Nükleer enerji üç katına çıkarılacak: Türkiye’nin hedefi 20 GW

Deklarasyon, küresel gündemin merkezinde yoğun bir şekilde yer alan nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasını hedefliyor. Türkiye de attığı bu imza ile taraf olan diğer ülkeler gibi küresel nükleer enerji kurulu gücünü 2020 yılına göre 2050 yılında 3 katına çıkarma konusunda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.
Dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit bir rol oynadığına dair fikir birliği söz konusu. Bu bağlamda deklarasyonu imzalayan ülke sayısı 31’e yükselmiş durumda.
Türkiye’nin hedefi 20 GW
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada Sinop ve Trakya bölgelerinde iki nükleer santral daha yapmayı, büyük nükleer santrallerin yanına yeni nesil küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planladıklarını söyledi. “2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Nükleer enerji 3 katına çıkarılacak
Dünya Nükleer Derneği (World Nuclear Association) verilerine göre nükleer enerji şu anda dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9'unu 440 civarındaki santralden sağlıyor. 31 ülkede kurulu olan santraller 2023 yılında 2602 TWh elektrik sağladı. Toplam kurulu güç kapasitesi ise 400 GW civarında.
COP hedeflerine göre hedef 2050’ye kadar bunu 1200 GW’a çıkarmak. ABD nükleer kurulu gücüne ilave 200 GW ekleyeceğini duyurdu. Deklarasyona imza atan çoğu ülke de nükleer kapasitesini 2050’ye kadar önemli miktarda artıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir