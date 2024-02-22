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    Kalyon PV, güneş panellerinin "tohumunu" üretti: Çin dışında bunu başaran ilk oyuncu oldu

    Kalyon PV, solar panellerin tohumu ya da kök hücresi sayılabilecek "seed"i dünyada Çin’den sonra üreten ilk oyuncu oldu. Türkiye de bu üretimin yapıldığı ikinci ülke oldu.
    Kalyon PV, güneş panellerinin 'tohumunu' üretti: Türkiye'de ilk Tam Boyutta Gör
    Kalyon PV, solar panellerin tohumu ya da kök hücresi sayılabilecek "seed"i dünyada Çin’den sonra üreten ilk oyuncu oldu. Türkiye de bu üretimin yapıldığı ikinci ülke oldu.

    Kalyon Holding’in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), yerli ve millî kaynaklarla geleceğin teknolojilerini üretme konusundaki çalışmaları çerçevesinde kritik bir eşiği aştı. Kalyon PV, dünyada şimdiye kadar sadece Çin’in üretebildiği “seed”in üretimini gerçekleştirerek, Türkiye adına bir ile imza attı.

    Kalyon PV, güneş panellerinin 'tohumunu' üretti: Türkiye'de ilk Tam Boyutta Gör
    Güneş paneli üretiminin ilk adımı olan ingotun üretiminde kilit role sahip olan ve ingota kristal yapı kazandıran “seed”, Kalyon PV’nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu yerli ve milli “Ata Tohumu”na dönüştü. Yerli “Ata Tohumu” üretimi ile Kalyon PV, güneş teknolojileri alanında hem Türkiye'nin hem de dünyanın önemli üreticilerinden biri olurken, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına yeni bir katkı sağlamış oldu.

    Panellerdeki yerlilik oranı %90

    Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, Ar-Ge ve inovasyon yetkinlikleri ile sektörde çığır açan yenilikçi ürünlerin öncüsü olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek “İngot ve wafer (plaka) fabrikamızdaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında; Çin’in dışında dünyanın Ar-Ge dahil dört fabrikayı tek çatı altında birleştiren ilk firması olma unvanımızı yine Çin’in dışında ingota kristal yapıyı veren dünyanın tek seed (tohum) üreticisi olma unvanıyla pekiştiriyoruz” dedi.

    Seed’in, güneş panelinin ham maddesi polisilisyumun ingota dönüşmesi için maya görevi gördüğünü kaydeden Tüfekçi şöylededi:

    “Seed, ortalama 350 kg ağırlığındaki ve 3,5 metre uzunluğundaki devasa Ingot’larımızın kusursuz kristal yapısını kazandırmaya yardımcı oluyor. Yerlilik oranımızı da %90’a ulaştıran yerli seed üretimimiz, güneş teknolojileri alanında Türkiye’yi benzersiz bir konuma yükseltiyor. Seed üretimimiz sayesinde ürün kalitemize katkı sağlarken, nakliye sürecini ortadan kaldırarak zaman kazanıyor, karbon emisyonumuzu da ciddi oranda azaltıyoruz.”

    "Çin'in tekelini kırdık, Avrupa ve ABD'nin tedarikçisi olacağız"

    ‘Ata Tohumu’ olarak adlandırdıkları yerli seed üretimi ile Türkiye’nin teknoloji alanındaki rüştünü uluslararası arenada ispat ettiklerini ifade eden Ersan Tüfekçi, “Çin’in tekelini de kırdığımız bu teknolojik gelişmemizle gerek Avrupa’nın gerek ABD’nin seed tedarikçisi olmak istiyoruz” dedi.

    Kalyon PV tesislerinin bir panel fabrikasının çok ötesinde, güneş enerjisi alanında bir teknoloji üretim merkezi olduğu değerlendirmesini paylaşan Ersan Tüfekçi, şöyle devam etti; “Dünyadaki teknoloji trendlerini yakından izliyoruz. Çip teknolojisinin temelini oluşturan yarı-iletken ingot, wafer üretimi prototip çalışmalarımıza da durmaksızın devam ediyoruz. Yerli seed üretimimiz ile bu hedefimize de bir adım daha yaklaştık.”

    Yerli TOPCON paneller

    Kalyon PV, güneş panellerinin 'tohumunu' üretti: Türkiye'de ilk Tam Boyutta Gör
    Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, Türkiye ve Kalyon PV adına başka bir önemli kilometre taşı olarak nitelendirdiği TOPCON teknolojisini de geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiklerini belirtirken sözlerini şöyle sürdürdü: “Yepyeni bir güneş hücresi tasarımı ile elektronların daha iyi iletilerek panellerdeki verimin artırılmasına olanak tanıyan TOPCON teknolojisinin panel üretimine entegre edilmesini sağladık. Klasik güneş panellerine oranla daha küçük alanlarda, daha yüksek verim sağlayabilen TOPCON paneller; proje içerisinde daha az panel sayısına ihtiyaç duyulduğu için bakım ve temizlik masraflarından da tasarruf imkânı ve kullanım kolaylığı sunuyor.”

    "ABD'ye ilk yüksek tonajlı panel sevkiyatı gerçekleştirildi"

    Güneş panellerinin ilk yüksek tonajlı ihracatını geçtiğimiz aylarda ABD’ye yaptıklarını ifade eden Tüfekçi, 2025 yılında ABD başta olmak üzere pek çok ülkeye 500 MW güneş paneli ihraç etmeyi hedeflediklerini belirtti. Tüfekçi, Türkiye’nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarla sağlayarak, ülkemizin daha yaşanılabilir yarınlara ulaştırabilmek, bunu da yaparken enerji ithalatının önüne geçebilmek için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 20 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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