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    Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı

    Xiaomi'nin kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü kablosuz elektrikli süpürgesi emiş gücüyle rakiplerine meydan okuyor. Mijia Wireless Vacuum K10, 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı.
    4 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    25,5b
    1
    36
    Diğer Ev Elektroniği
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi geçtiğimiz hafta 12 siklona dayalı filtreleme sistemi sayesinde mükemmel emiş gücü sunan Mijia Wireless Vacuum K10 isimli kablosuz elektrikli süpürgesini tanıtmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Sony, PlayStation 5’in fan hızını oyuna özel çevrimiçi güncellemelerle kontrol edecek"

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    Bir kullanıcı emiş gücü son derece yüksek olan elektrikli süpürgeyle ilginç bir deneme yaptı. Çekilen video ilk olarak TikTok'ta yayınlandı ve daha sonra diğer platformlara taşındı.

    Tesla Model S'i sürükledi

    Yapılan denemede, biri arabaya bağlı iki ahşap plaka kullandı. Elektrikli süpürge çalıştırıldığında, plakalar emiş kuvveti ile tamamen birleşerek 2 tondan daha ağır Tesla Model 3'ü sürüklemeye başladı.

    Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı
    Tam Boyutta Gör

    150 AW emiş gücüne sahip Xiaomi Mijia Wireless Vacuum K10'da kullanılan motor 125.000 rpm gibi oldukça yüksek bir hızda çalışabiliyor. İlginç deneme, Xiaomi mühendislerinin mükemmel ürünü ortaya çıkarmak için her türlü çabayı gösterdiğini kanıtlar nitelikte.



    https://www.youtube.com/watch?v=vi2sHqZB9nk Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Editörün Seçimi Yorum
    Burada mesele adamın çekip çekmemesi değil, iki ahşabın birbirine yapışmasını sağlayan emiş gücü. Tabii ki adam geri doğru çekecek yoksa araba nasıl gelsin? Bur...
    Yorumu gör »     DH Misafiri
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 4 gün (düzenlendi) en beğenilen monacomen
    Cahil özgüveni nedir, nasıl olur?

    2 ton aracın toplam kütlesi. Fakat aracı yatay doğrultuda hareket ettirmek için 2 tona denk gelecek bir kuvvet uygulamanıza gerek yok. Çünkü tekerler bu iş için var, teker ile asfalt yol arası yuvarlanma direnci yaklaşık 0,015 yani 2000kg*0,015=30 kg. 30 kg'lik bir kütleyi tekerleksiz (sürtünme katsayısı 1 dersek) çekmek ile benzer bir olay. Süpergenin de adamın da çekmeye uğraştığı kütle 30 kg. Hadi insanları pratik zekadan yoksun ilan ettiniz kendiniz hiç mi çevrenizde araba iten birini görmediniz, herkes mi 2 tona denk kuvvet uyguluyor, herkes mi süpermen?
    Cahil özgüveni nedir, nasıl olur? 2 ton aracın toplam kütlesi. Fakat aracı yatay doğrultuda hareket ettirmek için 2 tona denk gelecek bir kuvvet uygulama...
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    2 Yanıt Yanıtla +52
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    monacomen 4 gün
    Hileli bir video. Bir kere vakum gücü ile elektrikli süpürge aslında tahtayı çekiyor. Ve iki tahtaya bağlı 2 tonluk bir araba var. Buradaki elemanın arabayı çekerken aslında elektrikli süpürge ortadaki bağlantı noktasını sağlıyor. Bu şekilde aslında arabayı doğrudan çeken kişi adamın kendisi. Ama ne acayip ki adamın 2 tonluk bir araba çeker gibi bir hali yok. Ne bacakları zorlanıyor ne pazıları şişiyor, ne sırtı eğriliyor. Hatta bıraksa araba kendi kendine gidiyor gibi. Buna inananın biraz pratik zeka yoksunu olduğunu düşünüyorum. Fake video.
    Hileli bir video. Bir kere vakum gücü ile elektrikli süpürge aslında tahtayı çekiyor. Ve iki tahtaya bağlı 2 tonluk bir araba var. Buradaki elemanın arabayı çek...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    AtiMX4 (Ati ) 4 gün
    Cok sacma bir deney. Adam cekiyor bence
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gulivers1 (Uğur Arslan) 2 gün yeni yorumcu
    Çin aldı başını gidiyor... Adamlar üretmedikleri, başarmadıkları birşey kalmadı
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    earlybird 2 gün
    Xiomi markası güzeldir. Güzel ürünler çıkarıyor.
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    marseltalon (Erkan BOZ) 3 gün
    Laminantları kaldırmasın.
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    Seraph1924 3 gün yeni yorumcu
    Model 3 yalnız o, Model S değil.
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    L.o.T.u.S (-- --) 3 gün
    dyson gibi dayanaklı olsun onu alalım bir dahakine
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    AndJusticeForAll (Serdar Tepeyurt) 3 gün
    açıkçası beni eğlendiren ve düşündüren kısmı çinli firmaların da birer amerikalı firmaymış gibi reklamlara başvurmaları oldu
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    lucifered 3 gün
    Ahaha güzel viral reklam olmuş ama çocuk kandırırsınız anca böyle :D
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    adembey2018 (bülent adem korkmaz) 4 gün
    Hafif yokuş aşağı. Kamera çekimi düz gibi yapabilirsin
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    interwap (Volkan ) 4 gün
    Algıya bak. Arabayı çeken süpürge değil adam.
    Ayrıca vidyonun devamında Mercedes kullanılmış ama bundan zerre bahsedilmemiş.

    Bu arada Xiaomi bu tür ürünleri farklı firmalara yaptırıyor diye biliyorum. Xiaomi mühendisleri nasıl çaba sarf etmiş olabilir?
    Yanıtla +3
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    DH Misafiri 4 gün
    Gücü ayarlanmıyor ise her halıda kullanamazsınız:) ince halıları güçlü bir süpürge ile süpürmeniz eziyet, sürekli halı katlanıyor.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    maximus8282 (maximus ) 4 gün DH Misafiri
    Ben de bu yorumu yapacaktım, süpürmeyen bilemez. 😀 Ayarlanmıyorsa kilimleri, banyoda ki ince kaydırmazları yutar. Kalın halıda bile tüy yönüne göre güç yüksek gelince süpürge yapışıp kalıyor, insan diziyle ittirmek zorunda kalıyor.
    Yanıtla +1
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    yusufty44 (yusuf toy) 1 gün DH Misafiri
    Turbu başlık takınca bu sorun olmuyor. internetten süpürgenize uyan turbo başlığı alın hem iyi süpürün hemde yorulmayın.
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    25500 kez okundu.
    22 kişi, toplam 24 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, elektrikli süpürge ve
    7 etiket daha Mijia Wireless Vacuum K10 tesla model s emiş gücü Otomobil araba Ev Elektroniği
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