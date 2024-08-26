Kanada, Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getirdi

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Tam Boyutta Gör ABD ve Avrupa Birliği'nden sonra Kanada da Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüksek gümrük vergileri uygulayacağını açıkladı. Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi oranı açıklayan Kanada, Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyuma da %25'lik vergi getireceğini duyurdu.

"Çin kuralına göre oynamıyor"

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin devleti tarafından kasıtlı olarak oluşturulan aşırı kapasite politikasına karşı koymak adına böyle bir karar aldıklarını açıkladı ve Çin'in diğer ülkelerle aynı kurallara göre oynamadığını iddia edtti.

Vergiler, 1 Ekim'den itibaren uygulamaya girecek. Kanada ayrıca, çip ve güneş panelleri gibi diğer ürünlere de gümrük vergileri getirmeyi planlıyor.

ABD, Mayıs ayında Çinli elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergilerini dört kat arttırarak %100'e, yarı iletkenler ve güneş panellerine uygulanan vergileri iki kat arttırarak %50'ye çıkarmış ve lityum iyon piller ve çelik gibi diğer stratejik mallara %25 oranında yeni gümrük vergileri getirmişti. Avrupa Birliği ise Çinli markaların hükümetten aldığı teşviğe bağlı olarak %9 ile %36 arasında gümrük vergileri uygulamıştı.

Kanada hükümeti ülkeyi küresel elektrikli araç tedarik zincirinin kritik bir parçası olarak konumlandırmaya çalışıyor ve Çin'e karşı harekete geçmesi için yerel endüstriden baskı görüyordu.

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Tesla'yı da etkileyecek

Çin, Kanada'nın ikinci büyük ticaret ortağı olmasına rağmen ABD'nin çok gerisinde kalıyor. Kanada'nın en büyük limanı olan Vancouver'dan alınan veriler, Tesla'nın Şanghay yapımı elektrikli araçları Kanada'ya göndermeye başladığı 2023 yılında limandaki Çin'den otomobil ithalatının yıllık %460 arttığını gösteriyor. Dolayısıyla yeni vergiler Tesla'yı da etkileyecek.

Morningstar'da hisse senedi stratejisti olan Seth Goldstein, vergilere yanıt olarak Tesla'nın lojistiğini değiştirmesini ve otomobillerini ABD'den Kanada'ya ihraç etmesini bekliyor. Tabi bu durum Kanadalı müşteriler için potansiyel fiyat artışlarını beraberinde getirebilir.

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Kanada, Çinli elektrikli araçlara %100 gümrük vergisi getirdi