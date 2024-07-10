Okyanusa sahip bu Süper Dünya yaşam için uygun koşullara sahip

Sıvı su bulunuyor ve sıcaklık 20 derece
NASA ve dünya çapındaki diğer bilim insanları Dünya ile aynı ya da yeterince yakın bileşenlere sahip, kendi yıldızının vahşi ortamından uzak ancak yüzeyinde sıvı suyu barındıracak kadar yakın bir yörüngede dolanan gezegenler arıyor. Son olarak James Webb Uzay Teleskobu ile yapılan gözlemlerde ilk defa detaylı bir şekilde incelenen LHS 1140 b, bilim dünyasının aradığı ötegezegen olabilir.
LHS 1140 b hakkında yayınlanan makalenin başyazarı Charles Cadieux'ye göre, bu ötegezegen, yüzeyinde sıvı suyun varlığını dolaylı olarak doğrulayabileceğimiz en iyi seçenek. Dünya'dan 48 ışık yılı uzaklıkta Cetus takımyıldızı içindeki kırmızı cüce sınıfı yıldızın yörüngesinde dolanan LHS 1140 b, ev sahibi yıldızının yaşanabilir bölgesi olarak adlandırdıkları yerde konumlanıyor. Yani sıvı suyu barındıracak bir uzaklıkta.
Öte yandan LHS 1140 b esasında ilk olarak 2017 yılında keşfedilmişti. Bu süre zarfında araştırmacılar gezegeni Hubble Uzay Teleskobu ve Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ile incelemişti. Ancak JWST ile daha önce bu gezegene bakılmamıştı. JWST gözlemlerinde LHS 1140 b'nin Dünya gibi nitrojen (azot) bakımından zengin bir atmosfere sahip olduğu keşfedildi. Bunun da gezegenin kendi atmosferini koruyabildiği anlamına geldiği belirtiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde gezegenin yaşam için elverişli bir ortam sunduğu belirtiliyor.
Ancak her iyi şeyde olduğu gibi LHS 1140 b'nin de tatsız bir özelliği var. Gezegenin kendi yıldızına kütleçekimsel olarak kilitli olduğu belirtiliyor, tıpkı Ay'ın Dünya'ya kilitli olduğu gibi. Dolayısıyla tıpkı Ay gibi LHS 1140 b'nin bir tarafı sürekli olarak yıldızına dönükken diğer tarafı daima karanlıkta kalıyor. Dolayısıyla gezegenin bir tarafı muhtemelen buzlarla kaplı, yıldızına bakan tarafı ise nispeten ılıman ve sıvı suya sahip bir ortam sunuyor. Araştırmacılar bulguların henüz kesinleşmediğini ve JWST ile daha fazla gözlemin yapılması gerektiği konusunda da uyarıyor. Ancak bilim insanları ilk adımın umut verici olduğunu söylüyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99236/nasa-telescope-discovers-super-earth-exoplanet-with-possible-alien-ocean/index.html https://news.umich.edu/astronomers-find-surprising-ice-world-in-the-habitable-zone-with-jwst-data/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.