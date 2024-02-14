Dijital yayın platformlarının güncel abonelik ücretleri ne kadar?

Türkiye'de faaliyet gösteren dijital yayın platformalarının izleyici kitlesi her geçen gün artıyor. Bununla beraber platformların abonelik ücretleri de artmaya devam ediyor. Peki, dijital platformaların abonelik ücretleri ne kadar? En uygun platform hangisi? Netflix, Disney Plus, BluTV, Amazon Prime Video, Exxen, GAİN ve MUBI'nin sunduğu fiyatları listeledik. Netflix Bu yılın başında fiyatlarına zam yapan Netflix'in güncel abonelik fiyatları Temel Plan için aylık 119,99 TL, Standart Plan için 176,99 TL, Özel Plan ise 229,99 TL. Disney+ Bugün gelen zam ile birlikte Disney+'ın aylık abonelik ücreti 134,99 TL oldu. Yıllık abonelik ücreti ise 1.349,90 TL. Yıllık abonelik ile aylık ücret 112,5 TL'ye düşüyor. BluTV BluTV'nin aylık abonelik ücreti 139,9 TL. Yıllık abonelik alındığında ise 12 taksit seçeneğiyle ayda 69,9 TL'ye platformu izlemek mümkün. Amazon Prime Video Amazon Prime'ın güncel aylık abonelik ücreti 39 TL. Exxen Birçok abonelik seçeneği olan Exxen, aylık ve yıllık abonelik dışında, reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri de sunuyor. Reklamı üyelik ücreti 99,90 TL iken, reklamsız abonelik 137,90 TL. Yıllık abonelikte ise fiyatları sırasıyla ayda 83 TL ve 115 TL'ye düşürmek mümkün. GAİN Bir diğer dijital platform olan GAİN'in abonelik ücreti aylık 149 TL. MUBI MUBI'yi ayda 129 TL'ye izlemek mümkün. Yıllık üyelik ücreti ise 1.188 TL seviyesinde. Yıllık abonelik ile aylık ücret 99 TL'ye düşürülebiliyor.
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.