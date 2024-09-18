James Cameron, Avatar sonrası çekeceği ilk filmi açıkladı

Uzunca bir süredir Last Train From Hiroshima adlı bir film çekme niyetinde olan James Cameron, Avatar serisinden fırsat bulduğu anda çekeceği ilk filmin bu olacağını açıkladı. Bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.
James Cameron, Ghosts of Hiroshima Kitabının Haklarını Aldı
Bu amaç doğrultusunda çalışmalara başlayan usta yönetmen, Charles Pellegrino'nun yakında çıkacak Ghosts of Hiroshima.kitabının haklarını satın aldı. Cameron, Pellegrino'nun yine aynı konuya odaklanan önceki kitabı Last Train From Hiroshima'nın haklarını yıllar önce almıştı. Yönetmen şimdi bu iki kitabı kaynak alarak, uzun süredir çekmek istediği Last Train From Hiroshima filmini gerçeğe dönüştürecek.
Japonyalı bir adamın akıl almaz hikâyesini ekrana taşıyacak olan Last Train From Hiroshima, Hiroshima'daki nükleer patlamaya tanık olduktan sonra trene atlayıp Nagasaki'ye giden bu adamın, Nagasaki'deki ikinci nükleer patlamadan da sağ kurtulmasını konu alacak.
Pellegrino'nun kitapları, Japonya'nın iki önemli şehrinin nükleer bombalarla vurulmasının ardından yaşananları, tanıkların ifadelerinden ve bilimsel araştırmalardan yola çıkarak, son dererece gerçekçi bir şekilde, tüm dehşetiyle ortaya koyuyor. Cameron, film uyarlamasının da ödün vermeyeceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...