Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı

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Yaşadığı mali sıkıntılara rağmen sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına devam eden Japan Display yeni geliştirdiği ultra yüksek parlaklığa sahip micro LED ekranını duyurdu.

MicroLED nedir?

Apple, Samsung gibi üreticilerin büyük ilgi gösterdiği micro LED ekranların görüntüleme endüstrisini derinden etkilemesi bekleniyor. MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor.

Her bir pikseli oluşturan micro LED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor. 10 yıl önce ilk geliştirildiğinde tek renkli olduğu düşünüldüğünde alınan mesafelerin ne derece önemli olduğu anlaşılıyor.

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Diğer taraftan geleneksel LED ekranlar gibi birden çok katmanlı değil ve bir entegre devrenin üzerine microLED’ler verimli bir şekilde uygulanabiliyor. Böylece 2 cm seviyesinin de altına inen ekranlar ortaya çıkıyor.

Bugüne kadar Samsung, Sony, TCL, LG gibi pek çok firma micro LED modüllerinden oluşan ürünlerini piyasaya sürmüş durumda. Japan Display de boyutlarına göre yüksek parlaklık sunan bir modül geliştirdi.

Yeni micro LED modül 1.6 inç boyutlarında ve inç başına 256 piksel yoğunluk sunuyor. 300x300 piksel çözünürlüğe ulaşabilen modülün 3000 nit parlaklık değerine çıkabildiği ifade ediliyor. Modül konusunda uzman GLO ile ortak üretiliyor ve galyum nitrit kullanılıyor.

Japan Display yeni nesil çözümlerde bu ekranın popüler olacağına inanıyor. Hali hazırda modüler olduğu için üreticiler isteklerine göre ölçeklendirme yapabilecekler. Ekranın örneklenmesi kısa süre içerisinde başlayacak.

https://www.anandtech.com/show/15174/japan-display-develops-16inch-micro-led-display-module-265-ppi-3000-nits