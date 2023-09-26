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    James Webb ilk TRAPPIST gezegeninin atmosferini analiz etti: İşte sonuçlar

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST), aslında temel görevlerinden birisine odağını çevirdi: TRAPPIST-1 sistemi. Uzay teleskobu, 39 ışık yılı uzaklıktaki bu sistemdeki ilk gezegenin atmosferini inceledi.
    James Webb ilk TRAPPIST gezegeninin atmosferini analiz etti Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu, 2017 yılında kendisi için açıklanan ilk büyük bilimsel hedeflerden birine ulaştı. Uzay teleskobu kısa bir süre önce TRAPPIST-1 sisteminin dış gezegenlerinden birinin etrafındaki atmosferi inceledi. TRAPPIST-1 sistemi özellikle yaşanabilir gezegen arayışımız için önemi yüksek gezegenlere ev sahipliği yapıyor.

    JWST, odağını TRAPPIST-1 sistemine çevirdi

    Yaşlanan Hubble'dan görevi devralan James Webb Uzay Teleskobu ve devasa aynası, yüksek çözünürlüklü görüntüler almak için kendisinden önceki her şeyden daha fazla ışık toplarken, kızılötesi gözleri uzay ve zamanda çok daha derinlere bakmasını sağlıyor. JWST şimdiden yıldızlar, gezegenler ve evrenin erken tarihi hakkında yeni bilgiler sağlamada paha biçilmez olduğunu defalarca kez kanıtladı.

    2017 yılında gökbilimciler sadece 39 ışık yılı uzaklıktaki TRAPPIST-1 olarak bilinen yakın bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde Dünya büyüklüğünde yedi dış gezegenden oluşan olağanüstü bir sistem keşfettiler. Ve doğal olarak bilim insanları bu büyüleyici ötegezegenlerin henüz fırlatılmamış olan JWST'nin gözünden nasıl görüneceğini merak etmeye başladılar. Bu merakın üzerinden çok geçmeden TRAPPIST-1 sistemi, gezegenlerin potansiyel yaşanabilirliğini araştırmak amacıyla teleskobun ilk resmi bilim hedeflerinden biri haline geldi.

    Atmosferin varlığı gözlemlendi

    James Webb ilk TRAPPIST gezegeninin atmosferini analiz etti Tam Boyutta Gör
    Ve şimdi JWST bu hedeflerden birisine, sistemdeki en iç gezegen olan TRAPPIST-1 b'nin atmosferine, iletim spektroskopisi adı verilen bir yöntemle ilk bakışını attı. Bu teknikte ilgili gezegen, ev sahibi yıldızının önünden geçerken atmosferinden gelen ışığa bakılıyor. Bu sayede ışık, gezegenin atmosferindeki moleküllere bağlı olarak farklı dalga boylarında JWST’nin merceklerine takılıyor. Elde edilen spektrumun analizi sonucunda da gözlemlenen gezegenin ne tür bir atmosfere sahip olduğu tespit edilebiliyor.

    Ancak TRAPPIST-1 b için iyi haberlerimiz yok. Araştırma ekibi TRAPPIST-1 b'nin bir atmosfere sahip olduğuna dair hiçbir işaret bulamadı. Bulgu, bu yılın başlarında yapılan ve gezegenin sıcaklığını ölçen ve bir atmosferin olası olmadığını tespit eden diğer Webb gözlemleri ile de uyumlu. Ancak gezegenin saf su, karbondioksit ya da metandan oluşan ince bir atmosfere sahip olma ihtimali de göz ardı edilemez.

    Öte yandan TRAPPIST-1 b, yıldızın yaşanabilir bölgesi içinde yörüngede bulunan daha ilgi çekici komşuları TRAPPIST-1 d, e ve f için çoğunlukla teknolojik bir testti. Araştırmacılar bu çalışmanın, yıldızın sıcak ve soğuk noktalarını, patlamalarını ve atmosferik okumaları etkileyebilecek diğer aktiviteleri nasıl hesaba katacaklarını öğrenmelerine yardımcı olduğunu söylüyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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