Yeni Jurassic World filminden ilk görseller yayınlandı

Jurassic World Rebirth ilk duyurulduğunda, bunun Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'lı son filmlerden tamamen bağımsız bir yapım olacağı söyleniyordu. Dün film için yayınlanan tanıtım yazısı ise, filmin bir önceki seriyle bağını hepten koparmayacağını gösteriyor. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerini üstlendiği Rebirth, bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.
Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek
Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü hayatta kalamazken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı hayatta kalıyor. İlk Jurassic Park filminin senaristi olan, ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in senaryosunu yazdığı Jurassic World Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.
Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla gibi canavar filmlerinde ortaya koyduğu iş, Rebirth'e dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.
Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.