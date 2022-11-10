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    Kripto para dünyasına şok: Binance, FTX’i almaktan vazgeçti

    FTX borsasının olmayan varlıkları teminat göstererek borçlanması nedeniyle Binance satın almaktan vazgeçti. Yetkililer borsayı hiçbir şekilde kurtaramayacaklarını belirtiyor. 
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    Bitcoin
    Geçtiğimiz aylarda yaşanan LUNA skandalının ardından kripto para dünyası şimdi de FTX skandalı ile sallanıyor. Olmayan kripto paraları var gibi göstererek borçlanan FTX borsası ve sahibi Sam Bankman-Fried bir darbe de Binance borsasından yedi.

    Binance anlaşmayı bozdu

    Karşı lobi yaptığı gerekçesiyle Binance borsasının elindeki FTT varlıklarını satacağı açıklamasıyla başlayan kriz, önemli organizasyonlara sponsor olan ve kripto piyasasının dikkat çeken çocuğu olarak reklam edilen Sam Bankman-Fried’i adeta yerin dibine soktu.

    FTX borsasının olmayan varlıklarla devasa borçlanması ortaya içi boş bir borsa çıkardı. Binance yetkililerinin FTX defterlerinde yarım günlük bir inceleme sonrasında borsayı satın almaktan vazgeçtikleri ifade ediliyor. Ayrıca SEC tarafından FTX hakkında başlatılan soruşturma da işin tuzu biberi oldu.

    Changpeng Zhao, kripto para dünyasını krizden kurtarmak için FTX’i satın almaya karar verdiğini belirtmişti ancak işler öyle olmadı. FTX borsasının yan kuruluşu Alameda Research ve FTX Ventures web sayfalarına hali hazırda erişilemiyor ki bunlar da büyük borçlarla dönen girişimlerdi.

    Haliyle kripto para dünyasını derinden etkileyen bir olay söz konusu. Bitcoin fiyatı 16 bin dolar seviyesinin altını zorlamaya başladı. FTX tokeni FTT ise 2$ altına doğru yelken açtı ki 22$ seviyesinden buraya geldi.

    Diğer bir darbe ise SOL birimine oldu zira Sam Bankman-Fried likidite sağlayabilmek için elindeki SOL varlıklarını sattı. Diğer taraftan gün içerisinde 1 milyar dolarlık kilitli SOL varlıkları açılacak. SOL da 240$ zirvesinden 10$ seviyesine inmiş durumda.

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