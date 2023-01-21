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    Ön ızgarayı rafa kaldıran Polestar 3 bu alanın daha akıllıca kullanılabileceğini ispatlıyor

    Polestar 3, elektrikli araçların ön ızgaraya ihtiyaç duymadığını kanıtlarken bu alanın güvenli sürüş deneyimini geliştirecek teknolojilerle daha rasyonel bir şekilde kullanılabileceğini gösteriyor.
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    Polestar 3 ön ızgara alanını daha akıllıca kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Polestar markası bundan birkaç ay önce Polestar 3 elektrikli SUV modelini tanıtmıştı. Yeni aracın tasarımı modern bir elektrikli aracın ön ızgaraya ihtiyaç duymadığını kanıtlayan çözümler içeriyor. Bu aynı zamanda söz konusu alanın daha rasyonel bir şekilde kullanılabileceğinin ispatı.

    İçten yanmalı motora sahip araçlarda radyatör ızgarası, motorun aşırı ısınmasını önlemek için bir hava kanalı görevi görerek belirli bir amaca hizmet ediyordu. Tasarımcılar da buna estetik bir görünüm kazandırmaya çalıştı. Otomobil endüstrisinin fosil yakıtlardan elektrik enerjisine büyük bir geçiş yaptığı günümüzde, otomobilin çeşitli bileşenlerine yönelik talepler de değişime uğruyor.

    SmartZone üçüncü göz görevi görüyor

    Polestar 3'te kullanıcı güvenliği için standart olarak beş radar, beş dış kamera ve on iki ultrasonik sensöre yer verildiğini hatırlatalım. Bununla birlikte ön aero kanadın altında bulunan SmartZone ünitesi çeşitli sensörler, ön radar, kamera, ısıtma telleri, ivmeölçerler ve ultrasonik sensörler gibi ekipmanlarla donatıldı.

    Polestar 3 ön ızgara alanını daha akıllıca kullanıyor Tam Boyutta Gör

    SmartZone esasen tepki vermeye hazır teknoloji ile gelişmiş farkındalık, önleme ve koruma sağlayan üçüncü bir "akıllı göz" olarak çalışıyor. Polestar da teknolojiyi sahte bir radyatör ızgarasının arkasına saklamaya çalışmak yerine sergilemek istemiş. Şirkete göre bu "içten yanmalıdan elektrifikasyona doğru giden paradigma değişimini gösteriyor".

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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