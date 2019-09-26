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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını düşürdü: İşte anlaşmalı markalar

    3 kamu bankası bir araya gelerek 'Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri' hazırladı. Bu kapsamda yerli üretim yapan markalarla anlaşarak kredi faiz oranlarını düşürdü
    4 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
    2,1b
    77
    25
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını düşürdü: İşte anlaşmalı markalar
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    Yerli üretimi desteklemek isteyen kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yeni bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Söz konusu bankalar, yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını düşürdü.

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari araçlar için kredi faizini yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasına çekti. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik bu kampanya kapsamında Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirildi.

    Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık)
    Binek Araçlar 50.000 - 120.000 18 - 36 %0,49 - %0,69
    Ticari Araçlar 72.000 - 120.000 30 - 60 %0,49 - %0,69

    İşte taşıt kredisi kampanya kapsamında anlaşılan markalar

    İş birliği kapsamında ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri’ hazırlandı. Hazırlanan paketler doğrultusunda, kredi tutarı 50 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Kredi tutarı 72 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

    Kamu bankalarının yeni taşıt kredisi paketleriyle alınabilecek araçlar da belli oldu. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais ile; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu kampanya 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    b@d0 4 sa. en beğenilen
    kredi faizlerini düşüreceğinize ötv'yi kdv'yi düşürün.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    haberelectro 2 sa.
    Saçmalık. Zaten 80 bin lira altı araba yok. Millette de nakit yok. kim o kadar krediyi çekip ödeyecek faiz maiz hikaye.
    Yanıtla +7
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    ALPEREN A. 3 dk.
    Arkadaşlar devlette para yok ÖTV KDV düşmez o iş geçeli çok oldu. Şu an başkanımız kredileri zorla da olsa düşürüp millet borçlandırma peşinde.
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    dogangoxel 6 dk.
    Ev alamiyorsaniz araba alin diyorlar yani.Borclaninda nasil olursa olsun.
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    9600_G_T 14 dk.
    1.0 motorla keyıflı surusler
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    OuuuuZ 19 dk.
    ÖTV %500 olmalı enayiden bol ne var memlekette
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    Hanzoli 48 dk.
    Memurlar şuan bayiilere roket açtı gidiyor
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    yu8suf 1 sa.
    Peşin ne kadar istiyorlar
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    YuRYTR 1 sa.
    Aç gözlü yöneticiler ötv de gram indirim yapmayı düşünmüyor bu halk hak ediyor %100 ötv yi
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    drjacob 2 sa.
    Honda HRV alalım diyordum bakalım olabilir
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    Darknesia 1 sa. drjacob
    HRV Türkiye'de üretilmiyor hocam Japonya'da üretiliyor o yüzden bu faiz indirimi o model için geçerli değil.
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    haberelectro 2 sa.
    Saçmalık. Zaten 80 bin lira altı araba yok. Millette de nakit yok. kim o kadar krediyi çekip ödeyecek faiz maiz hikaye.
    Yanıtla +7
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    porsoro 2 sa.
    Türkiyede üretilen arabalara düşük kredi verilmesi akıllıca. Hem cari açık oluşmaz hem türkiyede yatırım desteklenir. Tabi uluslularası ticaret kurallarına aykırı mı onu bilemem. İktisattan anlayanlar yorumlasın.
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