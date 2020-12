Japon oyun geliştiriciler 2020'nin en iyi oyunu olarak Ghost of Tsushima'yı seçti

Tam Boyutta Gör

Biribirinden popüler ve başarılı oyunları geride bıraktığımız bir yıl oldu 2020. özellikle bu yılın en çok beklenen oyunlarından ikisi de büyük tartışmalara yol açtı.

Çıktığı tarihten sonra birkaç hafta oyun dünyasında sürekli gündem olan The Last of Us Part II, The Game Awards etkinliğinde "Yılın En İyi Oyunu" ödülünü kazandı. Birçok oyuncuya göre de aslında böyle. Ancak yine Sony'nin PlayStation 4 özel oyunlarından biri olan Ghost of Tsushima da bu yılın önemli oyunlarından biriydi ve birçok oyuncuya göre de yılın en iyi oyunu Ghost of Tsushima'ydı.

SNK, Square Enix, Nippon Ichi Software, Sega, Capcom, Koei Tecmo ve Arc System Works gibi şirketlerde çalışan yapımcı, yönetmen, tasarımcı, aktör ve geliştirici gibi mesleklerde çalışan 132 kişilik bir grup, yılın oyunu için kendi oylamasını yaptı. Oylama sonucunda da 2020 yılının "En İyi Oyunu" unvanını Ghost of Tsushima kazandı. İlk 5 oyun tam olarak şöyle:

Ghost of Tsushima Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy VII Remake Sakuna: of Rice and Ruin Fall Guys: Ultimate Knockout

Bir fikir olması adına 2019 yılında aynı oylamada ilk üçün Death Stranding, Dragon Quest Walk ve Sekiro olduğunu; 2018'de de Spider-Man olduğunu söyleyelim.

