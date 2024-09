Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde gençleştirme teknolojisi kullanılacak

Tam Boyutta Gör Bu hafta üst üste gelen açıklamalar, hazırlık aşamasındaki yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde orijinal seriden tanıdığımız Gandalf ve Legolas gibi karakterleri de göreceğimizi ortaya çıkardı. İlk olarak usta oyuncu Ian McKellen, yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinde Gandalf rolüyle geri dönmesi için kendisiyle iletişime geçildiğini açıkladı. Ondan birkaç gün sonra benzer bir açıklama da Orlando Bloom'dan geldi. McKellen gibi Bloom da orijinal üçlemedeki rolünü tekrarlaması için teklif aldığını açıkladı.

Ne var ki Bloom sadece teklif aldığını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda ne şekilde geri döneceklerine dair önemli bir detayı da paylaştı. Görünen o ki bu oyuncuların yıllar sonra aynı rolleri canlandırabilmeleri için yapay zeka ve gençleştirme teknolojisi devreye sokulacak.

The Hunt for Gollum'da Oyuncular Yapay Zeka ile Gençleştirilecek

Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin ilki olacak The Hunt for Gollum, orijinal üçleme sırasında geçiyor. Bu yüzden artık 20 yıl daha yaşlı olan oyuncuların dijital ya da prostetik bir müdahâle olmadan rollerini yinelemeleri mümkün değil. Orlando Bloom da bunun farkında olduğu için The Hunt for Gollum'un yönetmeni Andy Serkis'e bu sorunu nasıl aşacaklarını sormuş. Andy Serkis de bunun için yapay zekadan ve gençleştirme teknolojisinden faydalanacaklarını söylemiş.

Gençleştirme teknolojisi daha önce The Irishman, Gemini Man, Captain Marvel, Indiana Jones and the Dial of Destiny gibi filmlerde yoğun şekilde kullanılmıştı. Ne var ki bu teknolojinin her zaman iyi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Captain Marvel'daki Samuel L. Jackson ve Indiana Jones'taki Harrison Ford nispeten doğal görünse de The Irishman'deki gençleştirme pek çok kişiyi ikna etmemişti. Bu yüzden bu teknolojiye hâlâ şüpheyle yaklaşılıyor. Ne var ki Peter Jackson ve Andy Serkis sinema teknolojileri konusunda sınırları zorlayan isimlerden ikisi olduğu için, bugüne kadar gördüklerimizden çok daha iyi bir iş ortaya koymaları da pekâlâ mümkün. Zira kendileri daha önce Gollum'u yaratırken de dönemin standartlarının çok önünde bir iş ortaya çıkarmışlardı.

