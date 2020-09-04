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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe

    Ürün gamını elektriklendirmeye devam eden ABD'li marka, bu kez de 2021 Jeep Wrangler 4xe ile karşımızda. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) sistemle donatılan araçta iki elektrik motoru bulunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe
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    Kısa süre önce tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken Grand Wagoneer konseptini tanıtan Jeep, mevcut ürün gamını elektriklendirme çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

    ABD’li marka, Renagade 4xe ve Compass 4xe’nin ardından şimdi de 2021 Jeep Wrangler 4xe üzerindeki örtüyü kaldırdı. Kardeşleri gibi PHEV yanı şarj edilebilir hibrit sistemle donatılan Wrangler 4xe’de 2.0 litre turbo ünite, iki elektrik motoru ve arka koltukların altına gizlenmiş 17 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. Sistem toplamda 380 beygir güç ve 637 Nm tork üretiyor. Bu da Wrangler 4xe’nin 3.0 litre V6 dizel versiyondan daha güçlü olduğu anlamına geliyor.

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    Konsolun sol bölümündeki düğmeler vasıtasıyla farklı sürüş modlarında kullanılabilen 2021 Jeep Wrangler 4xe, saf elektrikli sürüş modunda tam dolu batarya ile 40 kilometre menzil sunuyor. Hybrid ve eSave gibi sürüş modlarının da bulunduğu arazi aracında tek padalla sürüş deneyimi de mümkün. Bu sayede sürücü gaz pedalından ayağını çekmeye başladığında rejeneratif frenleme devreye giriyor ve aracı yavaşlatmaya başlıyor. Pedaldan ayağını tamamen kaldırdığında ise tamamen duruyor. Böylelikle fren pedalına ihtiyaç kalmıyor.

    Jeep'ten elektriklenme adına yeni adım: Wrangler 4xe
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    Wrangler 4xe’yi gövdesindeki mavi detaylar yardımıyla diğer versiyonlardan ayırt etmek mümkün. Bunun yanı sıra Rubicon’un motor kaputunda mavi renkli 4xe çıkartmaları da son derece dikkat çekici görünüyor. İç mekanda ise mavi dikişler ve yeni eklenen sürüş modu düğmelerinin yanı sıra gösterge ve bilgi-eğlence ekranlarındaki modele özel menüler dışında pek bir değişim göze çarpmıyor.

    Şarj edilebilir hibrit model, önümüzdeki yıl 4xe, Sahara 4xe ve Rubicon 4xe versiyonlarıyla ABD, Avrupa ve Çin’de satışa sunulacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    zingfth (Fatih EMİR) 3 gün
    Sen de cereyanlı oldun demek..
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    drjacob (... ) 6 gün
    sadece içini beğendim
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    spinattimyalnizliga (:) ) 6 gün
    Rubicon'u elektrikliye çeviren hayat bize neler yapmaz..
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    SEO19 (EEEE 55555) 6 gün
    eskiden 4 satırlı araba resimli oyun kartlarında bile
    bir araba hakkında daha fazla bilgi yer alırdı.

    internet diye bir şey var içinde bilgi adı altında hiç bir şey yok !
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