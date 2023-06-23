Japon bankadan "stablecoin" hamlesi

Tam Boyutta Gör Japonya'nın en büyük bankası Mitsubishi UFJ Financial Group’un (MUFG) stablecoin çıkarmak için hazırlık yaptığı bildirildi. Bankanın Ürün Başkan Yardımcısı Tatsuya Saito, MUFG’nin Progmat’ı blockchain ağı üzerine inşa edilecek stablecoin çıkarmak için birden fazla şirketle görüşme yaptığını açıkladı.

Bankanın ABD doları da dahil olmak üzere yabancı para birimlerine bağlı stablecoin‘leri incelediği aktarıldı. Saito, “İhraççılar ve kullanıcılar stablecoin’leri kullanırken kendilerini güvende hissedebilirler” dedi.

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MUFG‘nin hangi stablecoin şirketleri ile görüştüğü açıklanmadı. Saito, bankanın kendi stablecoin’i için bir planı olmadığını açıkladı. Şirkete, denizaşırı finans gruplarından talepler geldiği belirtildi. Japonya‘nın stablecoin ihracı için küresel bir merkez haline gelebileceğini belirten Saito, Japonya için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.

Japonya‘da stablecoin yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girdi. Buna göre ülkenin lisanslı bankaları ile kayıtlı para transfer şirketleri iş birliği yaparak token çıkarabilecek.

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