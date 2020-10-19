Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulan 2020 Jeep Compass'ın ardından şarj edilebilir hibrit versiyon Compass 4xe de Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Jeep Compass 4xe fiyatı ve özellikleri
    4 gün
    3,9b
    1
    18
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    Marka içerisindeki elektrik dönüşümünün öncü modellerinden biri olan Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu. PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Jeep Compass 4xe fiyatı 724.950 TL'den başlıyor.

    Jeep’in 4×4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek 4×4 kabiliyetini yeniden yaratan Jeep Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor. 'S' ve 'Trailhawk' olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass 4xe; önde 180 HP'lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP'lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP'lik güce ulaşıyor.

    Compass 4xe; kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

    Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    180 beygir güç üreten 1,3 litrelik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanlı Jeep Compass 4xe’de, 400 Volt lityum-iyon kobalt-nikel manganez/grafit batarya, dış etkenlerden korunacak şekilde ikinci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Özel koruyucu bir muhafaza içine yerleştirilen batarya en iyi performans için ısıtma ve soğutma devresiyle destekleniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    50 km saf elektrikli sürüş deneyimi

    Jeep Compass 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 kilometrelik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamiklerle gelecek. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan araç, hibrit modda 200 km/s’ye ve tam elektrikli sürüşte 130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı"

    Jeep Compass 4xe’de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, üç özel rengin de dahil olduğu zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. 4xe Compass’ın özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay özelliği kabini zenginleştiriyor.

    Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kullanıcılar 8.4 inçlik dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor.

    S donanım versiyonunda havalandırma ızgarası, hoparlör ve orta konsolu siyah çerçeveler süslerken Trailhawk versiyonunda ise kırmızı çerçeveler devreye giriyor. Son olarak Compass 4xe'nin 428 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da belirtelim.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Coupé ve Cabriolet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri
    16 sa.
    Elektrikli Volkswagen ID.3 Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı
    18 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MrKattchup 4 gün en beğenilen
    Egea'dan hallice direksiyonlu arabaya istenilen paraya bak
    2 Yanıt Yanıtla +13
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    deoks 4 gün MrKattchup
    Arabanın ederini direksiyon belirliyor yani.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cand. 4 gün
    İç mekan fiat panda
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    road35 3 gün
    Evet karşınızda amerikanın çöpü. Gerçi pardon çöp olan tl idi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi)
    Oha bu ne la, Dacia Duster'a bakıyorum sandım bir an.
    Eskiden çok daha şık araç yapıyordu bu Jeep.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    en1gma (zaza kamil) 3 gün
    Arabanın hakkaten muadili yok arazi asfalt herşey var

    Emme edeceği 450 500 ötesi yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 3 gün
    Hibrit ayağına çok büyük tokat dönüyor yalnız.

    1.3 motor ve 724.950 TL

    Aynı paraya 2.0 dizel S90 satılıyor kimse de ne yapıyor bu hibritçiler demiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muslucus (Adım Ne) 3 gün
    Metni okumadan fiyatı öğrenmek isteyenler için 724.950₺ cik
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Guest-7F946B81C 3 gün yeni yorumcu
    Mümin acıyı bal eyleyendir, şükredin müminler cennette alırsınız bu aracı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    frudi (ferdi istanbul) 3 gün
    Fiyatlar beni benden alıyor ve gülümsemekten başka birşey yapamıyorum eskiden olsa belki alırım diye düşüncelere dalardım ama şimdi gülüyorum ver mehteri
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Celonfix (Celonfix Cfx) 3 gün
    Şu iğrenç direksiyonu değiştirselerdi keşke. Eski Jeep'lerin tasarımı çok daha iyi bundan.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yanfo (Yavuz ) 3 gün
    Güzel fiyat.
    Arkasına tuğra, müzik çalara mehter...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün
    Fiyat yazmıyor mu? Ben mi bulamadım?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yc#1 (Yavuz Can) 3 gün DH Misafiri
    Haberin başlarında yazıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3851 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, jeep compass hibrit ve
    4 etiket daha jeep compass 4xe fiyat jeep türkiye jeep compass Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1 3 gün Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı 3 gün DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük 3 gün Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye 3 gün Poco X3 NFC, Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatlar 3 gün Instagram, milyonlarca çocuğun iletişim bilgilerini ifşa ettiği gerekçesiyle soruşturma altında 3 gün GeForce ekran kartlı Monster dizüstüler okula hazır 3 gün Elon Musk, SpaceX'in ilk Mars yolculuğu için tarih verdi 3 gün Watch Dogs: Legion, yeni nesil konsollara ışın izleme ve 4K desteğiyle gelecek 3 gün En düşük SSD fiyatları yaklaşıyor: Son çeyrekte düşüş devam edecek 3 gün HTC Desire 20+ tanıtıldı: Snapdragon 720G, 48MP ana sensör, 5000mAh kapasiteli batarya 3 gün iPhone 12 Pro'ya yönelik talep beklentileri aştı 3 gün Intel Pentium Gold ve Celeron’a AVX2 komut seti ekleyecek 3 gün Dünyanın en küçük 200W şarj adaptörü rekor bağış topladı 3 gün 6. nesil savaş uçağı Tempest’ın radar sistemi, bir şehrin internet trafiği kadar veri işleyebiliyor 4 gün Türkiye'nin SİHA'ları yeni mühimmatlarla güçlenecek 4 gün realme 7 Pro Türkiye lansmanı canlı yayınlanacak 4 gün CarrefourSA Online Market uygulamasına yakından bakıyoruz 4 gün Xiaomi kablosuz hızlı şarj teknolojisinde 80W seviyesine çıktı 4 gün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro ekran değişim ücretleri belli oldu 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki LG Velvet'i denedik 4 gün Japonya, Fukuşima’dan çıkarılan radyoaktif suyu okyanusa pompalamaya hazırlanıyor 4 gün Dayanıklılık odaklı iç ortam dronu Aertos 130IR geliyor 4 gün Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi 4 gün NASA'nın Mars'a iniş için kullandığı LiDAR tarayıcı iPhone 12 Pro'da ne arıyor? 4 gün ASUS, Intel DG1 harici ekran kartlı dizüstüsünü duyurdu 4 gün Big Navi 2.4 GHz’de görev yapabilir 4 gün Huawei Nova 8 serisi Kasım'da geliyor 4 gün Ryzen 5000U ailesi sızdı: Zen 2 mimarili APU’lar da var 4 gün Microsoft, kullanıcı izni olmadan Office PWA'ları cihazlara yüklüyor 4 gün Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı 4 gün TAG Hauer'in yeni Aquaracer modelleri satışa sunuldu 4 gün Sekizgen kamera ünitesine sahip Huawei Mate 40 RS Porsche Design ortaya çıktı 4 gün Meizu yeni kablosuz kulaklığını tanıtmaya hazırlanıyor 4 gün Bu bilgisayar başka | Huawei MateBook X incelemesi 4 gün Su parkları için hiper gerçekçi robot yunus geliştirildi 4 gün Sony'den, PlayStation'daki ses kaydetme işlevi hakkında açıklama: Denetleme için kullanılacak 4 gün Samsung Galaxy S21'den ilk görüntüler geldi: İşte yeni tasarım 4 gün Elon Musk: Mars'taki ilk yerleşik üs, gezegenin kuzey bölgelerinde inşa edilmeli 4 gün DS 7 Crossback E-Tense 4x4 Türkiye fiyatı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız