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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kara mizaha sahip macera oyunu Dentures and Demons 2, Android için yayınlandı

    Oldukça sevilen ilk oyunun ardından Dentures and Demons'ın devam oyunu Dentures and Demons 2, geçtiğimiz günlerde Android cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı.
    3 gün
    1,7b
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    Mobil Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Kara mizaha sahip macera oyunu Dentures and Demons 2, Android için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Sui Arts'ın yaptığı kara komedi macera türündeki oyun Dentures and Demons 2, Android cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı"

    Dentures and Demons 2 aynı ilk oyun gibi farklı bir yapıya sahip. Oyun şu anda Google Play üzerinde ücretsiz bir şekilde erişime açık durumda. Ancak geliştiriciye destek olmak isterseniz oyun içerisinde ürünler satın alabilirsiniz. Oyunun boyutu yaklaşık olarak 140 MB. Oyunun Türkçe dil desteğine sahip olduğunu hatırlatalım.

    Oyunun tanıtım yazısını, fragmanını ve mağaza sayfasını aşağıda bulabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Duygusal macera oyunu DeLight: The Journey Home, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı

    Dentures and Demons 2 Dentures and Demons 2 Dentures and Demons 2 Dentures and Demons 2 Sui Arts Macera Oyunları Ücretsiz 137M

    Tanıtım Yazısı

    Bu oyun sert bir dil, iğnelemeler, kötü bir mizah ve çocukça şakalar içermektedir.
    Lütfen içeriğe ve yaş sınırlamasına göz atın; çünkü bu oyun çocuklar, ahlakçılar veya ahmaklar için değildir!

    Oyun Açıklaması

    "Varedze'de garip şeyler oluyor..." ...Ama senin şehrinde yaşananlar kadar garip değil.

    Hadi ama, niye hala burayı okuyorsun ki? Oyunu indir de maceraya başla!

    Oyun-içi satın alım

    Bu oyun ücretsiz ama yaptığım işe destek olmak için ekstra içerikleri satın alabilirsiniz.
    Ekstra içeriği satın alarak şunları elde edersiniz:

    • Reklamların kaldırılması - Karakteriniz için birsürü ek kostüm
    • Junior, Tony, Tommy ve Timmy'nin de olduğu ek bir bölüm
    • Paintball Salonu'nda bir nişancı mini-oyunu
    • Sonraki Sui Arts macera oyununa katkı sağlamak için bir fırsat


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    fenerbahce_34 (Faruk YILDIRIM) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Mökemmel
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