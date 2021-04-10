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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kandaki ilaç düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi

    Almanya’da bulunan Johannes Gutenberg University Mainz kurumu araştırmacıları 1 milimetreden daha ince ve 5 Kuruş’tan daha küçük boyutlarda sensör geliştirdi. Yeni sensör renk değiştirebiliyor.
    10 Nisan 2021, 12:30 (Güncellendi, 3 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Kandaki ilaç düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi
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    Günümüzde ilaçlar üzerinde çeşitli farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmalar yürütülmesine karşın rutin kullanımdaki ilaçların kana ne kadar geçtiğinin belirlenmesi, kişi bazında ( değişen kilo, genetik vb ) zor olabiliyor. Şimdi ise bilim insanları altın nano parçacıklardan yararlanarak bu durumu kolaylaştırmayı başardı.

    Almanya’da bulunan Johannes Gutenberg University Mainz kurumu araştırmacıları 1 milimetreden daha ince ve 5 Kuruş’tan daha küçük boyutlarda sensör geliştirdi.

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    Altın nano parçacıklar

    Kandaki ilaç düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi
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    Biyololojik olarak uyumlu hidrojelden yapılan ve içerisinde çeşitli ilaçlarda bulunan moleküllere özgü reseptörlerle kaplı altın nano parçacıklar ihtiva eden sensör cerrahi olarak deri altına implante ediliyor.

    Deri altındaki kılcal damalarlar zamanla cihazda bulunan porların içerisine doğru büyüme gösteriyor ve ilaçlarda bulunan moleküller söz konusu cihazın içindeki reseptörlere bağlanarak altın parçacıkların kızılötesi ışık yansıtmasına neden oluyor. Işığın renginin ilacın kandaki konsantrasyonuna göre değiştiğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir"

    Yeni cihaz yürütülen fare deneylerinde antibiyotiklerin kan düzeyini belirlemek amacıyla test edildi.

    Yeni araştırma Johannes Gutenberg University Mainz adlı üniversite dergisinde yayımlandı.



    Kaynakça https://www.uni-mainz.de/presse/aktuell/13376_ENG_HTML.php https://newatlas.com/medical/sensor-gold-nanoparticles-medication-bloodstream/
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    MertDrx (Mert L.) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Editörler yazdıklarınızı okumuyor musunuz? İLAÇLARDAKİ KAN DÜZEYİ ne demek açıklar mısınız? Attığınız başlık bile anlaşılmıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    labtek38 4 gün ( Mesaj Silindi ) MertDrx
    Kandaki ilaç düzeyi olacak sanırım 😁.
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