Huawei'nin ilk arazi SUV'u: Tavan çadırı ve 1300 km menzilli canavar

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Tam Boyutta Gör Huawei ile BAIC Group ortaklığında kurulan Stelato markası, daha önce piyasaya sürdüğü S9 sedan ve S9T shooting brake modellerinin ardından ürün gamına ilk "arazi SUV" modelini ekliyor. Huawei’nin otomotiv ittifakı HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance) bünyesindeki ilk offroad odaklı SUV olan Stelato G9, 5 Ağustos'ta Çin’de ön siparişe açılıyor.

Entegre tavan çadırı ve devasa boyutlar

Sert hatlara sahip kutu formundaki tasarımıyla dikkat çeken Stelato G9, ön tarafta dikey yuvarlak far grupları, krom detaylar ve aydınlatmalı marka logosuyla geliyor. 5.206 mm uzunluk, 2.050 mm genişlik, 1.897 mm yükseklik ve 3.160 mm aks mesafesi sunan dev SUV, arkaya takılabilen opsiyonel saklama alanı eklendiğinde 5.377 mm uzunluğa ulaşıyor.

900 mm sudan geçiş derinliğine sahip olan araç; yandan açılan bagaj kapağı, elektrikli basamaklar, tavan rayları, çeki demiri (2.000 kg çekme kapasitesi) ve dış kargo bölmesi opsiyonlarıyla donatılabiliyor. En dikkat çekici özelliklerden biri ise fabrikasyon tavan çadırı opsiyonu. Tavan tek bir taraftan açılarak iki bölmeli konforlu bir çadıra dönüşebiliyor.

Lüks ve teknoloji odaklı kabin

Tam Boyutta Gör Aracın iç mekanında üçlü ekran kurulumuna sahip modern bir ön konsol yer alıyor. Oturma düzeni tarafında kullanıcılara 5 ve 6 kişilik olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. 2+2+2 oturma düzenine sahip olan 6 kişilik versiyonda ısıtma, havalandırma ve masaj özelliğine sahip bağımsız kaptan koltuklar bulunuyor.

Güç ve menzil

Stelato G9’un tüm versiyonlarında 800V yüksek voltaj mimarisi ve Huawei’nin "Dev Balina" (Giant Whale) batarya teknolojisi standart olarak sunuluyor. Önde 160 kW, arkada 277 kW olmak üzere çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araç, toplamda 437 kW (586 hp) güç üretiyor:

Tam Elektrikli Versiyon: 120 kWsa kapasiteli NMC bataryasıyla CLTC normlarına göre 700 km'nin üzerinde saf elektrikli menzil sunuyor.

120 kWsa kapasiteli NMC bataryasıyla CLTC normlarına göre saf elektrikli menzil sunuyor. Menzil Uzatıcı (EREV) Versiyon: 1.5T turbo benzinli jeneratör motoru ile 75.4 kWsa büyüklüğünde devasa bir bataryayı birleştiriyor. Yalnızca elektrikle 400 km'nin üzerinde yol alabilen model, benzin deposuyla birlikte toplamda 1.300 km'yi aşan kombine menzil vadediyor.

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Huawei'nin ilk arazi SUV'u: Tavan çadırı ve 1300 km menzil!

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