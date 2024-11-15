Nükleer enerji üç katına çıkarılacak: Türkiye’nin hedefi 20 GW

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Tam Boyutta Gör Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı’nda (COP29) 2050 net sıfır hedefine ulaşmak için nükleer enerjinin önemi bir kez daha güçlü bir şekilde dile getirildi. Geçtiğimiz yıl Dubai’de düzenlenen COP28’de ABD’nin başlattığı ve nükleer alanında önde gelen Fransa, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler imzaladığı "Nükleer Enerjiyi Üç Katına Çıkarma Deklarasyonu"na bu yıl 6 ülke daha imza attı. İmzacılardan biri de Türkiye oldu.

Deklarasyon, küresel gündemin merkezinde yoğun bir şekilde yer alan nükleer enerjinin elektrik üretimindeki payının artırılmasını hedefliyor. Türkiye de attığı bu imza ile taraf olan diğer ülkeler gibi küresel nükleer enerji kurulu gücünü 2020 yılına göre 2050 yılında 3 katına çıkarma konusunda ortak çalışma taahhüdünde bulundu.

Dünyanın 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesi ve küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için nükleer enerjinin kilit bir rol oynadığına dair fikir birliği söz konusu. Bu bağlamda deklarasyonu imzalayan ülke sayısı 31’e yükselmiş durumda.

Türkiye’nin hedefi 20 GW

Tam Boyutta Gör Türkiye, mevcut ve gelecekteki projelerde nükleer enerjide önemli bir oyuncu olacak. Halihazırda inşa süreci devam eden ve toplam kapasitesi 4,8 GW olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk reaktörünün 2025’te devreye girmesi hedefleniyor. Akkuyu NGS’nin 2028 sonuna kadar ise tam kapasite ile faaliyete geçmesi planlanıyor. Akkuyu NGS devreye girdiğinde tek başına Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada Sinop ve Trakya bölgelerinde iki nükleer santral daha yapmayı, büyük nükleer santrallerin yanına yeni nesil küçük modüler reaktörleri de dahil etmeyi planladıklarını söyledi. “2050 yılına kadar 20 GW nükleer kurulu gücümüzü devreye alarak net sıfır emisyon hedefine katkı sunacağımıza inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Nükleer enerji 3 katına çıkarılacak

Dünya Nükleer Derneği (World Nuclear Association) verilerine göre nükleer enerji şu anda dünya elektriğinin yaklaşık yüzde 9'unu 440 civarındaki santralden sağlıyor. 31 ülkede kurulu olan santraller 2023 yılında 2602 TWh elektrik sağladı. Toplam kurulu güç kapasitesi ise 400 GW civarında.

COP hedeflerine göre hedef 2050’ye kadar bunu 1200 GW’a çıkarmak. ABD nükleer kurulu gücüne ilave 200 GW ekleyeceğini duyurdu. Deklarasyona imza atan çoğu ülke de nükleer kapasitesini 2050’ye kadar önemli miktarda artıracak.

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