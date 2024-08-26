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    Anlık Bildirim

    Kanada, Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getirdi

    ABD ve Avrupa Birliği'nden sonra Kanada da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Kanada ayrıca, çelik ve alüminyuma da %25 vergi getirecek.
    Kanada, Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getirdi Tam Boyutta Gör
    ABD ve Avrupa Birliği'nden sonra Kanada da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi oranı açıklayan Kanada, Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma da %25'lik vergi getireceğini duyurdu.

    "Çin kuralına göre oynamıyor"

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin devleti tarafından kasıtlı olarak oluşturulan aşırı kapasite politikasına karşı koymak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı ve Çin'in diğer ülkelerle aynı kurallara göre oynamadığını iddia edtti.

    Vergiler, 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girecek. Kanada ayrıca, çip ve güneş panelleri gibi diğer ürünlere de gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.

    ABD, Mayıs ayında Çinli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini dört kat arttırarak %100'e, yarı iletkenler ve güneş panellerine uygulanan vergileri iki kat arttırarak %50'ye çıkarmış ve lityum iyon piller ve çelik gibi diğer stratejik mallara %25 oranında yeni gümrük vergileri getirmişti. Avrupa Birliği ise Çinli markaların hükümetten aldığı teşviğe bağlı olarak %9 ile %36 arasında gümrük vergileri uygulamıştı.

    Kanada hükümeti ülkeyi küresel elektrikli araç tedarik zincirinin kritik bir parçası olarak konumlandırmaya çalışıyor ve Çin'e karşı harekete geçmesi için yerel endüstriden baskı görüyordu. 

    Tesla'yı da etkileyecek

    Çin, Kanada'nın ikinci büyük ticaret ortağı olmasına rağmen ABD'nin çok gerisinde kalıyor. Kanada'nın en büyük limanı olan Vancouver'dan alınan veriler, Tesla'nın Şanghay yapımı elektrikli araçları Kanada'ya göndermeye başladığı 2023 yılında limandaki Çin'den otomobil ithalatının yıllık %460 arttığını gösteriyor. Dolayısıyla yeni vergiler Tesla'yı da etkileyecek.

    Morningstar'da hisse senedi stratejisti olan Seth Goldstein, vergilere yanıt olarak Tesla'nın lojistiğini değiştirmesini ve otomobillerini ABD'den Kanada'ya ihraç etmesini bekliyor. Tabi bu durum Kanadalı müşteriler için potansiyel fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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