Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Webb Uzay Teleskobu’ndan tarihi başarı: Ötegezegenin atmosferi incelendi

    İnsanlığın en gelişmiş uzay teleskopu olan James Webb Uzay Teleskobu, Güneş Sistemimiz dışındaki uzak gezegenler hakkında detaylı bilgiler elde etmemizi kolaylaştırmaya devam ediyor.
    Oy Ver
    James Webb Uzay Teleskobu ötegezegenin atmosferini inceledi Tam Boyutta Gör
    James Webb Uzay Teleskobu ya da JWST, uzaydan gönderdiği görüntülerle adını duyurarak yeteneklerini kanıtladı. Ancak görünen o ki JWST henüz yolun başında. Teleskop, Güneş Sistemi dışındaki bir gezegenin atmosferindeki karbondioksitin ilk kesin kanıtını yakaladı.

    Dünya'dan 700 ışık yılı uzaktaki bir ötegezegenin atmosferinde kimyasal reaksiyonlara dair kanıtlar bulduklarını açıklayan bilim insanları WASP-39b adlı gezegeni inceledi. Elde edilen bulgular yalnızca ötegezegenin nasıl oluştuğuna dair umut verici ipuçları sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda JWST’nin gelecekteki keşiflerinin de habercisi oluyor.

    James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan araştırmacılar, ötegezegen WASP-39b'nin etrafında dönen kavurucu gazların ayrıntılı bir kimyasal portresini oluşturmayı başardı. Bu "sıcak Satürn" gezegeni, ev sahibi yıldızına son derece yakın yörüngede dönüyor ve dolayısıyla gezegendeki sıcaklıklar 900 Santigrat dereceye kadar yükseliyor. Ek olarak WASP-39b'nin kütlesi yaklaşık olarak Jüpiter’in dörtte biriyken boyutu ise 1,3 katı kadar.

    İlk kez karbondioksit kesin olarak bulundu

    james webb uzay teleskobu Tam Boyutta Gör
    WASP-39b esasında yeni keşfedilen bir gezegen değil. İlk olarak yer tabanlı gözlemlerle keşfedilen gezegen daha sonrasında NASA'nın 2003 ile 2020 yılları arasında faaliyette olan Spitzer Uzay Teleskobu tarafından tespit edildi. NASA’nın gözlemleri gezegenin atmosferinde karbondioksit olabileceğini öne sürdü ancak tüm incelemeler sonuçsuz kaldı. Ancak artık JWST var ve gelişmiş araçlarıyla kesin incelemeler yapılması mümkün ki aslında öylede oldu. Araştırmacılar Webb'in NIRSpec, NIRCam ve NIRISS araçlarını kullanarak gezegenin atmosferini detaylı bir şekilde gözlemledi.

    Yapılan gözlemlerde gezegenin atmosferinde sodyum, potasyum, karbon monoksit ve su buharı olduğu bulunuldu. Bu bilgiler önceki varsayımları da doğrulamış oldu. Öte yandan ayrıca bir dış gezegenin atmosferinde ilk defa kükürt dioksit de bulundu.

    Gezegenin atmosferinde bulunan bu moleküller esasında Dünya’nın ozon tabakasında bulunana benzer bir sürece işaret ediyor zira kükürt dioksit yıldızdan gelen ışığın neden olduğu kimyasal reaksiyonlar sonucunda oluşuyor. Bununla birlikte ötegezegenin güçlü karbondioksit sinyali, tipik olarak yıldızları oluşturan hidrojen ve helyumdan daha ağır elementlerle zenginleştiğini gösteriyor. Ancak bunun neden ve nasıl olduğu ve bu gazları yıldızına çok yakınken nasıl kazandığı gizemini koruyor.

    Daha detaylı incelemeler yapılacak

    WASP-39b Tam Boyutta Gör
    Webb'in Transiting Exoplanet Early Release Science ekibine liderlik eden Santa Cruz'daki California Üniversitesi'nden (UCSC) gökbilimci Natalie Batalha, “Hikayenin ilginçleşmeye başladığı yer burasıdır” diyor. WASP-39b gençken, karbon ve oksijen gibi daha ağır elementlere sahip olan kuyruklu yıldızlar ve asteroitler tarafından bombalanmış olabilir. İlginç bir şekilde ötegezegen, gökbilimcilerin şiddetli bir gençliğe maruz kaldığını düşündükleri Satürn ile aynı miktarda ağır elemente sahip gibi görünüyor.

    Bir başka düşünce ise WASP-39b'nin gezegen sisteminin soğuk dış kesimlerindeki malzemelerden oluştuğu ve ardından bulunduğu sistemin iç taraflarına doğru göç ettiği yönünde. Tüm bu soruların cevabı ve daha detaylı sonuçlar ise daha detaylı analizler yapıldığında ortaya çıkarılacak.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2022/11/24/23475707/jwst-exoplanet-wasp-39b-atmosphere-details https://esawebb.org/news/weic2221/?lang https://www.scientificamerican.com/article/webb-telescope-finds-carbon-dioxide-on-a-distant-exoplanet/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız