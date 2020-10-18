Xiaomi'nin yeni elektrikli süpürgesi 2 tonluk Tesla'yı çekmeyi başardı

Xiaomi geçtiğimiz hafta 12 siklona dayalı filtreleme sistemi sayesinde mükemmel emiş gücü sunan Mijia Wireless Vacuum K10 isimli kablosuz elektrikli süpürgesini tanıtmıştı.
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Bir kullanıcı emiş gücü son derece yüksek olan elektrikli süpürgeyle ilginç bir deneme yaptı. Çekilen video ilk olarak TikTok'ta yayınlandı ve daha sonra diğer platformlara taşındı.
Tesla Model S'i sürükledi
Yapılan denemede, biri arabaya bağlı iki ahşap plaka kullandı. Elektrikli süpürge çalıştırıldığında, plakalar emiş kuvveti ile tamamen birleşerek 2 tondan daha ağır Tesla Model 3'ü sürüklemeye başladı.
150 AW emiş gücüne sahip Xiaomi Mijia Wireless Vacuum K10'da kullanılan motor 125.000 rpm gibi oldukça yüksek bir hızda çalışabiliyor. İlginç deneme, Xiaomi mühendislerinin mükemmel ürünü ortaya çıkarmak için her türlü çabayı gösterdiğini kanıtlar nitelikte.
https://www.youtube.com/watch?v=vi2sHqZB9nk Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
|Burada mesele adamın çekip çekmemesi değil, iki ahşabın birbirine yapışmasını sağlayan emiş gücü. Tabii ki adam geri doğru çekecek yoksa araba nasıl gelsin? Bur...
2 ton aracın toplam kütlesi. Fakat aracı yatay doğrultuda hareket ettirmek için 2 tona denk gelecek bir kuvvet uygulamanıza gerek yok. Çünkü tekerler bu iş için var, teker ile asfalt yol arası yuvarlanma direnci yaklaşık 0,015 yani 2000kg*0,015=30 kg. 30 kg'lik bir kütleyi tekerleksiz (sürtünme katsayısı 1 dersek) çekmek ile benzer bir olay. Süpergenin de adamın da çekmeye uğraştığı kütle 30 kg. Hadi insanları pratik zekadan yoksun ilan ettiniz kendiniz hiç mi çevrenizde araba iten birini görmediniz, herkes mi 2 tona denk kuvvet uyguluyor, herkes mi süpermen?