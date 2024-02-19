Dünyanın en büyük güneş ve enerji depolama tesisi faaliyete geçti

Neredeyse 2 milyon güneş paneli ve 120 bin batarya
875 megawatt güneş enerjisi için tesiste Projede First Solar'ın 1,9 milyon güneş paneli kullanılırken 3,3 GWh’lık depolama için ise 120.720 batarya kullanılıyor. Bataryalar LG Chem, Samsung ve BYD tarafından temin edilmiş durumda. Bu kapasite sayesinde yaklaşık 238.000 eve yetecek kadar temiz elektrik sağlanacak ve karbon emisyonları yılda 320.000 ton azaltılacak.
Hem güneş enerjisi hem de bataryalı enerji depolama kapasitesi baz alındığında Edwards & Sanborn Güneş ve Enerji Depolama tesisi kendi türünde dünyanın en büyüğü. Öte yandan dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisinin ise 2,8 gigawatt kurulu güneş enerjisi kapasitesiyle Çin'deki Golmud Güneş Parkı olduğunu ve onu 2,7 gigawatt kapasitesiyle Hindistan'daki Bhadla Güneş Parkının izlediğini de belirtelim.
Enerjiyi depolamanın önemi artıyor
Ancak bu da bizi farklı bir konuya götürüyor. Bilindiği üzere bataryalar lityum ve kobalt gibi nadir ve değerli metalleri kullanıyor. Bu madenlerin çıkartılması hem çevreye hem de maden bölgesine ciddi zararlar verebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.