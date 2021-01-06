Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Bravestars Games'in yaptığı ilk oyunu 10 milyondan fazla indirme alan popüler aksiyon oyunu Shadow of Death'in devam oyunu Shadow of Death 2'nin tam sürümü için yayın tarihi verildi.
Ayrıca Bkz. "Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart"İlginizi Çekebilir Point and click macera oyunu There Is No Game: Wrong Dimension, 17 Aralık'ta mobil cihazlara geliyor
Devam oyununda ana karakterimiz ilk oyundaki macerasına devam edecek. Yine aksiyonu yüksek olacak oyunda çeşitli kombolar yapacağız. Ayrıca maceranız boyunca bulduğunuz çeşitli silahlar ve yükseltmeler ile ölüm sekanslarını daha da havalı hale getirebileceksiniz. Oynanabilir 4 farklı karakter bulunacak ve her birinin kendine has oynanış tarzı olacak. Son olarak oyuna 6 farklı harita ve yeni boss'lar eklenecek.
Oyun şu anda Google Play üzerinde erken erişime açılmış durumda ancak hatalar barındırabilceğini hatırlatalım. App Store'da ise yalnızca ön siparişe açık durumda. Oyunun tam sürümü ise 15 Haziran'ta yayınlanacak. Oyunun her iki mağaza sayfasında da ücretsiz olacağı yazıyor.
Shadow of Death 2 Bravestars Technology JSC Oyunlar Ücretsiz 255.6 MB
Shadow of Death 2: Shadow Fighting Game Bravestars Games Aksiyon Ücretsiz Cihaza göre değişir
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.