Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı

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Xiaomi geçtiğimiz hafta 12 siklona dayalı filtreleme sistemi sayesinde mükemmel emiş gücü sunan Mijia Wireless Vacuum K10 isimli kablosuz elektrikli süpürgesini tanıtmıştı.

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Bir kullanıcı emiş gücü son derece yüksek olan elektrikli süpürgeyle ilginç bir deneme yaptı. Çekilen video ilk olarak TikTok'ta yayınlandı ve daha sonra diğer platformlara taşındı.

Tesla Model S'i sürükledi

Yapılan denemede, biri arabaya bağlı iki ahşap plaka kullandı. Elektrikli süpürge çalıştırıldığında, plakalar emiş kuvveti ile tamamen birleşerek 2 tondan daha ağır Tesla Model 3'ü sürüklemeye başladı.

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150 AW emiş gücüne sahip Xiaomi Mijia Wireless Vacuum K10'da kullanılan motor 125.000 rpm gibi oldukça yüksek bir hızda çalışabiliyor. İlginç deneme, Xiaomi mühendislerinin mükemmel ürünü ortaya çıkarmak için her türlü çabayı gösterdiğini kanıtlar nitelikte.

https://www.youtube.com/watch?v=vi2sHqZB9nk

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