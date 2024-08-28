Yeni Predator filmi Badlands'in çekimlerine başlandı

Prey'in yakaladığı bu başarı sayesinde yeniden canlanan Predator serisi, çok yakında yeni bir filmle geri dönecek. Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg, bir süredir yeni bir Predator filmi üzerinde çalışıyordu. Badlands adını taşıyan bu film, sete çıktı. Bu hafta gelen haberler, filmin çekimlerine Yeni Zelanda'da başlandığını ortaya çıkardı.
Badlands'in başrolünde genç oyuncu Elle Fanning yer alıyor. Fanning, filmde ikiz kardeşlere hayat veriyor. Oyuncu kadrosunun geri kalanının da önümüzdeki günlerd netlik kazanması bekleniyor.
Prey'in Aksine Badlands Seriyi Geleceğe Götürecek
Prey'in yakaladığı başarı sonrası, serinin işleyen bu formülü kullanmaya devam edip, bu kez hikâyeyi Feodal Japonya ya da Viking dönemi İskandinavyası gibi başka bir periyoda taşıyabileceği düşünülüyordu. Ancak görünen o ki Dan Trachtenberg ve yapım ekibi aynı formülü tekrarlama niyetinde değil. Çünkü Badlands'in geçmişte değil, yakın bir gelecekte geçeceği söyleniyor. Ancak henüz filmin konusu hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil.
Badlands'in önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşması bekleniyor ama filmin sinemalarda mı gösterileceği yoksa Prey gibi doğrudan Hulu platformunda mı yayınlanacağı bilinmiyor. Doğrudan Hulu için hazırlanan Prey'in yakaladığı büyük başarı, Predator serisinin sinemalara dönmesinin önünü açabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.