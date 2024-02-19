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    Dünyanın en büyük güneş ve enerji depolama tesisi faaliyete geçti

    Edwards & Sanborn Güneş ve Enerji Depolama tesisi halihazırda dünyanın en büyük güneş enerjisi ve enerji depolama tesisi konumunda. Tesis, 3,3 GWh enerjiyi depolayabilecek kapasiteye sahip.
    Dünyanın en büyük güneş ve enerji depolama tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en güneşli yerlerinden biri olan Mojave Çölü'nün Kaliforniya'daki kısmında, dünyanın en büyük güneş enerjisi ve batarya enerji depolama projesi olan Edwards & Sanborn Güneş ve Enerji Depolama tesisi faaliyete geçti. 4.600 dönümlük bir arazi üzerine inşa edilen tesis, 875 megawatt güneş enerjisi üretebilirken yaklaşık 3,3 gigawatt-saat enerjiyi de depolayabiliyor.

    Neredeyse 2 milyon güneş paneli ve 120 bin batarya

    875 megawatt güneş enerjisi için tesiste Projede First Solar'ın 1,9 milyon güneş paneli kullanılırken 3,3 GWh’lık depolama için ise 120.720 batarya kullanılıyor. Bataryalar LG Chem, Samsung ve BYD tarafından temin edilmiş durumda. Bu kapasite sayesinde yaklaşık 238.000 eve yetecek kadar temiz elektrik sağlanacak ve karbon emisyonları yılda 320.000 ton azaltılacak.

    Hem güneş enerjisi hem de bataryalı enerji depolama kapasitesi baz alındığında Edwards & Sanborn Güneş ve Enerji Depolama tesisi kendi türünde dünyanın en büyüğü. Öte yandan dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisinin ise 2,8 gigawatt kurulu güneş enerjisi kapasitesiyle Çin'deki Golmud Güneş Parkı olduğunu ve onu 2,7 gigawatt kapasitesiyle Hindistan'daki Bhadla Güneş Parkının izlediğini de belirtelim.

    Enerjiyi depolamanın önemi artıyor

    Dünyanın en büyük güneş ve enerji depolama tesisi faaliyete geçti Tam Boyutta Gör
    Fosil yakıtlar dünyanın iklimini değiştirirken yenilenebilir enerjiler temiz ve sınırsız enerjiyi vadediyor. Güneş enerjisi bu alanda en öne çıkan yenilenebilir türü olsa da gece veya zorlu hava şartlarında enerji üretimi mümkün olmuyor. Bu da enerji depolamanın gerekliliğini ortaya koyuyor. Bataryalı enerji depolama çiftlikleriyle yoğun saatlerde ve üretim kesintisinin olduğu zamanlarda şebekeye stabil enerji sağlanıyor.

    Ancak bu da bizi farklı bir konuya götürüyor. Bilindiği üzere bataryalar lityum ve kobalt gibi nadir ve değerli metalleri kullanıyor. Bu madenlerin çıkartılması hem çevreye hem de maden bölgesine ciddi zararlar verebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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