Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler?

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Türkiye, Akdeniz’de ve Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için 5 adet gemi satın alarak kendi filosunu oluşturdu. Türkiye’nin satın aldığı ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Bu yazımızda Fatih Sondaj Gemisi’nin özelliklerini ele alıyoruz.

Fatih Sondaj Gemisi, 2017’de Norveçli bir şirketten satın alınmıştı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011’de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi.

Fatih gemisi, 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip ve aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor. 12 bin 300 metre derinlikte sondaj yapabilme becerisine sahip.

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Çevreci operasyon yapabilen Fatih Sondaj Gemisi; çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebiliyor. 4 adet lojistik vinç ve 6 adet operasyon vinci bulunuyor. Gemi, deniz tabanını gözetleyebilen uzaktan kumanda edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracını bünyesinde bulunduruyor. 2 helikopter ve 3 destek gemisine sahip olan Gemi, 6 metrelik dalgada dahi bulunduğu konumdan en fazla 50 cm sapıyor. Fatih Sondaj Gemisi, 210 kişilik personel kapasitesine sahip.

Gemi, geliştirme sürecinde edindiği teknolojiler ile sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak kendi sınıfında dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. (2017 yılı verilerine göre)

Türkiye’nin filosunda petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için Fatih Sondaj Gemisi, Kanuni Sondaj Gemisi, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bulunuyor.

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