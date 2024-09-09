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    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde gençleştirme teknolojisi kullanılacak

    Gandalf ve Legolas gibi karakterlerin yine aynı oyuncular tarafından canlandırılacağı yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde, yapay zeka ile gençleştirme teknolojileri kullanılacak.
    Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde oyuncular gençleştirilecek Tam Boyutta Gör
    Bu hafta üst üste gelen açıklamalar, hazırlık aşamasındaki yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde orijinal seriden tanıdığımız Gandalf ve Legolas gibi karakterleri de göreceğimizi ortaya çıkardı. İlk olarak usta oyuncu Ian McKellen, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf rolüyle geri dönmesi için kendisiyle iletişime geçildiğini açıkladı. Ondan birkaç gün sonra benzer bir açıklama da Orlando Bloom'dan geldi. McKellen gibi Bloom da orijinal üçlemedeki rolünü tekrarlaması için teklif aldığını açıkladı.

    Ne var ki Bloom sadece teklif aldığını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda ne şekilde geri döneceklerine dair önemli bir detayı da paylaştı. Görünen o ki bu oyuncuların yıllar sonra aynı rolleri canlandırabilmeleri için yapay zeka ve gençleştirme teknolojisi devreye sokulacak.

    The Hunt for Gollum'da Oyuncular Yapay Zeka ile Gençleştirilecek

    Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin ilki olacak The Hunt for Gollum, orijinal üçleme sırasında geçiyor. Bu yüzden artık 20 yıl daha yaşlı olan oyuncuların dijital ya da prostetik bir müdahâle olmadan rollerini yinelemeleri mümkün değil. Orlando Bloom da bunun farkında olduğu için The Hunt for Gollum'un yönetmeni Andy Serkis'e bu sorunu nasıl aşacaklarını sormuş. Andy Serkis de bunun için yapay zekadan ve gençleştirme teknolojisinden faydalanacaklarını söylemiş.

    Gençleştirme teknolojisi daha önce The Irishman, Gemini Man, Captain Marvel, Indiana Jones and the Dial of Destiny gibi filmlerde yoğun şekilde kullanılmıştı. Ne var ki bu teknolojinin her zaman iyi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Captain Marvel'daki Samuel L. Jackson ve Indiana Jones'taki Harrison Ford nispeten doğal görünse de The Irishman'deki gençleştirme pek çok kişiyi ikna etmemişti. Bu yüzden bu teknolojiye hâlâ şüpheyle yaklaşılıyor. Ne var ki Peter Jackson ve Andy Serkis sinema teknolojileri konusunda sınırları zorlayan isimlerden ikisi olduğu için, bugüne kadar gördüklerimizden çok daha iyi bir iş ortaya koymaları da pekâlâ mümkün. Zira kendileri daha önce Gollum'u yaratırken de dönemin standartlarının çok önünde bir iş ortaya çıkarmışlardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 16 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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