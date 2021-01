Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bravestars Games'in yaptığı ilk oyunu 10 milyondan fazla indirme alan popüler aksiyon oyunu Shadow of Death'in devam oyunu Shadow of Death 2'nin tam sürümü için yayın tarihi verildi.

Devam oyununda ana karakterimiz ilk oyundaki macerasına devam edecek. Yine aksiyonu yüksek olacak oyunda çeşitli kombolar yapacağız. Ayrıca maceranız boyunca bulduğunuz çeşitli silahlar ve yükseltmeler ile ölüm sekanslarını daha da havalı hale getirebileceksiniz. Oynanabilir 4 farklı karakter bulunacak ve her birinin kendine has oynanış tarzı olacak. Son olarak oyuna 6 farklı harita ve yeni boss'lar eklenecek.

Oyun şu anda Google Play üzerinde erken erişime açılmış durumda ancak hatalar barındırabilceğini hatırlatalım. App Store'da ise yalnızca ön siparişe açık durumda. Oyunun tam sürümü ise 15 Haziran'ta yayınlanacak. Oyunun her iki mağaza sayfasında da ücretsiz olacağı yazıyor.

