Tam Boyutta Gör Hacim bakımından en büyük kripto para borsalarından FTX’te yaşanan kriz, kripto para piyasasını sarsmış durumda. Olmayan varlıklarla borçlandığı ortaya çıkan FTX’i önce Binance satın alarak likidite sorununu çözeceğini belirtmiş sonrasında Binance bu satın alımdan vazgeçmişti. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin fiyatı 15.685 dolara kadar düştü.

Kripto para yatırımcısının yüzü gülmedi 16 sa. önce eklendi

Finans dünyasının önde gelen kuruluşlarından JP Morgan, kripto paralar için teminat riski çağrısı yaptı. Bitcoin’in fiyatı hakkında tahminde bulundu.

JP Morgan analistleri, FTX krizi nedeniyle Bitcoin’in öncelikle potansiyel üretim maliyeti olan 15 bin dolar seviyesine düşeceğini ardından 13 bin dolara kadar inebileceği yönünde tahminde bulundu. FTX'teki krizin benzerinin diğer kripto para borsalarında da yaşanabileceği belirtildi. Piyasadaki krizlerin yanı sıra enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle artan madenciler maliyetlerine vurgu yapıldı. Madenciler, iişletme maliyetlerini karşılamak için Bitcoin’lerini likidite etmek zorunda kalıyor. JP Morgan'dan yayınlanan raporda, “Şu anda Bitcoin üretim maliyetleri 15.000 dolara ulaştı. Ayrıca Bitcoin’in yaz aylarında ön görülen 13.000 dolarlık dip seviyesine tekrar inmesi muhtemel” ifadelerine yer verildi.

Bitcoin fiyatı dün gece 15.682 dolara kadar indi. En son Kasım 2020'de 15 bin dolar seviyesini görmüştü. Şu sıralar 16.450 dolar seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, son 7 gün içerisinde 21.445 dolara kadar yükselmişti ancak bu seviyeden düşüşü hızlı oldu.

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JP Morgan'dan Bitcoin tahmini: 13 bin dolara düşebilir