Kandaki ilaç düzeyini tespit edebilen sensör geliştirildi

Günümüzde ilaçlar üzerinde çeşitli farmakokinetik ve farmakodinamik çalışmalar yürütülmesine karşın rutin kullanımdaki ilaçların kana ne kadar geçtiğinin belirlenmesi, kişi bazında ( değişen kilo, genetik vb ) zor olabiliyor. Şimdi ise bilim insanları altın nano parçacıklardan yararlanarak bu durumu kolaylaştırmayı başardı.

Almanya’da bulunan Johannes Gutenberg University Mainz kurumu araştırmacıları 1 milimetreden daha ince ve 5 Kuruş’tan daha küçük boyutlarda sensör geliştirdi.

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Altın nano parçacıklar

Tam Boyutta Gör

Biyololojik olarak uyumlu hidrojelden yapılan ve içerisinde çeşitli ilaçlarda bulunan moleküllere özgü reseptörlerle kaplı altın nano parçacıklar ihtiva eden sensör cerrahi olarak deri altına implante ediliyor.

Deri altındaki kılcal damalarlar zamanla cihazda bulunan porların içerisine doğru büyüme gösteriyor ve ilaçlarda bulunan moleküller söz konusu cihazın içindeki reseptörlere bağlanarak altın parçacıkların kızılötesi ışık yansıtmasına neden oluyor. Işığın renginin ilacın kandaki konsantrasyonuna göre değiştiğini belirtelim.

Ayrıca Bkz. "Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir"

Yeni cihaz yürütülen fare deneylerinde antibiyotiklerin kan düzeyini belirlemek amacıyla test edildi.

Yeni araştırma Johannes Gutenberg University Mainz adlı üniversite dergisinde yayımlandı.

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