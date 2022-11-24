Mars’ın suyunun nereden gelmiş olabileceği bulundu

Tam Boyutta Gör Mars’ta bir zamanlar bulunan su, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars'ın yüzeyini adeta bombalayan asteroitler sayesinde gezegene gelmiş olabilir. Yapılan araştırma asteroitlerin 300 metre derinliğinde küresel bir okyanus yaratmaya yetecek kadar su sağlamış olabilir.

Bilim insanlarının bu sonuca Dünya'da keşfedilen Mars'tan gelen 31 göktaşının analizi sayesinde ulaşmış durumda. Bu cezbedici sonuçlar, bugün Kızıl Gezegende hala mevcut olan gizli bir su rezervuarına işaret ediyor olabilir. Ek olarak, çalışmanın yalnızca Kızıl Gezegenin erken tarihini değil, aynı zamanda Dünya'nın kendi geçmişini anlamak için de önemli.

"Mars, su zengini asteroitler tarafından bombalandı"

Tam Boyutta Gör

Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden kozmokimyacı ve yeni araştırmanın ortak yazarı Martin Bizzarro, Mars’ın su zengini asteroitler tarafından adeta bombalandığını, aynı zamanda bunun Dünya’ya ya da bir katkısı olabileceğini ancak tespitinin çok zor olduğunu belirtiyor. Bizarro, "Mars'ın aksine, Dünya levha tektoniğine sahip ve gezegenimizin tarihinin ilk kayıtları çoktan silindi." dedi.

ABD ordusunun gizli uzay uçağı 900 günlük görevinde ne yapıyordu? 2 gün önce eklendi

Araştırmacılar Mars’ın su kaynağının tamamının asteroitlerden gelmeyebileceğinin de altı çiziyor. Zira Kızıl Gezegenin erimiş mantosundan çıkan gazla Mars'ın yüzeyine daha fazla suyun ulaşmış olabileceği belirtiliyor. Elbette bu gaz çıkışının ne seviyede olduğu şimdilik muamma ancak gelecekte Mars’ta ne kadar suyun bulunduğunu öğrenebiliriz.

Mars'ta bir zamanlar olan suyun miktarı hesap edilebilir

Mars’taki suyun geçmişinin cevabı ise muhtemelen gezegenin atmosferinde yatıyor. Zira bildiğiniz gibi Mars’ın onu Güneş’ten koruyan bir manyetik alanı ve atmosferi yok. Dolayısıyla Mars’ta bir zamanlar su varsa bile yavaş yavaş uzaya karışmış olduğuna inanılıyor. Bu amaçla NASA'nın MAVEN aracı mevcut atmosferik kayıp oranını ölçmek için 2014 yılında Mars'a gitti. Bu uzay aracı Mars’ın atmosferindeki su moleküllerini daha doğru geriye kalanlarını inceleyecek. Bilindiği üzere su molekülleri ultraviyole radyasyon tarafından oksijen ve hidrojen veya döteryum atomlarına ayrılır. Döteryum normal hidrojenden daha ağır olduğu için uzaya o kadar hızlı kaçmaz, bu nedenle Mars'taki döteryumun normal hidrojene göre oranı tarih boyunca yükseliş eğiliminde olması lazım. Dolayısıyla atmosferdeki D/H oranı saptanırsa uzaya kaçan suyun miktarı da hesaplanabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Mars’ın suyunun nereden gelmiş olabileceği bulundu