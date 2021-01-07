Kara mizaha sahip macera oyunu Dentures and Demons 2, Android için yayınlandı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Sui Arts'ın yaptığı kara komedi macera türündeki oyun Dentures and Demons 2, Android cihazlar için yayınlandı.
Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı"
Dentures and Demons 2 aynı ilk oyun gibi farklı bir yapıya sahip. Oyun şu anda Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Ancak geliştiriciye destek olmak isterseniz oyun içerisinde ürünler satın alabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 140 MB. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.
Oyunun tanıtım yazısını, fragmanını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.İlginizi Çekebilir Duygusal macera oyunu DeLight: The Journey Home, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı
Dentures and Demons 2 Sui Arts Macera Oyunları Ücretsiz 137M
Tanıtım Yazısı
Bu oyun sert bir dil, iğnelemeler, kötü bir mizah ve çocukça şakalar içermektedir.
Lütfen içeriğe ve yaş sınırlamasına göz atın; çünkü bu oyun çocuklar, ahlakçılar veya ahmaklar için değildir!
Oyun Açıklaması
"Varedze'de garip şeyler oluyor..." ...Ama senin şehrinde yaşananlar kadar garip değil.
Hadi ama, niye hala burayı okuyorsun ki? Oyunu indir de maceraya başla!
Oyun-içi satın alım
Bu oyun ücretsiz ama yaptığım işe destek olmak için ekstra içerikleri satın alabilirsiniz.
Ekstra içeriği satın alarak şunları elde edersiniz:
- Reklamların kaldırılması - Karakteriniz için birsürü ek kostüm
- Junior, Tony, Tommy ve Timmy'nin de olduğu ek bir bölüm
- Paintball Salonu'nda bir nişancı mini-oyunu
- Sonraki Sui Arts macera oyununa katkı sağlamak için bir fırsat
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85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.