Jaguar Land Rover, elektrifikasyona 15 milyar sterlin harcayacak

- 2030'a kadar tüm Land Rover'lar elektrikli versiyona sahip olacak
- İlk Elektrikli Range Rover 2023 Yılında Tanıtılacak
- Yeni Elektrikli Jaguar Modellerinin İlki 2025’te Yollara Çıkıyor
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2030'a kadar tüm Land Rover'lar elektrikli versiyona sahip olacak
Önümüzdeki beş yıl içinde elektrifikasyon dönüşümü için 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, Reimagine Stratejisi kapsamında Land Rover tarafında 2030’a kadar tüm modellerinin elektrikli versiyonlarını üretecek. Jaguar ise bu süreçte tamamen elektrikli bir marka haline gelecek. Ayrıca JLR, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden üretim süreçlerine tüm operasyonlarında karbon nötr hale gelme hedefleriyle ilgili de önemli adımlar attıklarının altını çiziyor.
İlk Elektrikli Range Rover 2023 Yılında Tanıtılacak
Elektrifikasyon yolculuğunu hızlandıran JLR, bir sonraki nesil orta boy SUV mimarisini tamamen elektrikli hale getiriyor. Elektrikli mobiliteyi önceliklendirme planları kapsamında önümüzdeki beş yıl boyunca 15 milyar sterlin yatırım yapacağını açıklayan şirket, ilk tamamen elektrikli Range Rover modelini 2023 yılının son çeyreğinde tanıtacak.
Yeni Elektrikli Jaguar Modellerinin İlki 2025’te Yollara Çıkıyor
Elektrikli üç yeni Jaguar modelinin dünya tanıtımı için sona yaklaşıldığını belirten Jaguar Land Rover CEO’su Adrian Mardell, müşteri teslimatlarının 2025 yılında yapılmaya başlanmasını öngördüklerini paylaştı. Batı Midlands’ta üretilecek dört kapılı bir GT olacağı duyurulan yeni Jaguar, önceki elektrikli Jaguar modellerinden daha yüksek güç sunarken 700 km’ye kadar da menzile sahip olacak. Yeni gövde mimarisi JEA üzerine inşa edilecek 4 kapılı GT Jaguar ile ilgili daha fazla ayrıntının bu yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanması planlanıyor.
Şirketin Reimagine Stratejisi ile ilgili detayları aşağıdaki videoda bulabilirsiniz:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.