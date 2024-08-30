Yeni Jurassic World filminden ilk görseller yayınlandı

Tam Boyutta Gör Hazırlıklarına daha bu yılın başında başlanmış olmasına rağmen hızlıca şekillenen yeni Jurassic World filmi, kısa süre önce sete çıktı. 2025 yazına yetiştirilecek olan filmin çekimlerine başlanmasıyla birlikte, filmden ilk görseller de gelmeye başladı. Bugün filmden iki görsel paylaşan Universal, diğer yandan filmin adını da açıkladı. Gareth Edwards'ın yönettiği bu yeni film, Jurassic World Rebirth adını taşıyor.

Jurassic World Rebirth ilk duyurulduğunda, bunun Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'lı son filmlerden tamamen bağımsız bir yapım olacağı söyleniyordu. Dün film için yayınlanan tanıtım yazısı ise, filmin bir önceki seriyle bağını hepten koparmayacağını gösteriyor. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerini üstlendiği Rebirth, bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.

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Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü hayatta kalamazken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı hayatta kalıyor. İlk Jurassic Park filminin senaristi olan, ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in senaryosunu yazdığı Jurassic World Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

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Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla gibi canavar filmlerinde ortaya koyduğu iş, Rebirth'e dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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