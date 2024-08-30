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    Anlık Bildirim

    Yeni Jurassic World filminden ilk görseller yayınlandı

    Yeni Jurassic World filminden ilk görseller paylaşıldı. Jurassic World Rebirth adını taşıyan filmin başrollerinde Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali yer alıyor.
    Jurassic World: Rebirth'ten ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör
    Hazırlıklarına daha bu yılın başında başlanmış olmasına rağmen hızlıca şekillenen yeni Jurassic World filmi, kısa süre önce sete çıktı. 2025 yazına yetiştirilecek olan filmin çekimlerine başlanmasıyla birlikte, filmden ilk görseller de gelmeye başladı. Bugün filmden iki görsel paylaşan Universal, diğer yandan filmin adını da açıkladı. Gareth Edwards'ın yönettiği bu yeni film, Jurassic World Rebirth adını taşıyor.

    Jurassic World Rebirth ilk duyurulduğunda, bunun Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'lı son filmlerden tamamen bağımsız bir yapım olacağı söyleniyordu. Dün film için yayınlanan tanıtım yazısı ise, filmin bir önceki seriyle bağını hepten koparmayacağını gösteriyor. Scarlett Johansson, Jonathan Bailey ve Mahershala Ali'nin başrollerini üstlendiği Rebirth, bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.

    Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te Vizyona Girecek

    Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü hayatta kalamazken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı hayatta kalıyor. İlk Jurassic Park filminin senaristi olan, ancak ondan sonra seriden ayrılan David Koepp'in senaryosunu yazdığı Jurassic World Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

    Jurassic World: Rebirth'ten ilk görseller geldi Tam Boyutta Gör

    Son olarak Yaratıcı (The Creator) filmine imza atan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici filmler bulunuyor. Edwards'ın özellikle Monsters ve Godzilla gibi canavar filmlerinde ortaya koyduğu iş, Rebirth'e dair beklentileri daha da yukarı çekiyor.

    Jurassic World Rebirth, 2 Temmuz 2025'te vizyona girecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 5 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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