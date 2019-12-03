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    Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı

    Japan Display’in yeni micro LED ekranı 1.6 inçlik boyuta sahip ve 3000 nit gibi rekor bir parlaklık seviyesine ulaşabiliyor. Modüller bir araya gelerek daha büyük ekranlar oluşturabiliyor.
    1 hf.
    2,8b
    1
    11
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Japan Display, 1.6 inçlik micro LED modülünü tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Yaşadığı mali sıkıntılara rağmen sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına devam eden Japan Display yeni geliştirdiği ultra yüksek parlaklığa sahip micro LED ekranını duyurdu.

    MicroLED nedir?

    Apple, Samsung gibi üreticilerin büyük ilgi gösterdiği micro LED ekranların görüntüleme endüstrisini derinden etkilemesi bekleniyor. MicroLED teknolojisi mikroskopik derecede küçük yani yaklaşık 100 mikrometre boyutundaki LED’leri ifade ediyor.

    Her bir pikseli oluşturan micro LED’ler yüksek enerji verimliliğine ve uzun ömre sahip. Ayrıca parlaklık açısından da OLED teknolojisinden oldukça ileride ve yanma problemi yaşanmıyor. MicroLED ekranların yakın gelecekte OLED ekranlardan daha popüler olacağına inanılıyor. 10 yıl önce ilk geliştirildiğinde tek renkli olduğu düşünüldüğünde alınan mesafelerin ne derece önemli olduğu anlaşılıyor.

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    Diğer taraftan geleneksel LED ekranlar gibi birden çok katmanlı değil ve bir entegre devrenin üzerine microLED’ler verimli bir şekilde uygulanabiliyor. Böylece 2 cm seviyesinin de altına inen ekranlar ortaya çıkıyor.

    Bugüne kadar Samsung, Sony, TCL, LG gibi pek çok firma micro LED modüllerinden oluşan ürünlerini piyasaya sürmüş durumda. Japan Display de boyutlarına göre yüksek parlaklık sunan bir modül geliştirdi.

    Yeni micro LED modül 1.6 inç boyutlarında ve inç başına 256 piksel yoğunluk sunuyor. 300x300 piksel çözünürlüğe ulaşabilen modülün 3000 nit parlaklık değerine çıkabildiği ifade ediliyor. Modül konusunda uzman GLO ile ortak üretiliyor ve galyum nitrit kullanılıyor.

    Japan Display yeni nesil çözümlerde bu ekranın popüler olacağına inanıyor. Hali hazırda modüler olduğu için üreticiler isteklerine göre ölçeklendirme yapabilecekler. Ekranın örneklenmesi kısa süre içerisinde başlayacak.



    https://www.anandtech.com/show/15174/japan-display-develops-16inch-micro-led-display-module-265-ppi-3000-nits Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Micro LED için fiyat performans ürünü olacak deniyordu

    Esas Quantum Dot lar üst segment olacak sanırım
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    DH Misafiri 1 hf.
    Oled de 1/sonsuz konstrat var zaten temelde alınma sebebide bu siyahlar tam siyah iyi bir kalibrasyonla mükemmel doğrulukta renkler elde ediliyor bakınız ıphone 11 pro yada sony ag9 oled tv iki üründe farklı cihazlar olmasına rağmen renk doğrulukları çok iyi şimdi sorum oled bırakılırda bu microlede geçirilirse kontrast ne olucak?
    1 Yanıt Yanıtla
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    smart1978 1 hf. DH Misafiri
    Sonsuz kontrast OLED te yoktur :) SIRF pikseller yanmiyor diye sonsuz kontrast deniliyor o kadar :) ... Kontrast ifadesi artik gri den griye kontrast vesairelerle ifade edilmektedir...


    Yoksa ilk cikan OLED/AMOLED ile suan iyilestirmelerden oteye gidilemeyen kontrastlari hepsi sonsuz matematiksel denilse de aslinda kaliteleri bilhassa kontrast olarak cok farklidir :) ....


    Yani sonsuz kontrast olunca ne hissediyorsun OLED/AMOLED te sen buna odaklan :) .


    Pazarlama ALGILAMA kurbani olmus gibisiniz :) ...


    Bircok sebepten oturu OLED/AMOLED lerde Black Crush Color Banding veya Ghosting olaylari cok yaygindir.

    Ek olarak kullanmaya baslandikca pikseller yanan mum gibi zamanla hem parlakliklarini hem renk dogruluklarini kaybediyorlar. Sonucta her alt piksel ana renkler RGB omurleri birbirinden farkli ...


    Kalitede onemli lan surekliliktir... Ekranin kendi parlaklik artisi ile de kontrast dusurulmemesi onemlidir ...


    Ara gecis teknolojisi Mini LED esas teknoloji MicroLED tir ...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Hasan07-36 1 hf.
    İnç başına piksel sorunu varsa önce telefonlarda kullanmak yerine monitörlerde kullanmaya başlasınlar.
    Amoled veya Oled'i telefonlarda ve az da olsa televizyonlarda görebildik. Ama ne hikmetse bilgisayara monitörlerinde göremedik. Hatta dizüstü tarafında telefonlarda bile burun kıvırılan 1366x768 çözünürlüğü geçtim, TN panel gibi rezalet bir şey devam ediyor.
    Bu gidişle muhtemelen 3-5 seneye mikroled telefonlarda ve belki televizyonlarda kullanılır. 15-20 sene sonra da bilgisayarlara gelir. Monitörlerde maalesef LCD'ye mahkumuz.
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    CWaRRioR 1 hf.
    3000 nit çok iddialı. HDR başka bir boyuta ulaşacak gibi görünüyor. Yalnız PPI'ın biraz daha artması gerekli gibi.
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    OverClocK1ng 1 hf.
    Ekrem71 sunaaaarrr: 2 cm seviyesinin de altına inen ekran.

    Hımm. Telefonun kalınlığı kaç? 5 santim mi?
    Kanyonun tekerine takoz olursa iyi. 2 işlevi olur...

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    asenler 1 hf.
    Yani basitçe 4 sm (en azından parantez içinde) denilebilirdi.
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    Bloodin 1 hf.
    Microled'in 2 problemi var, biri çok yüksek maliyeti, diğeri ise inç başına pikselin yeterli sayıya ulaşmaması, İnç başına 256 piksel ikinci sorun konusunda oldukça yol alındığı anlamına geliyor. Kullanılabilir duruma gelmiş. İnç başına 326 pikseli geçtikleri anda telefonlar için retina ekran çözünürlüğüne ulaşmış oluyorlar, pikseller 25 santimetreden en iyi gören insan gözüyle bile ayırt edilemez hale geliyor. Bir de fiyatı ucuzlayınca müthiş olacak, hepsi bağımsız ledlerden oluştuğu için teoride ekran kırılmaz, sadece bir alanı kullanılmaz hale gelir, diğer alanlar kullanılabilir ama pratikte böyle yaparlar mı bilemem :)
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    esmerbuyucu 1 hf.
    Yeni Apple Watch ekranları.
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