Tam Boyutta Gör Küresel bankacılık devi JPMorgan, JPM Coin kullanan kurumsal müşterilerine Euro yönünden ödeme kolaylığı sundu. Yeni sistemini tanıtan banka, geleneksel kuruluşları blockchain’e taşımayı hedefliyor.

Kripto para sektörüne birçok şirket çalışmalarını bir adım öteye taşımak için hamleler gerçekleştiriyor. JPMorgan’ın blockchain tabanlı ödeme sistemi JPM Coin’i kurumsal müşteriler için Euro cinsinden işlemleri içerecek şekilde genişlettiği bildirildi.

JPMorgan’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Coin Sistemleri Başkanı Başak Toprak, konu ile ilgili olarak, JPM Coin’in euro işlemleriyle canlı yayına geçtiğini söyledi. Toprak’ın aktardığına göre platformdaki ilk euro ödemesi Alman teknoloji devi Siemens tarafından gerçekleştirildi.

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JPM Coin, bankacılık devinin ödeme hizmetlerinde ufak bir parça olarak öne çıkıyor. Banka, JPM Coin ve blockchain girişimlerini tanıttıktan bu yana 300 milyar dolarlık işleme ev sahipliği yaptı. Ancak banka, toplamda 10 trilyon dolarlık işlem gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili detay vermek gerekirse; JPM Coin ödeme sistemi ilk olarak 2019’da ABD dolarını hareket ettirmek için başlatıldı.

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JPMorgan, JPM Coin ödeme sistemini genişletiyor