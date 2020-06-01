Kamu bankalarından ikinci el araçların da dahil olduğu yeni taşıt kredisi paketi

Kamu bankaları (Vakıfbank, Halkbank, Ziraat), salgının ardından ekonomiyi canlandırmak adına yeni kredi paketleri hazırladı. Bunlar arasında ikinci el araçların da dahil edildiği taşıt kredisi paketi de bulunuyor.

Bu kapsamda, yerli üretim yapan anlaşmalı markalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel veya kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

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İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel veya kurumsal müşterilere de yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde üst limit 150 bin TL olacak.

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İkinci el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan araçlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılacak.

Kamu bankalarının sunduğu kredi paketleri arasında Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi, Tatil Destek Kredi Paketi ve Konut Kredisi de bulunuyor.

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