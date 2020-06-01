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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kamu bankalarından ikinci el araçların da dahil olduğu yeni taşıt kredisi paketi

    Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası; koronavirüs salgını sonrası ekonomiyi canlandırmak adına taşıt kredisinin de dahil olduğu 4 yeni paket açıkladı. Taşıt kredisi başvuruları 5 Haziran'da başlıyor.
    2 gün
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    49
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Kamu bankalarından ikinci el araçların da dahil olduğu yeni taşıt kredisi paketi

    Kamu bankaları (Vakıfbank, Halkbank, Ziraat), salgının ardından ekonomiyi canlandırmak adına yeni kredi paketleri hazırladı. Bunlar arasında ikinci el araçların da dahil edildiği taşıt kredisi paketi de bulunuyor.

    Bu kapsamda, yerli üretim yapan anlaşmalı markalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel veya kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 – yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.

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    Ayrıca Bkz. "Kazada ölüm oranı en yüksek otomobiller açıklandı"

    İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel veya kurumsal müşterilere de yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde üst limit 150 bin TL olacak.

    Kamu bankalarından ikinci el araçların da dahil olduğu yeni taşıt kredisi paketi
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    İkinci el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan araçlar kredilendirilecek. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılacak.

    Kamu bankalarının sunduğu kredi paketleri arasında Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi, Tatil Destek Kredi Paketi ve Konut Kredisi de bulunuyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    gizza (AR TA) 2 gün en beğenilen
    ÖTV indirlip araba fiyatları düşmedikçe kredi almak enayilikten başka birşey değil..
    60 bin tl bile etmeyen araba110-120 bin tl..İthal arabaların sitelerde liste fiyatları var ama ellerinde araba yok.Bütün araçları Galeriler almış üstüne 40-50 bin lira koyup malum sitede satıyorlar.Böyle kepazelik denetimsizlik olmaz.
    Bu kadar rezilliğe rağmen hala bu fiyatlara Araba alanlara zaten denecek birşey yok...!!!!
    ÖTV indirlip araba fiyatları düşmedikçe kredi almak enayilikten başka birşey değil.. 60 bin tl bile etmeyen araba110-120 bin tl..İthal arabaların sitelerde l...
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    Yanıtla +66
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    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 2 gün
    Kaç gündür bunun için mi yaygara koparılıyordu. Ben de faizsiz birşeyler olacak sanmıştım.
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    MR.BERK (BERK ) 2 gün
    Tüm bayiler gün itibari ile 5.000 TL zammı yapıştırdılar, değişen birşey yok yani.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    ravenous 2 gün MR.BERK
    O zaman benim 2. el arabanın fiyatını da 5000yükselteyim
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (38) Yorum Yaz Forumda Gör
    Di Renovatio (Mahir Türkali) 18 sa.
    Şimdi örnek veriyorum 250.000 lik araç alsak bu aracın 150.000 i için bu krediye başvurabiliyormuyuz yoksa aracın total değeri mi maksimum 150.000 TL olmalı açıkçası bu noktayı merak ediyorum.
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    needacar (Dan Aykroyd) 21 sa.
    Bu işi kotaramazlarsa sonrasını düşünemiyorum. Bunun yükünü alt ve orta gelir grubu fena çeker. Uzun vadeli ucuz krediyi gelir düzeyi iyi olanlar kaçırmaz. Tamam yerli araçlara kredi indirimi güzel de; çoğu kimse ithal veya yerli 2. El aracını daha kolay ve iyi fiyata satma imkanı bulup gider ithal araç alır. Hatta ithal araçların üretimi artınca TR için daha iyi fırsatlar sunabilirler. (Daha uygun krediler veya indirimler gibi) Temmuz Ağustos elde ki aracı satıp iyi bir ithal araç almak için bekleyelim bakalım. 😁
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    elnine9 (ib de) 21 sa.
    Arkadaşlar ilk kez araç alacağım noter işlerine falan çok vakıf değilim. Şimdi ben ikinci el araç kredisi ile araç almak istiyorum, Vakıfbankın şartlarına baktım başvuru için noter satış sözleşmesi istiyor. Ben krediyi çekmeden yani parasını ödemeden araç sahibi neden satış sözleşmesi yapsın anlayamadım o kısmı pek cahilliğime verin süreç tam olarak nasıl işliyor aydınlatabilir misiniz beni.
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    shyne 23 sa.
    beyler bankaların sitesinde ben göremedim bunu ikinci el araç kredi hesaplama şeysi falan var mı ya hangi araçlar dahil bu kredi kampanyasına
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    vollkan59 1 gün
    Yapılan zamlar geri alınacak ya da!!!



