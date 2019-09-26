Kamu bankaları taşıt kredisi faiz oranlarını düşürdü: İşte anlaşmalı markalar

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Yerli üretimi desteklemek isteyen kamu bankaları aldıkları ortak kararla birlikte yeni bir taşıt kredisi kampanyası başlattı. Söz konusu bankalar, yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranını düşürdü.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari araçlar için kredi faizini yüzde 0,49 ile yüzde 0,69 arasına çekti. Bireysel ve kurumsal müşterilere yönelik bu kampanya kapsamında Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirildi.

Araç Tipi (0 km) Kredi Tutarı (TL) Vade (Ay) Faiz Oranı (Aylık) Binek Araçlar 50.000 - 120.000 18 - 36 %0,49 - %0,69 Ticari Araçlar 72.000 - 120.000 30 - 60 %0,49 - %0,69

İşte taşıt kredisi kampanya kapsamında anlaşılan markalar

İş birliği kapsamında ‘Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketleri’ hazırlandı. Hazırlanan paketler doğrultusunda, kredi tutarı 50 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0,49-0,69 bandında uygulanacak. Kredi tutarı 72 bin lira ile 120 bin lira arasında olan sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0,49-0,69 faiz oranı ile kullanılabilecek.

Kamu bankalarının yeni taşıt kredisi paketleriyle alınabilecek araçlar da belli oldu. Binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais ile; ticari araçlarda ise Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile anlaşıldığı belirtildi. Söz konusu kampanya 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak.