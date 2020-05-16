Jaquet-Droz yeni Butterfly Automaton modelini piyasaya sürdü

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''Automaton'' olarak adlandırılan ve modern bilgisayarların keşfinden önce dünya üzerindeki en karmaşık mekanizmalardan birini oluşturan, ilkel bilgisayarın temeli olduğu düşünülen mekanizmaların mucidi olan Jaquet-Droz, yeni kelebek modelini tanıttı.

Daha önceden piyasada farklı renklerde bulunan kelebek modelini, beyaz ve kırmızı altın seçenekleriyle yeniden üreten ve yeni modele ''Opal Loving Butterfly Autamoton'' ismini veren firmanın yeni modelde kullandığı kadran renkleri son derece büyüleyici.

Butterfly Autamoton

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Kadranda opal taşlar tercih edilmekle birlikte kadran taşlarının İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds şehrinde bulunan kuyumcu ustaları tarafından işlendiği belirtiliyor.

Kadranın iki yanında bulunan ve gravür işleme olarak üretilen ağaçlar oldukça güzel bir görünüm yakalamakla birlikte saat 5 ila 8 arasında bulunan kelebek ve kelebek sürücüsü ilk bakışta göze çarpıyor.

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Akrep ve yelkovan olarak ise mavi çelik veya kırmızı altın tercih edilebiliyor. 43 mm çapa sahip kasanın erkek saatleri için ideal boyutta olduğunu söylemek mümkün. Pompalı tuş bulunduran tepe de oldukça zarif görünüme sahip olmakla birlikte yeni saatte 68 saatlik güç rezervine sahip otomatik JD2653 ATI mekanizma tercih edimiş.

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Tepede bulunan pompalı tuşa basıldığında kelebek kanatlarını ve arabanın tekerleğini hareket ettiren ve el ile manuel olarak kurulan automaton mekanizma oldukça büyüleyici bir biçimde çalışıyor. Mekanizmanın videosuna aşağıdaki linkten, saatin fotoğraflarına ise galeriden erişebilirsiniz.

Yeni model 205.200 CHF ile satışa sunuldu.

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