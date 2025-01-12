Japonya iki büyük şehri arasına otonom kargo yolu kuruyor

Bu azalan iş gücü nedeniyle ekonominin etkilenmemesi için hükümet 24 milyar dolarlık otonom kargo yolu projesini devreye sokmaya hazırlanıyor. İlk denemeler 2027-2028 gibi yapılacak ve 2034 yılında ilk faz olarak proje hayata geçecek.
İstasyonlara gelen yükler otonom forklifler ile elektrikli otonom araçlara yüklenecek. Her bir araçta 180 cm yüksekliğinde ve 110 cm2’lik iki ayrı taşıma alanı bulunacak. Paketler bu alanlara otomatik forklift ile yüklenecek.
Ülke bu sayede artan lojistik ihtiyacına rağmen küçülen iş gücünü rahatlatacak, bir yandan karbon emisyonundan korunacak ve depolama görevi ile lojistik operasyon merkezlerinin kapasitelerini arttıracak. Sistem başarılı olduğu takdirde ihtiyaç duyuldukça tüm ülkeye yayılması planlanıyor. Böylece kolilerin transferleri için 24 saat boyunca otomatik bir dağıtım sistemi oluşturulacak. Anlaşılan bu yol bütün kargo şirketlerinin veya önemli lojistik merkezi olan internet satış sitelerine bağlanacak.
Tokyo’dan verilen bir siparişler otomatik bir şekilde ilgili dağıtım şirketinin Osaka’daki lojistik merkezine ulaşmış olacak. Bundan sonra kolilerin teslimi yine insanlar tarafından kapıya kadar yapılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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