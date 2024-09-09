Yeni Yüzüklerin Efendisi filminde gençleştirme teknolojisi kullanılacak

Ne var ki Bloom sadece teklif aldığını açıklamakla kalmadı, aynı zamanda ne şekilde geri döneceklerine dair önemli bir detayı da paylaştı. Görünen o ki bu oyuncuların yıllar sonra aynı rolleri canlandırabilmeleri için yapay zeka ve gençleştirme teknolojisi devreye sokulacak.
The Hunt for Gollum'da Oyuncular Yapay Zeka ile Gençleştirilecek
Yeni Yüzüklerin Efendisi filmlerinin ilki olacak The Hunt for Gollum, orijinal üçleme sırasında geçiyor. Bu yüzden artık 20 yıl daha yaşlı olan oyuncuların dijital ya da prostetik bir müdahâle olmadan rollerini yinelemeleri mümkün değil. Orlando Bloom da bunun farkında olduğu için The Hunt for Gollum'un yönetmeni Andy Serkis'e bu sorunu nasıl aşacaklarını sormuş. Andy Serkis de bunun için yapay zekadan ve gençleştirme teknolojisinden faydalanacaklarını söylemiş.
Gençleştirme teknolojisi daha önce The Irishman, Gemini Man, Captain Marvel, Indiana Jones and the Dial of Destiny gibi filmlerde yoğun şekilde kullanılmıştı. Ne var ki bu teknolojinin her zaman iyi sonuç verdiğini söylemek mümkün değil. Captain Marvel'daki Samuel L. Jackson ve Indiana Jones'taki Harrison Ford nispeten doğal görünse de The Irishman'deki gençleştirme pek çok kişiyi ikna etmemişti. Bu yüzden bu teknolojiye hâlâ şüpheyle yaklaşılıyor. Ne var ki Peter Jackson ve Andy Serkis sinema teknolojileri konusunda sınırları zorlayan isimlerden ikisi olduğu için, bugüne kadar gördüklerimizden çok daha iyi bir iş ortaya koymaları da pekâlâ mümkün. Zira kendileri daha önce Gollum'u yaratırken de dönemin standartlarının çok önünde bir iş ortaya çıkarmışlardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.