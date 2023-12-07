Kalyon güneş paneli fabrikasının kapasitesi arttırılıyor: 2024'de 100 milyon dolar yatırım yapılacak

- Yıllık güneş paneli kapasitesi üretim hedefi 10 GW
- "Türkiye'de 3 GW'lık kurulum gerçekleştirdik"
- "Tarımsal GES Türkiye'nin ve dünyanın dönüşümü olacak"
- Yorumlar
Elvan, Kalyon Holding'in 79 yıllık bir geçmişi olduğunu anımsatarak, sözlerine şöyle devam etti: "Konya Karapınar'da 1300 megavat güce sahip Avrupa'nın en büyük, dünyanın da sayılı güneş enerjisi santrallerinden birini kurduk. Sadece bu fabrika için 500 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. Hedefimiz 100 milyon dolar daha ilave yatırım yapmak. Fabrikamızdaki yıllık 2 gigavatlık kapasiteyi de artırmaya devam edeceğiz. Tüm bunlar, Türkiye vizyonu dediğimiz vizyonun tam da kendisi."
Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi de Kalyon Holding'in güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon PV'nin tamamen Türk sermayeli bir şirket olduğunu söyledi.
Yıllık güneş paneli kapasitesi üretim hedefi 10 GW
Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin 4 aşamasını tek çatı altında bulunduran tesiste yüksek yerlilikle üretim yapıldığını dile getiren Tüfekçi, Kalyon PV'de yıllık üretim kapasitesini 2 GW'dan 10 GW'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.
Tüfekçi, tesiste 2 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin ihtiyacı olan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve milli kaynaklarımızla sağlayarak enerji ithalatının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 10 GW üretim kapasitesine ulaştığımızda, yıllık yaklaşık 20 milyon ton karbon emisyonunu önleyebilecek ve 20 milyon kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılayabileceğiz. Geçen aylarda ilk yüksek tonajlı ihracatı ABD'ye gerçekleştirdik. 2024'te teknoloji dönüşümümüzü tamamladıktan sonra, 2025 yılında 500 megavat ihracat hedefimiz bulunuyor. 2024 yılında 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde üretim alanlarımız daha ileri teknolojiye sahip olurken fabrikamız karbon sıfır bir yapıya kavuşacak."
"Türkiye'de 3 GW'lık kurulum gerçekleştirdik"
Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarında yapılan 3 GW'ın üzerindeki santral kurulumunun parçası olduklarını belirten Tüfekçi, "Faz 3 üretim tesisiyle birlikte Kalyon PV, yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık değer yaratır duruma gelmiştir. Bu değer yurt içi talebin karşılanmasının yanı sıra Türkiye'nin ihracattaki gücünü de artırmaktadır. Faz 4'ün devreye alınmasıyla birlikte Kalyon PV entegre fabrikamızda bir teknoloji dönüşümü gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Tüfekçi, agrovoltaik uygulamasının gerçekleştirildiği Ankara Ayaş'ta 1,6 dönüm üzerine kurulmuş yaklaşık 100 kilovat kapasiteli Tarım GES'te Kalyon PV'nin güneş panellerinin kullanıldığını söyledi.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.