Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı

    Netflix'in popüler dizilerinden The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı ancak ne yazık ki ekipten birinin korona testi pozitif çıktığı için tekrar durdurulmuştu.
    51 dk.
    135
    14
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı
    Tam Boyutta Gör

    Video oyun sektöründe ve fantastik edebiyat sektöründe popüler olan The Witcher markasının geçtiğimiz yılın sonunda Netflix'te bir dizisi başlamıştı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı"

    The Witcher'ın ikinci sezon çekimleri bu yılın başlarında başlamıştı ancak salgın sebebiyle ne yazık ki çekimler bir süreliğine durdurulmuştu. Geçtiğimiz aylarda tekrar başlayan çekimler tekrar bu ayın başında durduruldu çünkü ekipten birinin korona testi pozitif çıkmıştı.

    Şimdi ise dizinin çekimlerinin kaldığı yerden devam ettiği açıklandı ancak artık stüdyo ortamına geçildiği açıklandı. Dizinin ikinci sezonu için şu anda herhangi bir erteleme haberi açıklanmadı ancak dizinin yayın tarihi de açıklanmadığı için ertelense bile haberimiz olmayacaktır.

    Dizinin ikinci sezonunun 2021 yılında yine Netflix'te yayınlanması bekleniyor. Bu yıl içerisinde bir Witcher animasyonunun da yayınlanması bekleniyordu ancak duyurulduktan sonra kendisinden başka bir haber alınamadı.



    https://www.gamesradar.com/the-witcher-season-2-resumes-filming-after-covid-19-all-clear/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 51 dk. GÖRÜNTÜLENEN The Witcher'ın 2. sezon çekimleri yeniden başladı Sonraki Radyofrekans ablasyon osteoartrit tedavisinde kullanılabilir 2 sa. Apple, oyun geliştiricilerinden aldığı App Store payını %15'e düşürüyor 2 sa. Bakan Koca, Covid-19 aşısının Türkiye'ye geleceği tarih ve miktarını açıkladı 2 sa. League of Legends: Wild Rift'in açık betası 10 Aralık'ta Türkiye'de başlıyor 2 sa. Yılın Oyunu adayları açıklandı: İşte 2020'nin en iyileri 3 sa. 300Hz ekran ve RTX2080 Super "Asus ROG Strix Scar 17 incelemesi" 3 sa. Nvidia 4 oyuna daha DLSS desteği getirdi: %120'ye kadar performans artışı var 3 sa. PlayStation'ın sevilen oyunu Marvel's Spider-Man, 20 milyonun üzerinde satmış 4 sa. Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak 4 sa. Mad Catz hafiflik odaklı M.O.J.O M1 oyuncu faresini duyurdu 5 sa. Keşfe dayalı macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için yayınlandı 5 sa. RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi! 6 sa. HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 6 sa. Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor? 6 sa. Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın 7 sa. İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor 8 sa. Renault yeni crossover konsepti Kiger'ı tanıttı 8 sa. ASELSAN kıyafet ve aksesuar satmaya başladı 9 sa. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nden ilk teaser geldi: 19 Kasım'da tanıtılacak 9 sa. PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    🔥 Dolar 7,7 - Euro 9,15 - Altın 465 | 18 KASIM 🔥
    DH Forum
    Cyberpunk 2077'den Bir Dakikalık Yeni Görüntü ve İki Yeni Oyun...
    Bölüm Sonu Canavarı
    iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası
    DonanımHaber
    Xbox Series Stok Sıkıntısının Nisan 2021'e Kadar Devam Etmesi ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız