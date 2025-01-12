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    Japonya iki büyük şehri arasına otonom kargo yolu kuruyor

    Japonya'da kurulacak sistem ile 500 km’lik rotada günlük 25 bin şoförün yerine insansız, karbon emisyonsuz ve otonom koli transferi yapılacak.                     
    Japonya iki büyük şehri arasına otonom kargo yolu kuruyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en yaşlı ve gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya'da bu yıl kamyon sürücülerinin çalışma sürelerini düzenleyen kanun nedeni ile şimdiden yüzde 14 oranında şoför eksiği bulunuyor, 2030’da ihtiyaç duyulan şoför miktarında yüzde %36'lık eksik olacağı düşünülüyor. Yapılamayan teslimatlardan dolayı yıllık satış kaybının 76 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.

    Bu azalan iş gücü nedeniyle ekonominin etkilenmemesi için hükümet 24 milyar dolarlık otonom kargo yolu projesini devreye sokmaya hazırlanıyor. İlk denemeler 2027-2028 gibi yapılacak ve 2034 yılında ilk faz olarak proje hayata geçecek.

    İstasyonlara gelen yükler otonom forklifler ile elektrikli otonom araçlara yüklenecek. Her bir araçta 180 cm yüksekliğinde ve 110 cm2’lik iki ayrı taşıma alanı bulunacak. Paketler bu alanlara otomatik forklift ile yüklenecek.

    Japonya iki büyük şehri arasına otonom kargo yolu kuruyor Tam Boyutta Gör
    Lojistik merkezden çıkan paketler gerektiğinde üç şeritli yolun ortasındaki şeritte bekletilerek depolanacak. Bu şekilde kargonun bir kısmı yol üzerinde depolanarak lojistik merkezin yükü azaltılacak. Araçlar büyük ihtimal orta şeritte beklerken aynı zamanda kablosuz şarj olacaklar ve bu sayede çok büyük bir bataryaya ihtiyaç duymayacaklar.

    Ülke bu sayede artan lojistik ihtiyacına rağmen küçülen iş gücünü rahatlatacak, bir yandan karbon emisyonundan korunacak ve depolama görevi ile lojistik operasyon merkezlerinin kapasitelerini arttıracak. Sistem başarılı olduğu takdirde ihtiyaç duyuldukça tüm ülkeye yayılması planlanıyor. Böylece kolilerin transferleri için 24 saat boyunca otomatik bir dağıtım sistemi oluşturulacak. Anlaşılan bu yol bütün kargo şirketlerinin veya önemli lojistik merkezi olan internet satış sitelerine bağlanacak. 

    Japonya iki büyük şehri arasına otonom kargo yolu kuruyor Tam Boyutta Gör

    Tokyo’dan verilen bir siparişler otomatik bir şekilde ilgili dağıtım şirketinin Osaka’daki lojistik merkezine ulaşmış olacak. Bundan sonra kolilerin teslimi yine insanlar tarafından kapıya kadar yapılacak.

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