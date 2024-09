James Cameron, Avatar sonrası çekeceği ilk filmi açıkladı

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen James Cameron, 2005 yılından beri Avatar serisine gömülmüş durumda. Son 19 yıldır bu seri üzerinde aktif olarak çalışmakta olan Cameron, şu ana kadar iki Avatar filmini sinemaseverlerin beğenisine sundu. Şimdi bunlara üç yeni Avatar filmi daha eklemeye hazırlanıyor. Bu devam filmlerinin prodüksiyonu devam ediyor. Ancak Cameron, yıllar sonra ilk kez Avatar dışında bir proje için kamera arkasına geçmeye hazırlanıyor.

Uzunca bir süredir Last Train From Hiroshima adlı bir film çekme niyetinde olan James Cameron, Avatar serisinden fırsat bulduğu anda çekeceği ilk filmin bu olacağını açıkladı. Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

James Cameron, Ghosts of Hiroshima Kitabının Haklarını Aldı

Bu amaç doğrultusunda çalışmalara başlayan usta yönetmen, Charles Pellegrino'nun yakında çıkacak Ghosts of Hiroshima.kitabının haklarını satın aldı. Cameron, Pellegrino'nun yine aynı konuya odaklanan önceki kitabı Last Train From Hiroshima'nın haklarını yıllar önce almıştı. Yönetmen şimdi bu iki kitabı kaynak alarak, uzun süredir çekmek istediği Last Train From Hiroshima filmini gerçeğe dönüştürecek.

Japonyalı bir adamın akıl almaz hikâyesini ekrana taşıyacak olan Last Train From Hiroshima, Hiroshima'daki nükleer patlamaya tanık olduktan sonra trene atlayıp Nagasaki'ye giden bu adamın, Nagasaki'deki ikinci nükleer patlamadan da sağ kurtulmasını konu alacak.

Pellegrino'nun kitapları, Japonya'nın iki önemli şehrinin nükleer bombalarla vurulmasının ardından yaşananları, tanıkların ifadelerinden ve bilimsel araştırmalardan yola çıkarak, son dererece gerçekçi bir şekilde, tüm dehşetiyle ortaya koyuyor. Cameron, film uyarlamasının da ödün vermeyeceğini söylüyor.

