Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

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Marka içerisindeki elektrik dönüşümünün öncü modellerinden biri olan Jeep Compass 4xe Türkiye'de satışa sunuldu. PHEV yani şarj edilebilir hibrit sisteme sahip Jeep Compass 4xe fiyatı 724.950 TL'den başlıyor.

Jeep’in 4×4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek 4×4 kabiliyetini yeniden yaratan Jeep Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor. 'S' ve 'Trailhawk' olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass 4xe; önde 180 HP'lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP'lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP'lik güce ulaşıyor.

Compass 4xe; kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkanı sunan easyWallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

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180 beygir güç üreten 1,3 litrelik motoru ve 6 ileri otomatik şanzımanlı Jeep Compass 4xe’de, 400 Volt lityum-iyon kobalt-nikel manganez/grafit batarya, dış etkenlerden korunacak şekilde ikinci koltuk sırasının altında konumlandırılıyor. Özel koruyucu bir muhafaza içine yerleştirilen batarya en iyi performans için ısıtma ve soğutma devresiyle destekleniyor.

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50 km saf elektrikli sürüş deneyimi

Jeep Compass 4xe, tamamen elektrikli sürüş modundaki 50 kilometrelik sürüş menziliyle de günlük şehir içi kullanım için ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamiklerle gelecek. 0-100 km/s hızlanmasını 7.5 saniyede tamamlayan araç, hibrit modda 200 km/s’ye ve tam elektrikli sürüşte 130 km/s’ye varan maksimum hıza ulaşıyor.

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Jeep Compass 4xe’de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, üç özel rengin de dahil olduğu zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. 4xe Compass’ın özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay özelliği kabini zenginleştiriyor.

Kullanıcılar 8.4 inçlik dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor.

S donanım versiyonunda havalandırma ızgarası, hoparlör ve orta konsolu siyah çerçeveler süslerken Trailhawk versiyonunda ise kırmızı çerçeveler devreye giriyor. Son olarak Compass 4xe'nin 428 litre bagaj hacmine sahip olduğunu da belirtelim.

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