    https://mobile.donanimhaber.com/yapilan-zamlar-geri-alinacak-ya-da--143817109





    Televizyon altyazı geçti, takip edelim.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Kredi haberleri duyulur duyulmaz ev ve araba fiyatlarını yükseltti uyanık çakal zihniyetli insanlar. 94 model honda civic aracımla yola devam ediyorum.
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    djuann 1 gün
    Forum ahalisi simdi 2.el 200 bln tl lik bi araci almak istesek, ust limit 150 bin tl ymis.50 bin nakit bankaya verilse bile ust limit kasko değerine gore belirleniyorsa kredi cikmakmi sizce?
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 1 gün
    Faiz oranı çok yüksek, ama bizim insanımız para biriktirmeyi bilmediği için, krediyi çekip borç öder anca
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    shyne 23 sa. Technotronic
    kardeşim istediğin kadar para biriktir böyle enflasyon olduğu sürece hiçbir şey sahibi olamazsın kredi çekmek her türlü daha mantıklı

    bak ben dört senedir para biriktiriyorum o dönem 20 bin lira kredi çekip 40 bine almadığım araç 90 bin lira oldu yine alamıyorum
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    suatcagdas (suat cagdas) 1 gün
    istediğiniz kadar yazın-çizin arkadaşlar, forumdaki diğer konularda kredi için "araç bedelinin tamamına kredi çıkar mı?" diye soranlar var. adamin depoya ilk koyacagi yakıt bile cebinden değil kredi ile ahh iktidar bey iyi yere dükkan açmışsınız. yeni MTV mükellefleri geliyor :)
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    Deníz (yok sanane) 1 gün suatcagdas
    Tamamına kredi çıkar mı?Ortalama 120 bin TL ye clio 4 touch almayı düşünüyorum.Birikmişim var altın döviz olarak duruyor, bozdurmayı düşünmüyorum.Enflasyonun yüksek ve paranın değer kaybettiği bir ülkede kredi çok daha mantıklı.
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    ToisAndro (Hasan D.) 1 gün
    Bir işe özel sektör girmiyorsa ya riski çok yüksektir, yada kar yoktur. Neden hep devlet bankalarına yükleniyorlar. Bu bankaların zararları kimin üzerine binecek? Devlet bankasına para yatırmak mi asla. Kazanan bankanın vadeli hesap faiz getirisi yüksek oluyor, ama devlet bankalarının getirisi hep dipte. Neden derseniz?



    Ayrıca evet kredi çekmeden mal sahibi olunmuyor. 130.000 TL iken almadığım ev, ben 100.000 TL (altınların değer artışı ile birlikte) biriktirdiğimde 250.000 TL oluyorsa (3 yıl aradan sonra), ki kredi çekip o zaman alsaydım faiziyle maliyeti 220.000 TL oluyordu.



    Müslüman olmak enayilik değildir. 9 ay önce kredi çekip ev aldım. Şuanki fiyatı bana maliyetinden daha yüksek. Faiz helal demiyorum ama haram da diyemem. Çünkü ülke ekonomisi artık bu.



    Tokide faiz yok diye ev alıp beş para etmez evleri lüks ev fiyatına yıllar sonra alacaklara yazık oldu. Üstelik şuan ben mal sahibi iken tokiden ev alanlar tapularini borç bitmeden alamıyor, site yöneticisi bile seçemiyor.
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