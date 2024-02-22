Kalyon PV, güneş panellerinin "tohumunu" üretti: Çin dışında bunu başaran ilk oyuncu oldu

- Panellerdeki yerlilik oranı %90
- "Çin'in tekelini kırdık, Avrupa ve ABD'nin tedarikçisi olacağız"
- Yerli TOPCON paneller
- "ABD'ye ilk yüksek tonajlı panel sevkiyatı gerçekleştirildi"
- Yorumlar
Kalyon Holding’in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), yerli ve millî kaynaklarla geleceğin teknolojilerini üretme konusundaki çalışmaları çerçevesinde kritik bir eşiği aştı. Kalyon PV, dünyada şimdiye kadar sadece Çin’in üretebildiği “seed”in üretimini gerçekleştirerek, Türkiye adına bir ile imza attı.
Panellerdeki yerlilik oranı %90
Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri ile sektörde çığır açan yenilikçi ürünlerin öncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek “İngot ve wafer (plaka) fabrikamızdaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında; Çin’in dışında dünyanın Ar-Ge dahil dört fabrikayı tek çatı altında birleştiren ilk firması olma unvanımızı yine Çin’in dışında ingota kristal yapıyı veren dünyanın tek seed (tohum) üreticisi olma unvanıyla pekiştiriyoruz” dedi.
Seed’in, güneş panelinin ham maddesi polisilisyumun ingota dönüşmesi için maya görevi gördüğünü kaydeden Tüfekçi şöylededi:
“Seed, ortalama 350 kg ağırlığındaki ve 3,5 metre uzunluğundaki devasa Ingot’larımızın kusursuz kristal yapısını kazandırmaya yardımcı oluyor. Yerlilik oranımızı da %90’a ulaştıran yerli seed üretimimiz, güneş teknolojileri alanında Türkiye’yi benzersiz bir konuma yükseltiyor. Seed üretimimiz sayesinde ürün kalitemize katkı sağlarken, nakliye sürecini ortadan kaldırarak zaman kazanıyor, karbon emisyonumuzu da ciddi oranda azaltıyoruz.”
"Çin'in tekelini kırdık, Avrupa ve ABD'nin tedarikçisi olacağız"
‘Ata Tohumu’ olarak adlandırdıkları yerli seed üretimi ile Türkiye’nin teknoloji alanındaki rüştünü uluslararası arenada ispat ettiklerini ifade eden Ersan Tüfekçi, “Çin’in tekelini de kırdığımız bu teknolojik gelişmemizle gerek Avrupa’nın gerek ABD’nin seed tedarikçisi olmak istiyoruz” dedi.
Kalyon PV tesislerinin bir panel fabrikasının çok ötesinde, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olduğu değerlendirmesini paylaşan Ersan Tüfekçi, şöyle devam etti; “Dünyadaki teknoloji trendlerini yakından izliyoruz. Çip teknolojisinin temelini oluşturan yarı-iletken ingot, wafer üretimi prototip çalışmalarımıza da durmaksızın devam ediyoruz. Yerli seed üretimimiz ile bu hedefimize de bir adım daha yaklaştık.”
Yerli TOPCON paneller
"ABD'ye ilk yüksek tonajlı panel sevkiyatı gerçekleştirildi"
Güneş panellerinin ilk yüksek tonajlı ihracatını geçtiğimiz aylarda ABD’ye yaptıklarını ifade eden Tüfekçi, 2025 yılında ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye 500 MW güneş paneli ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti. Tüfekçi, Türkiye’nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarla sağlayarak, ülkemizin daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.