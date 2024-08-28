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    Yeni Predator filmi Badlands'in çekimlerine başlandı

    Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in yöneteceği yeni Predator filminin çekimlerine başlandı. Badlands adını taşıyan filmin başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor.
    Yeni Predator filminin çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    Hollywood'un tüm çabalarına rağmen yıllarca hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen Predator serisi, 2022 yapımı Prey ile bu kez farklı bir şey denedi ve ortaya çıkan sonuç beklenenden çok daha iyi oldu. Bu serinin merkezindeki uzaylı avcıları alıp, 18. yüzyılın başında bir Komançi kabilesiyle karşı karşıya getiren Prey, hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı. Bu beğeni, izlenme rakamlarına da yansıdı. 

    Prey'in yakaladığı bu başarı sayesinde yeniden canlanan Predator serisi, çok yakında yeni bir filmle geri dönecek. Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg, bir süredir yeni bir Predator filmi üzerinde çalışıyordu. Badlands adını taşıyan bu film, sete çıktı. Bu hafta gelen haberler, filmin çekimlerine Yeni Zelanda'da başlandığını ortaya çıkardı.

    Badlands'in başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor. Fanning, filmde ikiz kardeşlere hayat veriyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanının da önümüzdeki günlerd netlik kazanması bekleniyor.

    Prey'in Aksine Badlands Seriyi Geleceğe Götürecek

    Prey'in yakaladığı başarı sonrası, serinin işleyen bu formülü kullanmaya devam edip, bu kez hikâyeyi Feodal Japonya ya da Viking dönemi İskandinavyası gibi başka bir periyoda taşıyabileceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Dan Trachtenberg ve yapım ekibi aynı formülü tekrarlama niyetinde değil. Çünkü Badlands'in geçmişte değil, yakın bir gelecekte geçeceği söyleniyor. Ancak henüz filmin konusu hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.

    Badlands'in önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşması bekleniyor ama filmin sinemalarda mı gösterileceği yoksa Prey gibi doğrudan Hulu platformunda mı yayınlanacağı bilinmiyor. Doğrudan Hulu için hazırlanan Prey'in yakaladığı büyük başarı, Predator serisinin sinemalara dönmesinin önünü açabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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