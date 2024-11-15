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    Nükleer enerji üç katına çıkarılacak: Türkiye’nin hedefi 20 GW

    Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) Türkiye, “Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"nu imzaladı.
    Nükleer enerji üç katına çıkarılacak: Türkiye’nin hedefi 20 GW Tam Boyutta Gör
    Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için nükleer enerjinin önemi bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi. Geçtiğimiz yıl Dubai’de düzenlenen COP28’de ABD’nin başlattığı ve nükleer alanında önde gelen Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler imzaladığı "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na bu yıl 6 ülke daha imza attı. İmzacılardan biri de Türkiye oldu.

    Deklarasyon, küresel gündemin merkezinde yoğun bir şekilde yer alan nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasını hedefliyor. Türkiye de attığı bu imza ile taraf olan diğer ülkeler gibi küresel nükleer enerji kurulu gücünü 2020 yılına göre 2050 yılında 3 katına çıkarma konusunda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.

    Dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit bir rol oynadığına dair fikir birliği söz konusu. Bu bağlamda deklarasyonu imzalayan ülke sayısı 31’e yükselmiş durumda.

    Türkiye’nin hedefi 20 GW

    Nükleer enerji üç katına çıkarılacak: Türkiye’nin hedefi 20 GW Tam Boyutta Gör
    Türkiye, mevcut ve gelecekteki projelerde nükleer enerjide önemli bir oyuncu olacak. Halihazırda inşa süreci devam eden ve toplam kapasitesi 4,8 GW olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk reaktörünün 2025’te devreye girmesi hedefleniyor. Akkuyu NGS’nin 2028 sonuna kadar ise tam kapasite ile faaliyete geçmesi planlanıyor. Akkuyu NGS devreye girdiğinde tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada Sinop ve Trakya bölgelerinde iki nükleer santral daha yapmayı, büyük nükleer santrallerin yanına yeni nesil küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planladıklarını söyledi. 2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Nükleer enerji 3 katına çıkarılacak

    Dünya Nükleer Derneği (World Nuclear Association) verilerine göre nükleer enerji şu anda dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9'unu 440 civarındaki santralden sağlıyor. 31 ülkede kurulu olan santraller 2023 yılında 2602 TWh elektrik sağladı. Toplam kurulu güç kapasitesi ise 400 GW civarında.

    COP hedeflerine göre hedef 2050’ye kadar bunu 1200 GW’a çıkarmak. ABD nükleer kurulu gücüne ilave 200 GW ekleyeceğini duyurdu. Deklarasyona imza atan çoğu ülke de nükleer kapasitesini 2050’ye kadar önemli miktarda artıracak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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