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    Anlık Bildirim

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar?

    Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformalarının izleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Peki, dijital platformaların abonelik ücretleri ne kadar? En uygun platform hangisi? 
    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformalarının izleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Bununla beraber platformların abonelik ücretleri de artmaya devam ediyor. Peki, dijital platformaların abonelik ücretleri ne kadar? En uygun platform hangisi?  Netflix, Disney Plus, BluTV, Amazon Prime Video, Exxen, GAİN ve MUBI'nin sunduğu fiyatları listeledik.

    Netflix

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Bu yılın başında fiyatlarına zam yapan Netflix'in güncel abonelik fiyatları Temel Plan için aylık 119,99 TL, Standart Plan için 176,99 TL, Özel Plan ise 229,99 TL.

    Disney+

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Bugün gelen zam ile birlikte Disney+'ın aylık abonelik ücreti 134,99 TL oldu. Yıllık abonelik ücreti ise 1.349,90 TL. Yıllık abonelik ile aylık ücret 112,5 TL'ye düşüyor.

    BluTV

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    BluTV'nin aylık abonelik ücreti 139,9 TL. Yıllık abonelik alındığında ise 12 taksit seçeneğiyle ayda 69,9 TL'ye platformu izlemek mümkün.

    Amazon Prime Video

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime'ın güncel aylık abonelik ücreti 39 TL.

    Exxen

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Birçok abonelik seçeneği olan Exxen, aylık ve yıllık abonelik dışında, reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri de sunuyor. Reklamı üyelik ücreti 99,90 TL iken, reklamsız abonelik 137,90 TL. Yıllık abonelikte ise fiyatları sırasıyla ayda 83 TL ve 115 TL'ye düşürmek mümkün.

    GAİN

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Bir diğer dijital platform olan GAİN'in abonelik ücreti aylık 149 TL.

    MUBI

    Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar? Tam Boyutta Gör
    MUBI'yi ayda 129 TL'ye izlemek mümkün. Yıllık üyelik ücreti ise 1.188 TL seviyesinde. Yıllık abonelik ile aylık ücret 99 TL'ye düşürülebiliyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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