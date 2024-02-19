Dünyanın en büyük güneş ve enerji depolama tesisi faaliyete geçti

Tam Boyutta Gör Dünyanın en güneşli yerlerinden biri olan Mojave Çölü'nün Kaliforniya'daki kısmında, dünyanın en büyük güneş enerjisi ve batarya enerji depolama projesi olan Edwards & Sanborn Güneş ve Enerji Depolama tesisi faaliyete geçti. 4.600 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen tesis, 875 megawatt güneş enerjisi üretebilirken yaklaşık 3,3 gigawatt-saat enerjiyi de depolayabiliyor.

Neredeyse 2 milyon güneş paneli ve 120 bin batarya

875 megawatt güneş enerjisi için tesiste Projede First Solar'ın 1,9 milyon güneş paneli kullanılırken 3,3 GWh’lık depolama için ise 120.720 batarya kullanılıyor. Bataryalar LG Chem, Samsung ve BYD tarafından temin edilmiş durumda. Bu kapasite sayesinde yaklaşık 238.000 eve yetecek kadar temiz elektrik sağlanacak ve karbon emisyonları yılda 320.000 ton azaltılacak.

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Hem güneş enerjisi hem de bataryalı enerji depolama kapasitesi baz alındığında Edwards & Sanborn Güneş ve Enerji Depolama tesisi kendi türünde dünyanın en büyüğü. Öte yandan dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisinin ise 2,8 gigawatt kurulu güneş enerjisi kapasitesiyle Çin'deki Golmud Güneş Parkı olduğunu ve onu 2,7 gigawatt kapasitesiyle Hindistan'daki Bhadla Güneş Parkının izlediğini de belirtelim.

Enerjiyi depolamanın önemi artıyor

Tam Boyutta Gör Fosil yakıtlar dünyanın iklimini değiştirirken yenilenebilir enerjiler temiz ve sınırsız enerjiyi vadediyor. Güneş enerjisi bu alanda en öne çıkan yenilenebilir türü olsa da gece veya zorlu hava şartlarında enerji üretimi mümkün olmuyor. Bu da enerji depolamanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Bataryalı enerji depolama çiftlikleriyle yoğun saatlerde ve üretim kesintisinin olduğu zamanlarda şebekeye stabil enerji sağlanıyor.

Ancak bu da bizi farklı bir konuya götürüyor. Bilindiği üzere bataryalar lityum ve kobalt gibi nadir ve değerli metalleri kullanıyor. Bu madenlerin çıkartılması hem çevreye hem de maden bölgesine ciddi zararlar verebiliyor.

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Dünyanın en büyük güneş ve enerji depolama tesisi faaliyete geçti