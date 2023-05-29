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    Japonya, 2025 yılına kadar uzay tabanlı güneş enerjisini kullanacak

    Güneş enerjisi sadece gezegenimizin yüzeyinde kurulacak panellerle elde edilmeyecek. Örneğin Japonya, 2025 yılına kadar uzay tabanlı güneş enerjisini kullanmayı hedefliyor.
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    Japonya, 2025’te uzay tabanlı güneş enerjisini kullanacak Tam Boyutta Gör
    Japonya ve ülkenin uzay idaresi JAXA, uzaydan güneş enerjisi dünyaya ışınlamayı mümkün kılmak için onlarca yıldır uğraşıyor. Ülke, 2015 yılında JAXA bilim insanlarının 1,8 kilowatt gücü, yani bir elektrikli su ısıtıcısına yetecek kadar enerjiyi 50 metreden daha uzun bir mesafeden kablosuz bir alıcıya başarıyla aktarmasıyla bir atılım gerçekleştirdi. Şimdi Japonya bu teknolojiyi gerçeğe bir adım daha yaklaştırmaya hazırlanıyor.

    Uzaydan güneş enerjisi hasat etmek

    Nikkei'nin haberine göre bir Japon kamu-özel sektör ortaklığı 2025 gibi erken bir tarihte uzaydan güneş enerjisi ışınlama girişiminde bulunacak. Kyoto Üniversitesi profesörlerinden Naoki Shinohara tarafından yürütülen ve 2009 yılından bu yana uzay tabanlı güneş enerjisi üzerinde çalışan proje, yörüngeye bir dizi küçük uydu yerleştirmeyi hedefliyor. Bu uydular topladıkları güneş enerjisini yüzlerce kilometre aşağıdaki yer tabanlı alıcı istasyonlara iletecek.

    Dünya'ya enerji göndermek için yörüngedeki güneş panelleri ve mikrodalgaların kullanılması ilk kez 1968 yılında önerildi. O zamandan bu yana aralarında Çin ve ABD'nin de bulunduğu birkaç ülke bu fikrin peşinden koşmak için zaman ve kaynak harcadı. Bu teknoloji cazip çünkü yörüngedeki güneş panelleri potansiyel olarak sınırsız yenilenebilir enerji kaynağını temsil ediyor. Uzayda, güneş panelleri günün hangi saatinde olursa olsun enerji toplayabilir ve ürettikleri gücü aktarmak için mikrodalgalar kullandıklarından bulutlar da bir sorun teşkil etmez.

    Bununla birlikte, Japonya yörüngeye bir dizi uydu yerleştirse bile uzay tabanlı sınırsız güneş enerjisi halen gerçek olmaktan ziyade bir bilim kurgu içeriğine daha yakın olacaktır. Zira uyduları yörüngeye çıkarmak, enerji aktarımında verimi sağlamak, yer istasyonlarını kurmak mevcut teknolojilerle onlarca milyar dolara mal olacaktır.

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