiği için veriyor bu parayı zaten.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    R redoracle (yıldırım coolboy) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu cv ile burada iş bulması imkansız olurdu.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mion 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir kağıt parçasına sözüm ona "dahi" aslında "hırsız" olan biri yazı yazdı diye 175k $ verecek enayilerde varmış!
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A azizfikri 1 gün ( Mesaj Silindi ) Mion
    ilginç bir yaklaşım. Çalarken görmüş olman, bunu yetkililere bilmemen büyk ayıp.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adam olacak cocuk yazisindan belli olurmus..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    İtalyada ilticacı (ali kurt) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    5 euro veririm

    100 euroya çevirtirim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Peugeot Rifter'ın elektrikli versiyonu e-Rifter tanıtıldı 1 gün Samsung, OLED ekran ve S Pen desteği olan iki dizüstü bilgisayar çıkaracak 1 gün Kamera yuvasında ekran olan telefonların sayısı artıyor 1 gün Amazon.com.tr'de 2020'nin en çok satan kitapları açıklandı 1 gün Star Wars: The Last Jedi yönetmeninden yeni bir Star Wars üçlemesi geliyor 1 gün Microsoft yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığını duyurdu: Fiyatı açıklandı 1 gün Tsunaminin etkisini önceden tahmin edebilen yapay zeka geliştirildi 1 gün Elektrikli Skoda Enyaq iV, yeni Sportline versiyonuyla daha dinamik görünüyor 1 gün Oppo, kayan selfie kamerası için patent aldı 1 gün Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz 1 gün Xbox Game Pass'e bu ay eklenecek oyunlar belli oldu! 1 gün 16 bin liraya Android telefon almak?? "Samsung Galaxy S21 Ultra 5G detaylı inceleme" 1 gün Jaguar, 2025'ten itibaren tamamen elektrikli otomobil markası olacak 1 gün Almanya'da yeşil enerji krizi: Kömür ve doğal gaz geri dönüyor 1 gün Bitcoin tarih yazıyor, 50 bin doları geçti 1 gün Apple, şarj sorunu yaşayan Apple Watch'ları ücretsiz olarak onaracak 1 gün Netflix’in popüler dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, en karanlık sezon olacak 1 gün Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor 1 gün İnternet kafelerde kripto madencilik dönemi, ekran kartı krizi ağırlaşacak 1 gün Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Steve Jobs'ın 1973'te doldurduğu iş başvurusu formu, açık artırmaya çıkarılıyor Sonraki OnePlus’un eski kurucusu Essential firmasını satın aldı 1 gün Kur düşse de otomobil fiyatları neden düşmüyor? İşte otomotivcilerin yanıtı 1 gün Milli İHA’larımız arttırılmış gerçeklikle telefonlarınızda 1 gün Şehirlere göre haftalık vaka sayısı açıklandı 1 gün Royal Green RO-48 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 1 gün Android 12'ye ismini veren tatlı ve işletim sisteminin yeni bir özelliği belli oldu 1 gün Mission: Impossible 8'in çekimleri aksayacak; film ertelenebilir 1 gün Uygun fiyatlı Realme Narzo 30 serisi önümüzdeki hafta tanıtacak 1 gün Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı 1 gün Metro Exodus Enhanced Edition bu yıl yeni nesil konsollar ve PC için yayınlanacak 2 gün İnteraktif romantik komedi oyunu Five Dates ücretsiz olarak iOS cihazlarda yayınlandı 2 gün Bu yıl Stadia'ya 100'den fazla oyun gelecek 2 gün Popüler korku filmi serisi Paranormal Activity geri dönüyor 2 gün Steam'in yeni fenomeni Valheim rekorlar kırıyor 2 gün iPhone 13 "her zaman açık ekran" özelliği ile gelebilir 2 gün Intel, yüksek frekanslı Core i9-10900KS Special Edition hazırlığında 2 gün Xe mimarili Rocket Lake iGPU’su GT 1030’un ensesinde, %50 iyileşme yolda 2 gün Hyundai'nin elektrikli otomobili Ioniq 5'in iç mekanından ilk teaser geldi 2 gün The Walking Dead'in 10. sezonundan bir fragman daha paylaşıldı: Başrolde Negan var 2 gün 2021 yılının akıllı telefonlarında hangi özellikler olacak? Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız