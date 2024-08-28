Yeni Predator filmi Badlands'in çekimlerine başlandı

Tam Boyutta Gör Hollywood'un tüm çabalarına rağmen yıllarca hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Predator serisi, 2022 yapımı Prey ile bu kez farklı bir şey denedi ve ortaya çıkan sonuç beklenenden çok daha iyi oldu. Bu serinin merkezindeki uzaylı avcıları alıp, 18. yüzyılın başında bir Komançi kabilesiyle karşı karşıya getiren Prey, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Bu beğeni, izlenme rakamlarına da yansıdı.

Prey'in yakaladığı bu başarı sayesinde yeniden canlanan Predator serisi, çok yakında yeni bir filmle geri dönecek. Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg, bir süredir yeni bir Predator filmi üzerinde çalışıyordu. Badlands adını taşıyan bu film, sete çıktı. Bu hafta gelen haberler, filmin çekimlerine Yeni Zelanda'da başlandığını ortaya çıkardı.

Badlands'in başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor. Fanning, filmde ikiz kardeşlere hayat veriyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanının da önümüzdeki günlerd netlik kazanması bekleniyor.

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Prey'in Aksine Badlands Seriyi Geleceğe Götürecek

Prey'in yakaladığı başarı sonrası, serinin işleyen bu formülü kullanmaya devam edip, bu kez hikâyeyi Feodal Japonya ya da Viking dönemi İskandinavyası gibi başka bir periyoda taşıyabileceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Dan Trachtenberg ve yapım ekibi aynı formülü tekrarlama niyetinde değil. Çünkü Badlands'in geçmişte değil, yakın bir gelecekte geçeceği söyleniyor. Ancak henüz filmin konusu hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

Badlands'in önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşması bekleniyor ama filmin sinemalarda mı gösterileceği yoksa Prey gibi doğrudan Hulu platformunda mı yayınlanacağı bilinmiyor. Doğrudan Hulu için hazırlanan Prey'in yakaladığı büyük başarı, Predator serisinin sinemalara dönmesinin önünü açabilir.

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