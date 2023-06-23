Japon bankadan "stablecoin" hamlesi

Bankanın ABD doları da dahil olmak üzere yabancı para birimlerine bağlı stablecoin‘leri incelediği aktarıldı. Saito, “İhraççılar ve kullanıcılar stablecoin’leri kullanırken kendilerini güvende hissedebilirler” dedi.
MUFG‘nin hangi stablecoin şirketleri ile görüştüğü açıklanmadı. Saito, bankanın kendi stablecoin’i için bir planı olmadığını açıkladı. Şirkete, denizaşırı finans gruplarından talepler geldiği belirtildi. Japonya‘nın stablecoin ihracı için küresel bir merkez haline gelebileceğini belirten Saito, Japonya için büyük bir fırsat olarak değerlendirdi.
Japonya‘da stablecoin yasası 1 Haziran’da yürürlüğe girdi. Buna göre ülkenin lisanslı bankaları ile kayıtlı para transfer şirketleri iş birliği yaparak token çıkarabilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D