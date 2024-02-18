NASA, ABD'li astronotları Ay'a götürecek Orion uzay aracının içini gösterdi

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2025 yılında yapılması planlanan Artemis 2 misyonu kapsamında bir grup astronotun ayın etrafında uçacağı Orion uzay aracının görüntülerini yayınladı.

Çin, kritik Ay görevi için Mayıs 2024'ü hedefliyor 1 gün önce eklendi

Ay'a üs inşa edilmesi planlanıyor

NASA uzmanları şu anda Kennedy Uzay Merkezi'nde Orion'un iç kısmını tamamlıyorlar. Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi. Mühendisler aynı zamanda gövde koruma panellerini monte ediyor ve uzay aracını bu yılın ilkbaharında yapılacak olan vakum testine hazırlıyorlar.

Tam Boyutta Gör Orion'un hazırlanmakta olduğu Artemis 2 misyonu, hedeflerinden biri insanları Ay yüzeyine indirmek olan Amerikan ay programı Artemis'in uygulanmasına yönelik bir sonraki adım olacak. Astronotların Ay'a indirilmesi mevcut tahminlere göre 2026'dan önce gerçekleşmeyecek. ABD'nin Ay programı aynı zamanda uydunun güney kutbuna bir üs inşa edilmesini de içeriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, Orion uzay aracının içini gösterdi