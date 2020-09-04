Elektrikli Volkswagen ID.4'ün kabininden ilk resmi görüntüler geldi

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Volkswagen, 23 Eylül’de resmi olarak tanıtmayı planladığı ID.4 elektrikli SUV’un iç mekanına ilişkin görseller paylaştı. Volkswagen ID.4 ve onun küçük kardeşi ID.3 hatchback’in kabin tasarımları birbirine fazlasıyla benziyor.

Volkswagen’in “modern ve kendini iyi hissettiren” bir alan olarak nitelendirdiği ID.4’ün kabininde minimalist tasarım, ferah bir yaşam alanı ve sürdürülebilir materyaller öne çıkıyor. Volkswagen’in tamamen elektrikli otomobillerine hayat veren MEB platformu ve onun kompakt yapıdaki elektrikli güç ve aktarma organları, tasarımcıların ID.4’ün kabininde bolca alan yaratmasına fazlasıyla yardımcı olmuş. Öyle ki Volkswagen, ID.4’ün benzer boyutlardaki içten yanmalı motora sahip bir SUV’a göre daha cömert bir yaşam alanına sahip olduğunun altını çiziyor.

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Elektrikli Volkswagen ID.4’ün kabininde, sürücünün hemen önünde aşina olduğumuz üç kollu altı düz direksiyon ve onun hemen arkasında küçük bir dijital gösterge ekranı bulunuyor. Neredeyse hiçbir fiziksel düğmenin bulunmadığı kabinde, sol taraftaki hava menfezinin altında far ayarlarının yapılabildiği dokunmaya duyarlı düğmeler bulunuyor. Konsolun merkezindeyse yüzer ekran olarak tabir edilen dokunmatik bilgi-eğlence ekranı göze çarpıyor. Araçla ilgili pek çok fonksiyonun yanı sıra klima ve koltuk ayarları da bu ekran üzerinden yapılıyor.

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Volkswagen ID.4’te sürücü ve ön yolcu arasındaki panelin ön konsola entegre edilmediğini belirten Alman marka, bu alanda hiçbir düğmeye yer vermeyerek saklama alanı ve bardak tutacaklarına bolca yer ayırmış. Genelde bu alanda bulunan vites ve elektronik park freni düğmeleri de ID.3’teki gibi gösterge ekranının hemen sağında bulunan düğmede toplanmış. Sürücüyü çeşitli durumlarda destekleyen ID. Light teknolojisi ve 30 renkli ambiyans aydınlatması da ID.4’ün standart özellikleri arasında olacak.

ID.4’te konfora fazlasıyla önem verdiklerinin altını çizen Volkswagen, sınırlı üretim olarak karşımıza çıkacak ID.4 1ST Max’teki ön koltukların ergonomide uzman bir merkez olan Alman AGR (Sağlıklı Sırtlar Kampanyası) tarafından onaylı olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra suni deri ve ArtVelours mikro fiber karışımı döşemeyle kaplı olan koltuklarda elektrikli ayar seçenekleri ve havalı bel desteğine sahip masaj fonksiyonu da bulunuyor. ID.4'ün tüm koltuklar aktifken 543 litre bagaj hacmi sunduğunu da belirtelim.

23 Eylül'de tanıtılması planlanan elektrikli Volkswagen ID.4, 2020 yılı sona ermeden Avrupa'da satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Volkswagen ID.4, Türkiye'de satılacak ilk tamamen elektrikli Volkswagen olarak öne çıkıyor.

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