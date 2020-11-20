JRR Tolkien'in Orta Dünya makaleleri kitap oluyor: The Nature of Middle Earth

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Orta Dünya'nın yaratıcısı ve fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden biri olan J.R.R. Tolkien'in makaleleri kitaba dönüştürülüyor. The Nature of Middle Earth isimli kitabın derlemesini ise Carl F. Hostetter yapacak.

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Yaratmış olduğu Orta Dünya ile bizlere birçok içerik sunan J.R.R. Tolkien, ne yazık ki eserlerinin çoğunu tamamlayamadan vefat ettiği için birçok eserini oğlu Christopher Tolkien derliyordu. Ancak kendisini de bu yıl kaybettik. Artık JRR Tolkien'den başka bir eser göremeyiz diye beklerken geçtiğimiz saatlerde sevindirici bir haber paylaşıldı. J.R.R. Tolkien'in yazmış olduğu makalalerden derlenen bir kitap yayınlanacak.

The Guardian'ın haberine göre yeni kitapta daha önce cevabını alamadığımız birçok sorunun cevabını alacağız. Başlıca konular şöyle: Elflerin ölümsüzlüğü ve reenkarnasyonları; Eru'nun ilk yarattığı yüce varlık olan Valar'ın doğası; Númenor'un bölgeleri ve hayvanları; Gondor Krallığı'nın coğrafyası; Elflerin, Hobbitlerin ve hatta Cüce kadınların sakal bırakıp bırakmayacağı.

2021 yılının yaz aylarında yayınlanması beklenen The Nature of Middle Earth isimli kitabın derlemesini Carl F. Hostetter yapacak. Kendisi Tolkien uzmanı ve Elf Dilleri Birliği Başkanı. Ayrıca 1985’ten beri NASA’da çalışıyor.

https://www.theguardian.com/books/2020/nov/19/jrr-tolkien-the-nature-of-middle-earth-published-june-2021

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