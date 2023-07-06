Tam Boyutta Gör Dünya, küresel ısınma ve çevre felaketine karşı temiz enerjiye yönelmeye çalışıyor. Bu yönelim aynı zamanda atom enerjisine olan ilgiyi de artırıyor. Yapılan açıklamalara göre Kanadalı bir kamu kuruluşu, ülkede bulunan bir nükleer santrali genişletmek ve potansiyel olarak dünyanın en büyük tesisini inşa etmek için çalışmalara başlıyor.

Dünyanın en büyük nükleer enerji santrali kuruluyor

Kanada’nın Ontario eyaleti tarafından yapılan açıklamada Bruce Power'ın Kanada'nın en kalabalık eyaletindeki santraline 4.8 gigawatt kapasite eklemek için çevresel bir değerlendirme yapacağını söyledi. Santral, Bruce Power'ın Huron Gölü kenarındaki mevcut tesisinde yer alacak. Tesiste şu anda sekiz reaktör bulunuyor, ancak Kanada Nükleer Güvenlik Komisyonu'na göre şu anda iki reaktörde yenileme çalışması yapılıyor.

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Mevcut santral halihazırda 6.2 gigawatt kapasiteye sahip ve eyaletin elektriğinin yüzde 30'unu tek başına sağlıyor sağlıyor. 4,8 GW ekleme ile birlikte santralin kapasitesinin 11 GW’a çıkartılması hedefleniyor. Genişletme sonrasında santral, an itibariyle dünyanın en büyüğü olan Japonya'nın Kashiwazaki-Kariwa santralinden daha büyük hale getirecek. Kashiwazaki-Kariwa santrali 7,9 GW kapasiteye sahip. Akkuyu Nükleer Güç Santrali ise tamamlandığında 4.8 GW kapasiteye erişecek.

Kanada, 2035 yılına kadar net sıfır enerji şebekesini zorunlu kılmak için planlar geliştiriyor ve Bruce projesi eyalette otuz yıl içinde kurulacak ilk geleneksel nükleer santral olacak. Bölgedeki bir başka kamu kuruluşu olan Ontario Power Generation Inc. ise yeni bir tür gelişmiş reaktör geliştirme çabası içinde. Ontario Enerji Bakanı Todd Smith, "Yeni nükleer üretim, geleceğin temiz şebekesini inşa etmek için kritik öneme sahip olacak" dedi.

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Kanada dünyanın en büyük nükleer santralini kuruyor!