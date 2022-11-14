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    Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetini bağışlama kararı aldı

    Amazon’un kurucusu ve dünyanın sayılı zenginlerinden Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetini bağışlama kararı aldı. Bezos, servetinin büyük kısmını hayır işlerine bağışlayacak.
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    Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak Tam Boyutta Gör
    Jeff Bezos, milyarlarca dolarının çoğunu yaşamı boyunca hayırseverlik amaçlarına bağışlamayı planladığını söyledi. Amazon’un kurucusu olan Bezos, dünyanın en zengin diğer insanlarına kıyasla hayırsever yardımlar için yıllarca süren eleştirilerin ardından ilk kez bunu yapmayı taahhüt etti.

    Jeff Bezos, servetinin büyük kısmını iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve toplumsal “birleştiricileri” desteklemek için kullanmayı planladığını söyledi. Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre Bezos, yaklaşık 124 milyar dolar değerinde. Bezos eskiden dünyanın en zengin insanıydı, ancak Amazon hisseleri düştükçe net değeri daraldı ve en zengin dördüncü konumuna geriledi. Amazon, geçtiğimiz yıl tüm zamanların rekorunu kırarak 188,11 dolar hisse değerine ulaştığında Bezos, 200 milyar dolar üzerinde servete sahipti.

    “Hayır işleri ve şirket kurmak benzer şeyler”

    Jeff Bezos, 124 milyar dolarlık servetinin çoğunu bağışlayacak Tam Boyutta Gör
    Bezos, “Hayır işlerini etkisiz bir şekilde yapmanın çok yolu var. Dolayısıyla çok dikkatli düşünmelisiniz ve ekibinizde harika insanlar olmalı” dedi. Bezos’a göre hayır işlerini etkili bir şekilde incelemek ve yönetmek gerekiyor tıpkı Amazon’u kurup işletmek gibi.

    Milyarder isim, yapacağı bağışları ve hayır işlerini dikkatlice inceleyeceğini ve bir metodoloji oluşturarak ilerleyeceğini aktarıyor. Bezos, ünyanın en zengin insanlarından bazılarının servetlerinin çoğunu hayır kurumlarına bağışlama vaadi olan Giving Pledge anlaşmasına katılmamıştı. Giving Pledge, Bill Gates ve Warren Buffett tarafından oluşturulmuş bir organizasyon. Öte yandan Bezos, kendi kurduğu Bezos Earth Fund’a 10 milyar dolar bağış taahhüdü vermiş ve yaklaşık 1 milyar dolar kadar bağışta bulunmuş durumda.

    Öte yandan Bezos’un yaşamı boyunca şimdiye kadar kabaca 2,5 milyar dolar bağışladığı düşünülüyor. 2019 yılında boşanmış olduğu eski eşi Mackenzie Scott ise oldukça cömert. Scott, 2020 yılından bu ya 12,8 milyar dolar bağışlamış durumda.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2022/11/14/jeff-bezos-says-he-plans-to-give-away-most-of-his-124-billion-fortune.html https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/11/14/jeff-bezos-commits-to-giving-away-majority-of-his-124-billion-fortune/?sh=220ab88749ea
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