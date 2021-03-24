Yeni Toyota Proace City Türkiye fiyatı açıklandı

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Japon otomotiv devi Toyota'nın hafif ticari araç ürün gamının çeşitliliğini artıran yeni Toyota Proace City Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni Toyota Proace City fiyatı lansmana özel 199.500 TL'den başlıyor. Ayrıca 100 bin TL için 12 ay 0 faizli kredi kamyanyası da mevcut.

Yeni Toyota Proace City Türkiye'de Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack isimli donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. Kaputun altında ise PSA kaynaklı 1.5 litre dizel motor mevcut. 100 beygirlik dizel motorla tercih edilebilen Dream donanım seviyesinde 5 ileri manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Üst donanım seviyeleri ise sadece otomatik şanzımanla satılıyor.

821 kg taşıma kapasitesi ve 1000 kg’lik römork çekme kapasitesiyle öne çıkan Proace City; 4,403 mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe, 1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil mesafesine sahip. Modern iç ve dış tasarımı pratik bir kullanım ve konforlu sürüşle buluşturan modelde 775 litre bagaj hacmi sunuluyor. Arka koltuklar katlandığında bu değer 1414 litreye yükseliyor.

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Pratikliği ve konforu bir arada sunan modelde, kullanımı kolaylaştırmak adına birçok saklama göz ve özellik de bulunuyor. Bagaj kapısında yukarı açılabilir cam, ön koltukların arasındaki konsol, ön koltukların arkasındaki katlanır masalar, arka yan camlarda güneşlik, arka koltuk zemin saklama gözleri ve aracın bagaj tavanına entegre saklama alanı ile çok yönlülüğü artırıyor.

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Ülkemizde yalnızca camlı van olarak satılacak Proace City'de standart olarak sunulan 8 inç dokunmatik multimedya ekranıyla birlikte araç içerisindekilerin hareket halinde de her zaman bağlantıda olmaları sağlanıyor. Sade ve kolay kullanıma sahip kontrolleri dokunmatik sahip ekran, Apple CarPlay ve Android Auto ile akıllı telefonun kolayca entegre edilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Bluetooth ve USB bağlantıları da bulunuyor. Kullanıcılar yine standart olarak sunulan akıllı telefonlarını kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi ile de şarj edebiliyorlar.

8 inç dokunmatik multimedya ekranı, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici gibi özellikleri standart olarak sunulan Proace City’de tercih edilen versiyona göre bagaj kapısında yukarıya açılan cam kapak, elektronik park freni, akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, 180 derece geri görüş kamerası, panoramik cam tavan gibi özellikler de bulunuyor.

Segmentinde tek Yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranına (head-up display) da sahip olan Proace City, önemli verileri ekrana aracın camına yansıtarak sürüş konforunu ve güvenliğini artırıyor. Yansıtmalı renkli gösterge ekranına hız limitleri, mevcut hız ve güvenlik uyarıları renkli ve okunaklı bir biçimde sürücüye aktarılıyor.

Konforun yanı sıra güvenlikten de ödün vermeyen yeni Toyota Proace City'de bir dizi artırılmış güvenlik özellikleri bulunuyor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve sürücü yorgunluk uyarı sistemi gibi özellikler bu alanda dikkat çekiyor.

Toyota tarafından düzenlenen etkinlikte Proace City'nin fiyatının yanı sıra tüm Toyota modellerinin artık 5 yıl, 150 bin kilometre garantisiyle satılacağı da açıklandı.

Model Fiyat Lansman Fiyatı Proace City 1.5 D 100 HP Dream 213.500 TL 199.500 TL Proace City 1.5 D 130 HP Dream A/T 237.500 TL 221.900 TL Proace City 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 260.000 TL 242.900 TL Proace City 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 273.000 TL 254.900 TL

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