The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı

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Video oyun sektöründe ve fantastik edebiyat sektöründe popüler olan The Witcher markasının geçtiğimiz yılın sonunda Netflix'te bir dizisi başlamıştı.

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The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri bu yılın başlarında başlamıştı ancak salgın sebebiyle ne yazık ki çekimler bir süreliğine durdurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda tekrar başlayan çekimler tekrar bu ayın başında durduruldu çünkü ekipten birinin korona testi pozitif çıkmıştı.

Şimdi ise dizinin çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiği açıklandı ancak artık stüdyo ortamına geçildiği açıklandı. Dizinin ikinci sezonu için şu anda herhangi bir erteleme haberi açıklanmadı ancak dizinin yayın tarihi de açıklanmadığı için ertelense bile haberimiz olmayacaktır.

Dizinin ikinci sezonunun 2021 yılında yine Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Bu yıl içerisinde bir Witcher animasyonunun da yayınlanması bekleniyordu ancak duyurulduktan sonra kendisinden başka bir haber alınamadı.

https://www.gamesradar.com/the-witcher-season-2-resumes-filming-after-covid-19-all-clear/

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