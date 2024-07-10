Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Okyanusa sahip bu Süper Dünya yaşam için uygun koşullara sahip

    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, yaklaşık Atlantik büyüklüğünde bir okyanusa sahip Süper Dünya kategorisinde bir ötegezegen keşfetti. Bu gezegende yaşam olabileceği düşünülüyor.
    Okyanusa sahip bu Süper Dünya yaşam için uygun koşullara sahip Tam Boyutta Gör
    Dünya dışı yaşam arayışı onlarca yıldır devam ediyor olsa da henüz buna dair kesin bir kanıt elde edilemedi. Bilim insanları yaşamın var olmuş veya halihazırda var olabilecek gezegenleri ararken öncelikli olarak sıvı suya sahip ötegezegenlere öncelik veriyorlar. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile gözlemlenen LHS 1140 b adlı Süper Dünya kategorisindeki ötegezegen yaşam konusunda büyük umutlar veriyor.

    Sıvı su bulunuyor ve sıcaklık 20 derece

    NASA ve dünya çapındaki diğer bilim insanları Dünya ile aynı ya da yeterince yakın bileşenlere sahip, kendi yıldızının vahşi ortamından uzak ancak yüzeyinde sıvı suyu barındıracak kadar yakın bir yörüngede dolanan gezegenler arıyor. Son olarak James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde ilk defa detaylı bir şekilde incelenen LHS 1140 b, bilim dünyasının aradığı ötegezegen olabilir.

    LHS 1140 b hakkında yayınlanan makalenin başyazarı Charles Cadieux'ye göre, bu ötegezegen, yüzeyinde sıvı suyun varlığını dolaylı olarak doğrulayabileceğimiz en iyi seçenek. Dünya'dan 48 ışık yılı uzaklıkta Cetus takımyıldızı içindeki kırmızı cüce sınıfı yıldızın yörüngesinde dolanan LHS 1140 b, ev sahibi yıldızının yaşanabilir bölgesi olarak adlandırdıkları yerde konumlanıyor. Yani sıvı suyu barındıracak bir uzaklıkta.

    Okyanusa sahip bu Süper Dünya yaşam için uygun koşullara sahip Tam Boyutta Gör
    JWST verilerine göre ötegezenin kütlesinin yüzde 10 ila 20'si sıvı sudan oluşuyor. Araştırmacılar ayrıca suyun 20 derece sıcaklığa sahip olduğunu düşünüyor. Bu, kabaca Atlantik büyüklüğünde bir okyanusa işaret ediyor. Hatta ve hatta gezegende bir atmosferin varlığına dair de kanıtlar bulunmuş durumda. Üstteki görsel ise gezegenin nasıl görünebileceğini ortaya koyuyor.

    Öte yandan LHS 1140 b esasında ilk olarak 2017 yılında keşfedilmişti. Bu süre zarfında araştırmacılar gezegeni Hubble Uzay Teleskobu ve Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ile incelemişti. Ancak JWST ile daha önce bu gezegene bakılmamıştı. JWST gözlemlerinde LHS 1140 b'nin Dünya gibi nitrojen (azot) bakımından zengin bir atmosfere sahip olduğu keşfedildi. Bunun da gezegenin kendi atmosferini koruyabildiği anlamına geldiği belirtiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde gezegenin yaşam için elverişli bir ortam sunduğu belirtiliyor.

    Ancak her iyi şeyde olduğu gibi LHS 1140 b'nin de tatsız bir özelliği var. Gezegenin kendi yıldızına kütleçekimsel olarak kilitli olduğu belirtiliyor, tıpkı Ay'ın Dünya'ya kilitli olduğu gibi. Dolayısıyla tıpkı Ay gibi LHS 1140 b'nin bir tarafı sürekli olarak yıldızına dönükken diğer tarafı daima karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla gezegenin bir tarafı muhtemelen buzlarla kaplı, yıldızına bakan tarafı ise nispeten ılıman ve sıvı suya sahip bir ortam sunuyor. Araştırmacılar bulguların henüz kesinleşmediğini ve JWST ile daha fazla gözlemin yapılması gerektiği konusunda da uyarıyor. Ancak bilim insanları ilk adımın umut verici olduğunu söylüyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99236/nasa-telescope-discovers-super-earth-exoplanet-with-possible-alien-ocean/index.html https://news.umich.edu/astronomers-find-surprising-ice-world-in-the-habitable-zone-with-jwst-data/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    terhis belgesi askerlik şubesine veriliyor mu sol gözümü kapatınca sağ gözüm bulanık görüyor lumberjack hammer jack farkı siyah zıplayan küçük böcek icloud açtırma fiyat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Realme 11
    Realme 11
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1531
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız