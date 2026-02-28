Giriş
    OpenAI'a Amazon, NVIDIA ve SoftBank'tan 110 milyar dolarlık dev yatırım

    OpenAI, Silikon Vadisi tarihinin en büyük yatırım turlarından birini tamamladığını duyurdu. Amazon, NVIDIA ve SoftBank toplamda şirkete 110 milyar dolar yatırım yapacağını taahhüt etti.

    OpenAI'a 110 milyar dolarlık dev yatırım Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Silikon Vadisi tarihinin en büyük yatırım turlarından birini tamamladığını duyurdu. Toplam 110 milyar dolar büyüklüğündeki finansman turunda teknoloji dünyasının dev şirketleri yer aldı. Yatırımcılar arasında Amazon 50 milyar dolar, NVIDIA 30 milyar dolar ve SoftBank ise 30 milyar dolarlık katkı sağladı. Bu dev yatırımın ardından OpenAI’nin şirket değeri yaklaşık 730 milyar dolara yükseldi. 

    Amazon ve NVIDIA ile stratejik ortaklık

    Finansman turunun yanı sıra OpenAI, hem Amazon hem de NVIDIA ile yeni stratejik iş birlikleri kurduğunu açıkladı. Bu kapsamda Amazon Web Services (AWS), OpenAI modellerini kurumsal müşteriler için çalıştıracak. Şirketler, işletmelerin üretim ölçeğinde üretken yapay zeka uygulamaları ve otonom ajanlar geliştirmesine olanak sağlayacak altyapıyı birlikte sunacak. AWS ayrıca OpenAI’nin kurumsal yapay zeka platformu olan OpenAI Frontier için tek üçüncü taraf bulut dağıtım sağlayıcısı olacak.

    OpenAI, Amazon’un geliştirdiği Trainium adlı yapay zeka eğitim hızlandırıcıları için 2 gigawatt’lık işlem kapasitesi kullanmayı da taahhüt etti. Bu durum, Amazon’un OpenAI’ye yatırım yapmasının ardından OpenAI’nin de Amazon’un altyapısına büyük harcamalar yapacağı anlamına geliyor.

    Amazon’un yatırımı tek seferde gerçekleşmeyecek. İlk etapta 15 milyar dolar aktarılacak. Kalan 35 milyar dolar ise belirli koşulların yerine getirilmesi durumunda yatırım kapsamına dahil edilecek.

    Bu koşullardan birinin OpenAI’nin AGI (Artificial General Intelligence), yani insan seviyesinde veya daha gelişmiş genel yapay zekaya ulaşması olduğu iddia ediliyor. Teknoloji dünyasında AGI’nin ne zaman gerçekleşeceği konusunda ise görüşler oldukça farklı. Bazı uzmanlar bunun kısa sürede mümkün olabileceğini savunurken, birçok araştırmacı bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bile belirsiz olduğunu belirtiyor.

    NVIDIA iş birliği genişliyor

    OpenAI ile NVIDIA arasındaki uzun süredir devam eden iş birliği de yeni anlaşmayla genişletildi. OpenAI, NVIDIA’nın Vera Rubin sistemleri üzerinde 2 gigawatt’lık eğitim kapasitesi kullanmayı planlıyor. Ayrıca belirli yapay zeka çıkarım görevleri için 3 gigawatt’lık ek işlem gücü, büyük ölçüde GPU altyapısı üzerinden sağlanacak.

    Bu anlaşma da benzer şekilde iki şirket arasında karşılıklı bir ekonomik döngü yaratıyor. NVIDIA OpenAI’ye yatırım yaparken, OpenAI de NVIDIA’nın donanım ve altyapı hizmetlerine büyük harcamalar yapıyor.

    Zarar etmeye devam ediyor

    Tüm bu yatırımlara karşılık, OpenAI finansal olarak hâlâ zarar eden bir şirket konumunda. Şirket, 2024'te 5 milyar dolar, 2025'te 8 milyar dolar zarar açıklarken, 2026 yılında zararın 14 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Buna rağmen OpenAI, uzun vadede oldukça iddialı bir hedef ortaya koyuyor. Şirket, 2029 yılına kadar yıllık 100 milyar dolar gelir elde etmeyi planladığını açıkladı.

    Kaynakça https://openai.com/index/scaling-ai-for-everyone/ https://www.engadget.com/ai/openai-secures-another-110-billion-in-funding-from-amazon-nvidia-and-softbank-171006356.html?src=rss
