Kanada, Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getirdi

"Çin kuralına göre oynamıyor"
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin devleti tarafından kasıtlı olarak oluşturulan aşırı kapasite politikasına karşı koymak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı ve Çin'in diğer ülkelerle aynı kurallara göre oynamadığını iddia edtti.
Vergiler, 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girecek. Kanada ayrıca, çip ve güneş panelleri gibi diğer ürünlere de gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.
ABD, Mayıs ayında Çinli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini dört kat arttırarak %100'e, yarı iletkenler ve güneş panellerine uygulanan vergileri iki kat arttırarak %50'ye çıkarmış ve lityum iyon piller ve çelik gibi diğer stratejik mallara %25 oranında yeni gümrük vergileri getirmişti. Avrupa Birliği ise Çinli markaların hükümetten aldığı teşviğe bağlı olarak %9 ile %36 arasında gümrük vergileri uygulamıştı.
Kanada hükümeti ülkeyi küresel elektrikli araç tedarik zincirinin kritik bir parçası olarak konumlandırmaya çalışıyor ve Çin'e karşı harekete geçmesi için yerel endüstriden baskı görüyordu.
Tesla'yı da etkileyecek
Çin, Kanada'nın ikinci büyük ticaret ortağı olmasına rağmen ABD'nin çok gerisinde kalıyor. Kanada'nın en büyük limanı olan Vancouver'dan alınan veriler, Tesla'nın Şanghay yapımı elektrikli araçları Kanada'ya göndermeye başladığı 2023 yılında limandaki Çin'den otomobil ithalatının yıllık %460 arttığını gösteriyor. Dolayısıyla yeni vergiler Tesla'yı da etkileyecek.
Morningstar'da hisse senedi stratejisti olan Seth Goldstein, vergilere yanıt olarak Tesla'nın lojistiğini değiştirmesini ve otomobillerini ABD'den Kanada'ya ihraç etmesini bekliyor. Tabi bu durum Kanadalı müşteriler için potansiyel fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.