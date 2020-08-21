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    Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler?

    Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Türkiye'nin satın aldığı ilk sondaj gemisi Fatih Sondaj Gemisinin özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
    6 sa.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler?
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    Türkiye, Akdeniz’de ve Karadeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için 5 adet gemi satın alarak kendi filosunu oluşturdu. Türkiye’nin satın aldığı ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetti. Bu yazımızda Fatih Sondaj Gemisi’nin özelliklerini ele alıyoruz.

    Fatih Sondaj Gemisi, 2017’de Norveçli bir şirketten satın alınmıştı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011’de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi.

    Fatih gemisi, 6. nesil üst düzey teknolojiye sahip ve aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalga boyunda bile sabit kalarak operasyonlarını sürdürebiliyor. 12 bin 300 metre derinlikte sondaj yapabilme becerisine sahip.

    İlginizi Çekebilir Avatar Fatih gemisi petrol ve doğalgaz için ilk sondajına başladı

    Ayrıca Bkz. "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi"

    Çevreci operasyon yapabilen Fatih Sondaj Gemisi; çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebiliyor. 4 adet lojistik vinç ve 6 adet operasyon vinci bulunuyor. Gemi, deniz tabanını gözetleyebilen uzaktan kumanda edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracını bünyesinde bulunduruyor. 2 helikopter ve 3 destek gemisine sahip olan  Gemi, 6 metrelik dalgada dahi bulunduğu konumdan en fazla 50 cm sapıyor. Fatih Sondaj Gemisi, 210 kişilik personel kapasitesine sahip.

    Gemi, geliştirme sürecinde edindiği teknolojiler ile sınıfındaki 16 gemi arasından sıyrılarak kendi sınıfında dünyanın ilk 5 gemisi arasına girdi. (2017 yılı verilerine göre)

    Türkiye’nin filosunda petrol ve doğal gaz arama çalışmaları için Fatih Sondaj Gemisi, Kanuni Sondaj Gemisi, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi ve Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi bulunuyor.



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    SC0RPI0N (S. Ç.) 6 sa. en beğenilen
    Yıl olmuş 2020 Araplar bile Mars'a gitti biz hala 2023'ü bekliyoruz
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sounderland 6 sa. SC0RPI0N
    Gayta gibisiniz bi bitmediniz..
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 sa.
    Napak
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    Gercek Tosunpasa 1 sa. yeni yorumcu
    BU İBNE YUNANA ÇOK SİNİR OLUYORUM. BİZİM KITA SAHANLIĞINDA NASIL OLUYOR DA BİZE SEN BU GAZI ÇIKARTAMAZSIN DİYORLAR YANİ EGE DE FALAN BU FRANSIZIN DA AMINA KOYAYIM.. ANTEP DE BUNLARI SİKTİK AKILLANMADILAR YENİDEN SİKİŞ İSTİYORLAR ANLAŞILAN.. VATANIMA GÖZ KOYANIN GÖZÜNÜ OYARIM.. FRANSIZ YUNAN BİLMEMNE FARKETMEZ
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    hollowman_ (N. b.) 2 sa.
    Türkiye şu an Fatih, Kanuni ve Yavuz ile birlikte 3 tane sondaj gemisine sahip olan tek ülke konumunda. Özel şirketleri olaya katmıyorum. Çevremizdeki ülkelerin kuduruyor olmalarının sebebi biraz da bu. Yunan oradan sallıyor ama git çıkar desen gidip BP'ye yanaşmaktan başka çaresi yok, BP'de çıkan kaynağın %50'den aşağısını kabul etmiyor.

    İşte gerçek bağımsızlık budur. Türkiye enerji bağımsızlığı için mavi vatanına sonuna kadar sahip çıkacak iradeyi gösteriyor artık. Bu olanları hafife alan, meselenin ne kadar kritik olduğunun farkında olmayan gafiller var malesef.
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    Alqu 4 sa.
    3 tarafı denizlerle dolu bir ülkeyiz acil bu gazın paralarıyla 3 tane uçak gemisi yapmalıyız büyük olanlardan şu abd deki gibi.
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    Krone 4 sa.
    Daha fazlası alınmalı. Çevremizdeki denizlerde petrol ve doğalgaz potansiyeli oldukça fazla. Eldeki teknoloji arttıkça faydasını görüyoruz bugün olduğu gibi.
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    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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    SC0RPI0N (S. Ç.) 6 sa. en beğenilen
    Yıl olmuş 2020 Araplar bile Mars'a gitti biz hala 2023'ü bekliyoruz
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    sounderland 6 sa. SC0RPI0N
    Gayta gibisiniz bi bitmediniz..
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    hidrojennn (gizli yok) 5 sa. SC0RPI0N
    o mantıkla maymun ve köpeklerde insanlardan önce uzaya çıktı. parayı bastır seni bile marsa yollarlar.
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