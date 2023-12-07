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    Kalyon güneş paneli fabrikasının kapasitesi arttırılıyor: 2024'de 100 milyon dolar yatırım yapılacak

    Türkiye'nin en büyük güneş paneli fabrikası Kalyon PV'ye 2024'de 100 milyon dolar yatırım yapılacak. Teknolojik dönüşümü sağlayacak yatırımdan sonra hedef, kapasiteyi 2 GW'dan 10 GW'a çıkarmak.
    Kalyon güneş paneli fabrikasının kapasitesi arttırılıyor Tam Boyutta Gör
    Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan, Çin hariç dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olma özelliği taşıyan Kalyon Güneş Paneli fabrikasını inşa ettiklerini ve bu tesisin aynı zamanda çip üretimi için gerekli yarı iletken madde üretim altyapısına da sahip olduğunu söyledi.

    Elvan, Kalyon Holding'in 79 yıllık bir geçmişi olduğunu anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Konya Karapınar'da 1300 megavat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduk. Sadece bu fabrika için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar, Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi."

    Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi de Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon PV'nin tamamen Türk sermayeli bir şirket olduğunu söyledi.

    Yıllık güneş paneli kapasitesi üretim hedefi 10 GW

    Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında bulunduran tesiste yüksek yerlilikle üretim yapıldığını dile getiren Tüfekçi, Kalyon PV'de yıllık üretim kapasitesini 2 GW'dan 10 GW'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

    Tüfekçi, tesiste 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak enerji ithalatının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 10 GW üretim kapasitesine ulaştığımızda, yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz. Geçen aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatı ABD'ye gerçekleştirdik. 2024'te teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 megavat ihracat hedefimiz bulunuyor. 2024 yılında 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde üretim alanlarımız daha ileri teknolojiye sahip olurken fabrikamız karbon sıfır bir yapıya kavuşacak."

    "Türkiye'de 3 GW'lık kurulum gerçekleştirdik"

    Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarında yapılan 3 GW'ın üzerindeki santral kurulumunun parçası olduklarını belirten Tüfekçi, "Faz 3 üretim tesisiyle birlikte Kalyon PV, yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık değer yaratır duruma gelmiştir. Bu değer yurt içi talebin karşılanmasının yanı sıra Türkiye'nin ihracattaki gücünü de artırmaktadır. Faz 4'ün devreye alınmasıyla birlikte Kalyon PV entegre fabrikamızda bir teknoloji dönüşümü gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

    Kalyon güneş paneli fabrikasının kapasitesi arttırılıyor Tam Boyutta Gör
    Tüfekçi, güneş santrali yatırımlarından da bahsederek, "Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da güneş santrali yatırımlarından bahsetmiştik. Niğde'deki çalışmalar bitti. Gaziantep'teki proje bitmek üzere, Şanlıurfa'ya da yeni yıl başında başlayacağız. Toplam 390 megavat kurulu güçte üç lokasyonda GES projeleri bitmiş olacak." sözlerini sarfetti.

    Tüfekçi, agrovoltaik uygulamasının gerçekleştirildiği Ankara Ayaş'ta 1,6 dönüm üzerine kurulmuş yaklaşık 100 kilovat kapasiteli Tarım GES'te Kalyon PV'nin güneş panellerinin kullanıldığını söyledi.

    "Tarımsal GES Türkiye'nin ve dünyanın dönüşümü olacak"

    Kalyon güneş paneli fabrikasının kapasitesi arttırılıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa kapsamında yer alan "PV4Plants Projesi"nin koordinatörlüğünü yaptıklarına dikkati çeken Tüfekçi, şunları kaydetti: "Bu projede İngiltere, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Yunanistan ve ülkemizden 14 proje ortağı ile aynı arazi alanını hem tarım ürünleri hem de yenilenebilir enerji üretmek için kullanmanın yolunu açan agrovoltaik modül geliştiriyoruz. Tarımsal GES Türkiye'nin ve dünyanın dönüşümü olacak. Ayrıca, Kalyon PV'nin çatısında yer alan yaklaşık 5 megavatlık çatı tipi güneş enerjisi santrali sayesinde üretimde kullanılan enerjinin önemli bir kısmı temiz enerjiden elde ediliyor. 2024 sonuna kadar Kalyon PV olarak, ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin etmeyi ve fabrikamızı karbon nötr bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz."
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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