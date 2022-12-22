Kanada, 2026’dan itibaren elektrikli otomobilleri zorunlu kıldı!

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillere dönüşüm oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Ülkeler yaptıkları yasal düzenlemeler ile elektrikli otomobil satışlarını artırmaya ve geleneksel araçların satışını ise azaltmaya çalışıyor. Bu bağlamda en son girişim ise Kanada’dan geldi. Kanada, 2035’e kadar satılan tüm araçları elektrikli yapma kararı aldı.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen ilgili yasa kapsamında Kanada, 2026’dan itibaren satılan tüm binek otomobillerin, SUV’lerin ve kamyonların beşte birinin elektrikli olmasını zorunlu kıldı. 2030’a kadar ise bu oran tüm satışların yüzde 60’ına ulaşacak. 2035’e kadar ise Kanada’da satılan tüm binek araçlar elektrikli olmak zorunda.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği bakanı Steven Guilbeault yaptığı açıklamada yeni düzenlemenin “Kanadalıların istedikleri araçlara erişebilmelerini sağlamakla ilgili” olduğunu ifade etti. Öte yandan bu satış hedeflerine uymayan bayii, satıcı ve ithalatçı firmalar Kanada Çevre Koruma Yasası gereğince cezalarla karşılaşacak.

Kanada’nın yolu uzun

Tam Boyutta Gör Kanada’da bu yılın ilk altı ayında tamamen elektrikli ve hibrit araç satışları, yeni araç tescillerinin yalnızca yüzde 7,2'sini oluşturdu. 2021'in tamamı için bu oran yüzde 5,2 idi. Yapılan yeni düzenleme ise 30 Aralık tarihinde uygulamaya geçecek.

Elektrikli otomobiller gerçekten çevre dostu mu? İşte gerçekler 1 ay önce eklendi

Öte yandan bu yeni düzenleme Kanada’nın 2021 yılında almış olduğu emisyon azaltma planının ilk büyük uygulaması konumunda. Bu plana göre Kanada, 2030 yılındaki sera gazı emisyonlarını 2005 yılı seviyesinin yüzde 40 ila 45 altına düşürme hedefinde. Ülkenin emisyon azaltma planında binek araçların önemi büyük. Binek araçlar, tüm karayolu taşımacılığı emisyonlarının yarısını ve tüm sektörlerde Kanada'nın toplam emisyonlarının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Kanada, 2026’dan itibaren elektrikli arabaları zorunlu kıldı