Kara mizaha sahip macera oyunu Dentures and Demons 2, Android için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Sui Arts'ın yaptığı kara komedi macera türündeki oyun Dentures and Demons 2, Android cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı"

Dentures and Demons 2 aynı ilk oyun gibi farklı bir yapıya sahip. Oyun şu anda Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Ancak geliştiriciye destek olmak isterseniz oyun içerisinde ürünler satın alabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 140 MB. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

Oyunun tanıtım yazısını, fragmanını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

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Dentures and Demons 2 Sui Arts Macera Oyunları Ücretsiz 137M

Tanıtım Yazısı

Bu oyun sert bir dil, iğnelemeler, kötü bir mizah ve çocukça şakalar içermektedir.

Lütfen içeriğe ve yaş sınırlamasına göz atın; çünkü bu oyun çocuklar, ahlakçılar veya ahmaklar için değildir!

Oyun Açıklaması

"Varedze'de garip şeyler oluyor..." ...Ama senin şehrinde yaşananlar kadar garip değil.

Hadi ama, niye hala burayı okuyorsun ki? Oyunu indir de maceraya başla!

Oyun-içi satın alım

Bu oyun ücretsiz ama yaptığım işe destek olmak için ekstra içerikleri satın alabilirsiniz.

Ekstra içeriği satın alarak şunları elde edersiniz:

Reklamların kaldırılması - Karakteriniz için birsürü ek kostüm

Junior, Tony, Tommy ve Timmy'nin de olduğu ek bir bölüm

Paintball Salonu'nda bir nişancı mini-oyunu

Sonraki Sui Arts macera oyununa katkı sağlamak için bir fırsat

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